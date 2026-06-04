Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают войска на Великий Бурлук, опасаясь удара на Харьков - 04.06.2026 Украина.ру
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Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают войска на Великий Бурлук, опасаясь удара на Харьков
Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают войска на Великий Бурлук, опасаясь удара на Харьков - 04.06.2026 Украина.ру
Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают войска на Великий Бурлук, опасаясь удара на Харьков
Группировка "Запад" взяла под контроль "малое небо" и блокировала оборону ВСУ на левобережье Оскола. Украинским военным все труднее удерживать позиции, а часть подразделений из Купянска переброшена на Великобурлукский участок. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-04T04:15
2026-06-04T04:15
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Описывая ситуацию вокруг Купянска, Алехин сообщил о новых успехах группировки "Запад". "В значительной мере взять под контроль "малое небо" и основательно блокировать район обороны ВСУ на левобережье реки Оскол", — заявил полковник.Украинским военным, по его словам, все труднее удерживать оборонительные позиции и налаживать маршруты доставки боеприпасов и ротации войск."Более того, часть вражеских подразделений из Купянска переброшена на Великобурлукский участок, который становится для Киева очередной проблемой", — подчеркнул Алехин.Срезав Великобурлукский выступ, российская армия получит возможность начать подготовку к удару в сторону Харькова с восточного фланга, добавил эксперт. "Новые оперативно-тактические возможности в ближайшее время могут появиться на Липцовском участке, а это уже удар по Харькову с северного направления", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.
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Геннадий Алехин: ВСУ перебрасывают войска на Великий Бурлук, опасаясь удара на Харьков

04:15 04.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Группировка "Запад" взяла под контроль "малое небо" и блокировала оборону ВСУ на левобережье Оскола. Украинским военным все труднее удерживать позиции, а часть подразделений из Купянска переброшена на Великобурлукский участок. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Описывая ситуацию вокруг Купянска, Алехин сообщил о новых успехах группировки "Запад". "В значительной мере взять под контроль "малое небо" и основательно блокировать район обороны ВСУ на левобережье реки Оскол", — заявил полковник.
Украинским военным, по его словам, все труднее удерживать оборонительные позиции и налаживать маршруты доставки боеприпасов и ротации войск.
"Более того, часть вражеских подразделений из Купянска переброшена на Великобурлукский участок, который становится для Киева очередной проблемой", — подчеркнул Алехин.
Срезав Великобурлукский выступ, российская армия получит возможность начать подготовку к удару в сторону Харькова с восточного фланга, добавил эксперт.
"Новые оперативно-тактические возможности в ближайшее время могут появиться на Липцовском участке, а это уже удар по Харькову с северного направления", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.
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