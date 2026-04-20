Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу

Тесное сотрудничество с Киевом не пошло на пользу имиджу канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, который и так был подпорчен

2026-04-20T17:53

Не сказать, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц был любимчиком немецкой общественности, но визит в Берлин на минувшей неделе главы киевского режима Владимира Зеленского, в ходе которого стороны подписали 10 соглашений о сотрудничестве, в том числе по обороне и восстановлению Украины, ещё больше усилил критику в адрес главы правительства и стал катализатором внутреннего политического раскола в Германии.На совместной пресс-конференции 14 апреля Мерц заявил, что ФРГ и Украина доводят двусторонние отношения до уровня стратегического партнёрства и намерены инвестировать в совместное будущее. Берлин обещал оказать Киеву военную помощь на сумму €4-5 млрд, включая усиление систему ПВО (за счёт поставки пусковых установок IRIS-T и ракет для ЗРК Patriot), инвестиции в украинское производство дальнобойных ракет и дронов вместо передачи крылатых ракет большой дальности Taurus. Также страны собираются регулярно проводить консультации по вопросам политики безопасности в формате "2+2" (с участием министров обороны и иностранных дел) и обмениваться цифровыми данными для разработки новых вооружений."Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящён судьбе Украины. Говорили, скорее, об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики. Страна продолжает перевооружение и усиливает риторику", - пишет издание Junge Welt.Правительственная статистика, с которой ознакомилась газета The Wall Street Journal, свидетельствует о том, что Германия переориентирует свою промышленность с автопрома на производство вооружений. Вот такой власти нашли выход из ситуации, когда страна, которая десятилетиями была локомотивом европейской промышленности, проживает самый продолжительный период экономической стагнации со времён Второй мировой войны, сталкивается с усилением конкуренции со стороны Китая и падением внешнего спроса на немецкие машины. Высвобождающиеся производственные мощности и сокращённые работники (ежемесячно промышленный сектор теряет около 15 000 рабочих мест) перенаправляются в этот производственный сегмент. Так, Volkswagen, чья прибыль сократилась на 44%, ведёт переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО "Железный купол" к 2027 году. Производитель подшипников Schaeffler Клаус Розенфельд в рамках диверсификации начал выпускать двигатели для дронов, системы для бронетехники, авиации и планирует довести долю оборонного бизнеса до 10% выручки. Deutz AG, специализировавшаяся на изготовлении приводных систем, уже поставляет двигатели для систем Patriot, беспилотников и бронетехники, а также инвестирует в новые оборонные направления, по словам гендиректора компании Себастьяна Шульте, ускоренная трансформация бизнеса началась после начала боевых действий на Украине, а гибкость производственных цепочек позволила избежать массовых увольнений и обеспечить рост выручки на 15% за последний год. По сведениям источников The Wall Street Journal, около 90% венчурных инвестиций в оборонные технологии в Европе направляются в немецкие компании, что усиливает позиции страны в этом сегменте.Германия оказывает значительное влияние на течение украинского конфликта, пишет газета Tagesspiegel, и Junge Welt полностью соглашается с этим утверждением, констатируя, что регулярные поставки оружия поддерживают конфликт, который, возможно, уже давно бы завершился, но украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав.Как стало известно из опубликованного Министерством обороны РФ списка предприятий в Европе, работающих на благо Киева, комплектующие для ВСУ производятся на заводе 3W "Профессионал" в городе Ханау, а в Мюнхене, который за последние годы стал центром оборонного производства ФРГ, находятся филиалы украинских компаний."Вместо того, чтобы форсировать размещение украинских оборонных компаний в Германии и призывать молодых украинцев пойти на фронт, политики должны, наконец, делать ставку на дипломатию. Тот, кто приносит в жертву германские интересы ради полноправного членства Украины в НАТО, действует крайне неосмотрительно. Безответственно то, что канцлер Мерц обещанием поставить [Украине] дальнобойное оружие ещё глубже втягивает нашу страну в этот конфликт", - заявил член комитета Бундестага по внешней политике Герольд Оттен из АдГ, указав на, что Германия снова идёт на выручку Киеву, предлагая оружие и финансирование, в то время как США экономят свои запасы.На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал остановку поставок оружия Украине одним из главных достижений Штатов на втором президентском сроке Дональда Трампа.Вместо того, чтобы добиваться мира, правительство Германии создаёт немецко-украинский военно-промышленный комплекс, совместно производя беспилотники и оружие большой дальности для борьбы с Россией, полностью оставляя выбор целей на усмотрение Киева, возмущается внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Севим Дагделен."Риск скатиться к апокалипсису, фактически объявив войну ядерной державе, проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику времён двух мировых войн. Это безумие может увлечь нас всех в бездну", - предупреждает она.Президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа решит воевать с Россией, то мы готовы хоть сейчас.В турне по странам Европы Зеленский традиционно колесит с просьбой дать не только оружие, но и деньги. Он встретился с Мерцем и выдвинул ключевое требование - Украина хочет получить доступ к заблокированную кредиту ЕС в размере €90 млрд, из которых €60 млрд запланировано для поддержания боевой готовности ВСУ в 2026 и 2027 годах, написала газета Berliner Zeitung. На переговорах с председателем Бундестага Юлией Клекнер Зеленский поблагодарил ФРГ за помощь и попросил передать привет гражданам страны, на что женщина ответила: "Я передам Ваши слова нашим налогоплательщикам"."