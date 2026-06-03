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Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО

Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО - 03.06.2026 Украина.ру

Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО

Армия России развивает успех в зоне СВО и продолжает испытания современного мощного оружия ВМФ. Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-03T20:00

2026-06-03T20:00

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🟥 Ракетная опасность объявлена в Липецкой и Тульской областях;🟥 Ракетный удар нанесён по цели в районе Юрьевки Днепропетровской области;🟥 ВС РФ продвигаются восточнее Орехова в Запорожской области. Российские войска выбили ВСУ с большей части Гуляйпольского и Новоселовки в Запорожской области.Издание ANNA NEWS пишет, что оба населённых пункта фактически находятся на грани полного освобождения, официальные заявления могут последовать в ближайшее время. Одновременно ВС РФ штурмуют Любицкое.🟦 Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" в рамках боевой подготовки в Баренцевом море."Целью удара был надводный корабль условного противника на удалении более 200 километров. Объективный контроль подтвердил поражение мишени головной частью ракеты "Оникс", - сообщили в Минобороны РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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