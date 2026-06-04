https://ukraina.ru/20260604/gennadiy-alekhin-vsu-perebrasyvayut-voyska-na-velikiy-burluk-opasayas-udara-na-kharkov-1079790259.html

Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают войска на Великий Бурлук, опасаясь удара на Харьков

Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают войска на Великий Бурлук, опасаясь удара на Харьков - 04.06.2026 Украина.ру

Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают войска на Великий Бурлук, опасаясь удара на Харьков

Группировка "Запад" взяла под контроль "малое небо" и блокировала оборону ВСУ на левобережье Оскола. Украинским военным все труднее удерживать позиции, а часть подразделений из Купянска переброшена на Великобурлукский участок. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-04T04:15

2026-06-04T04:15

2026-06-04T04:15

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Описывая ситуацию вокруг Купянска, Алехин сообщил о новых успехах группировки "Запад". "В значительной мере взять под контроль "малое небо" и основательно блокировать район обороны ВСУ на левобережье реки Оскол", — заявил полковник.Украинским военным, по его словам, все труднее удерживать оборонительные позиции и налаживать маршруты доставки боеприпасов и ротации войск."Более того, часть вражеских подразделений из Купянска переброшена на Великобурлукский участок, который становится для Киева очередной проблемой", — подчеркнул Алехин.Срезав Великобурлукский выступ, российская армия получит возможность начать подготовку к удару в сторону Харькова с восточного фланга, добавил эксперт. "Новые оперативно-тактические возможности в ближайшее время могут появиться на Липцовском участке, а это уже удар по Харькову с северного направления", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.

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