Правительство президента Украины Владимира Зеленского радуется каждому миллиарду немецких налогоплательщиков, который может утонуть в украинском болоте коррупции", - заявила, комментируя эту ситуацию, председатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.В случае предоставления Киеву кредита на €90 млрд от Евросоюза значительная часть этого бремени ляжет на плечи немецких налогоплательщиков, подчеркнул глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, и назвал многомиллиардную помощь Германии Украине беспрецедентным хищении денег у граждан ФРГ."Вместо того, чтобы наконец-то помочь жителям Германии, федеральные власти предпочитают накачивать деньгами коррумпированную банду Зеленского и продолжать ужасную войну", - сказал он.По сведениям Junge Welt, даже требование Зеленского депортировать украинских мужчин призывного возраста из стран ЕС Мерц использовал в корыстных целях: это было попыткой заручиться поддержкой перед выборами от той части электората, которая негативно относится к мигрантам.В текст итоговой декларации включён пункт о сотрудничестве в сфере миграции, который подразумевает создание крупного логистического и гуманитарного центра для украинских беженцев. Вопрос о координации возвращения украинских граждан призывного возраста также обсуждался на высшем уровне.Энергетика – это отдельный аргумент, почему немецкие власти не должны поддерживать Киев.16 апреля в Германии вышла в свет книга "Подрыв "Северного потока", в которой журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски на основании множества интервью с непосредственными участниками событий, представителями следствия и спецслужб рассказывает о подготовке и проведении диверсии на газопроводах, а также об их последствиях. Как утверждает автор, это проект Сил специальных операций и военной разведки Украины, за ним стояли государственные структуры, соответственно, это не проделки группы энтузиастов, как пытались представить ранее, а в бюджете никакого "бумажного следа" не осталось, поскольку средства на финансирование диверсии (а это порядка $300 000) поступали из неофициальных фондов и частных пожертвований. Зеленский в июне 2022 года одобрил план подрыва "Северных потоков", устно, без документального фиксирования, но в итоге ему пришлось приказать об отмене операции, когда обо всём через военное разведывательное агентство Нидерландов MIVD узнало ЦРУ. Однако Валерий Залужный, будучи на тот момент главнокомандующим ВСУ, проигнорировал распоряжение Зеленского, правда, изменил первоначальную тактику так, чтобы глава киевского режима мог отрицать свою причастность к произошедшему – сделав группу исполнителей полностью автономной. По словам Панчевски, Банковой и лично Зеленскому сообщили о проведении операции уже постфактум, и администрации пришлось обеспечивать информационное и юридическое прикрытие операции на международном уровне. Всё, написано в книге "Подрыв "Северного потока", Киев, естественно, отрицает, называя это частью информационной кампании России по внесению раскола между европейскими союзниками, а Берлин указывает на то, что расследование Генеральной прокуратуры ФРГ всё еще продолжается."Сам Зеленский санкционировал подрыв "Северного потока". Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?" — написала сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в социальной сети X, комментируя написанное в книге Панчевски.Во многом за счёт того, что центральное место в избирательной программе отвели ценам на бензин (в марте они выросли на 20%), политическая сила смогла на мартовских выборах в ландтаги значительно улучшить свои позиции: в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг не просто удвоила предыдущий показатель, а продемонстрировала наилучший результат в западных землях. Возмущение жителей страны было настолько сильным, что они накануне голосования призывали сограждан сместить нынешнее правительство и на всех грядущих выборах поддерживать "Альтернативу для Германии"."Люди, вы уже видели цены на бензин? Нас просто безбожно обдирают! <…> Мы платим за весь мир - даже на заправке. Конечно же, это обман. Но в следующее воскресенье день выборов, и тогда стоит поставить крестик в правильном месте. <…> За что проголосовали, то и получили. Будьте умными, голосуйте за синих - разумная политика возможна только с АдГ - они за нас и за нашу страну. <…> Давно пора сменить правительство. И будем надеяться, что старое с позором выгонят из страны!" - писали местные пользователи соцсетей.А в середине апреля (уже после публикации книги "Подрыв "Северного потока") АдГ впервые обогнала ХДС/ХСС в общенациональных опросах: если бы выборы в Бундестаг проходили в ближайшее воскресенье, "Альтернативу для Германии" поддержали бы 26% респондентов, ХДС/ХСС – 25%, "Зелёных" - 14%, партнёров христианских демократов по правящей коалиции СДПГ – 12% (это антирекорд партии), Левую партию – 11%. Понятно, что разница минимальная, на уровне погрешности, но в контексте всего происходящего во внутриполитической системе ФРГ важна именно тенденция, а она чётко говорит о недовольстве населения сложившейся ситуации и желании перемен.Ещё громче об этом говорит тот факт, что канцлер Мерц стал самым непопулярным лидером в мире, как показало исследование института общественного мнения Morning Consult в 24 странах."Ничего удивительного! Тот, кто нарушает одно предвыборное обещание за другим, ведёт экономику Германии всё дальше в пропасть и раздаривает миллиарды коррумпированному правительству Зеленского вместо того, чтобы облегчить жизнь собственным гражданам, по праву заслужил титул самого непопулярного главы правительства в мире. Канцлер ФРГ на каждом шагу нарушает свою должностную присягу - предотвращать ущерб для немецкого народа. Мерц должен уйти!" - заявила Вагенкнехт. Евгения Кондакова

