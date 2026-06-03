Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО - 03.06.2026 Украина.ру
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Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО
Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО - 03.06.2026 Украина.ру
Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО
Армия России развивает успех в зоне СВО и продолжает испытания современного мощного оружия ВМФ. Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-03T20:00
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🟥 Ракетная опасность объявлена в Липецкой и Тульской областях;🟥 Ракетный удар нанесён по цели в районе Юрьевки Днепропетровской области;🟥 ВС РФ продвигаются восточнее Орехова в Запорожской области. Российские войска выбили ВСУ с большей части Гуляйпольского и Новоселовки в Запорожской области.Издание ANNA NEWS пишет, что оба населённых пункта фактически находятся на грани полного освобождения, официальные заявления могут последовать в ближайшее время. Одновременно ВС РФ штурмуют Любицкое.🟦 Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" в рамках боевой подготовки в Баренцевом море."Целью удара был надводный корабль условного противника на удалении более 200 километров. Объективный контроль подтвердил поражение мишени головной частью ракеты "Оникс", - сообщили в Минобороны РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Днепропетровская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВМФ, Запорожская область, Баренцево море

Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО

20:00 03.06.2026 (обновлено: 20:01 03.06.2026)
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПервый пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Первый пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Армия России развивает успех в зоне СВО и продолжает испытания современного мощного оружия ВМФ. Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Ракетная опасность объявлена в Липецкой и Тульской областях;
🟥 Ракетный удар нанесён по цели в районе Юрьевки Днепропетровской области;
🟥 ВС РФ продвигаются восточнее Орехова в Запорожской области. Российские войска выбили ВСУ с большей части Гуляйпольского и Новоселовки в Запорожской области.
Издание ANNA NEWS пишет, что оба населённых пункта фактически находятся на грани полного освобождения, официальные заявления могут последовать в ближайшее время. Одновременно ВС РФ штурмуют Любицкое.
🟦 Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" в рамках боевой подготовки в Баренцевом море.

"Целью удара был надводный корабль условного противника на удалении более 200 километров. Объективный контроль подтвердил поражение мишени головной частью ракеты "Оникс", - сообщили в Минобороны РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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