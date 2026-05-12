Трамп вышибает Зеленского. Максим Бардин о "грязных гривнах" Ермака и переговорах по Украине

Дональд Трамп усилил действия по выдавливанию Владимира Зеленского из власти и атаковал Андрея Ермака через подконтрольные американцам НАБУ и САП. Ему нужно "сбросить" Украину со своих плеч. Отсюда и интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону. Однако, добьется ли лидер Америки желаемого результата?

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин.Украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой, а Киев предложил России взаимно прекратить удары по аэропортам, сообщила 12 мая газета Politico со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.Ранее, 11 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в коррупции, за что ему грозит 15 лет. Также были опубликованы записи разговоров (пленки Миндича), в которых обсуждалось отмывание денег на строительстве элитных коттеджей в Киевской области.— Максим, с чем связаны атаки на Ермака со стороны НАБУ и САП, на ваш взгляд?— Атаки на Андрея Ермака связаны с урегулированием украинского конфликта. В частности, думаю, Трамп хотел бы, чтобы конфликт на Украине закончился побыстрее. Тогда он сможет вернуться к Ближнему Востоку, Китаю, Тайваню, Гренландии, Венесуэле, Куба и так далее. Дел у него много, а Украина – это изначально не его направление, поэтому есть цель ее "сбросить".Главным препятствием на пути урегулирования конфликта Белый дом видит политический режим Владимира Зеленского, который поддерживают демократы и руководители Евросоюза.Поэтому Вашингтон решил активизировать свои усилия на данном направлении. Отсюда и атаки на Андрея Ермака через подконтрольные США НАБУ и САП. Отсюда и интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону. Все это звенья одной цепи. Трамп усилил действия по смещению Зеленского. Однако, добьется ли он желаемого результата? Это большой вопрос. Прогнозировать победу Трампа на данном направлении пока очень сложно.— Как думаете, как Британия, где сейчас происходят напряженные внутренние процессы, на ситуацию в Киеве среагирует? Ведь Лондон — один из главных спонсоров Киева?— В настоящее время у Великобритании отношения с Трампом из разряда "так себе", поэтому единства по украинскому вопросу у них тоже нет. Трампу, как я сказал, не особо интересны Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, да и Валерий Залужный. Поэтому американский лидер сейчас спутал все карты Великобритании на Украине.Лондон заинтересован в эскалации конфликта на Украине, поэтому продолжит поддерживать Владимира Зеленского и будет вынуждать его усилить атаки на территорию России. А также британский истеблишмент не оставляет надежды, что его покровители из "глубинного государства" все-таки смогут сместить Дональда Трампа и снова привести к власти в США демократов.— Раз уж мы заговорили о Европе и Украине, почему сейчас так активно педалируется тема участия Европы в переговорах с Россией по урегулированию конфликта? Сыграл факт ухудшения отношений США и Европы? Или Европа, как пишут некоторые эксперты, хочет участвовать в переговорах России и Украины для того, чтобы сорвать мирное соглашение, как они сорвали его весной 2022 года? Или все это делается с целью дать ВСУ передышку и пополнить запасы?— Конечно, фактор США сыграл роль в изменении позиции Европы. Сегодня активно цитируют заявления европарламентария от Франции Натали Луазо, которая рассказала о том, что "Трамп бросил Украину и мечтает о России".Не получается у Евросоюза и американских демократов удушить Россию в одиночку. Ресурсов для этого не хватает. Они долго уговаривали Трампа, но он перебросил силы США на Ближний Восток. В результате, у союзников Владимира Зеленского образовался серьезный дефицит финансовой и военной помощи. С "миру по нитке" они, конечно, средства собирают, причем — немалые. Но для решающего перелома [ситуации на фронте] этого недостаточно.Европейцы теперь вообще опасаются того, что могут остаться за бортом переговорного процесса. Поэтому, нехотя, "скрепя сердцем", они заговорили о заинтересованности в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.Конечно, "фактор Трампа" сыграл большую роль в изменение позиции ЕС. Вспомним, что при Байдене такие вопросы вообще не выносились на повестку, а коллективный Запад действительно выступал единым фронтом.Вместе с тем, нельзя исключать, что желание пролезть в переговорный процесс повлечет за собой попытки эти переговоры сорвать и дать передышку ВСУ, как вы верно заметили. В общем, для ЕС и Британии сейчас критически важно "застолбить" себе место и стать стороной переговоров, а дальше уже они будут действовать по ситуации.— Отсюда главный вопрос — кто выйдет переговорщиком от Европы? Владимир Путин высказал мнение, что предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой может быть тот, кто не говорил "каких-то гадостей в наш адрес" и предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. С другой стороны, Кая Каллас хочет быть переговорщиком…— Герхард Шредер, несомненно, был бы идеальной кандидатурой для таких переговоров. Это опытный политик, у которого есть международный авторитет. В отличии от Ангелы Меркель, он не сдал за "банку варенья и пачку печенья" суверенитет Германии "глубинному государству". При Шредере Германия действительно была независимым геополитическим игроком.Сейчас, напомню, канцлером Германии является бывший управляющий филиала BlackRock – финансовой компании, которая стала кошельком "глубинного государства". В общем, с уходом Шредера суверенитет Германии и закончился. Руководство Евросоюза, само собой, видеть бывшего канцлера Германии в новом качестве не хочет, но большого выбора в кандидатах у фон дер Ляйен я лично не вижу.Кстати, к переговорному процессу можно было бы подключить и Виктора Орбана, у которого сейчас по понятным причинам, видимо, появилось свободное время. Шредер и Орбан вполне могли бы стать организаторами переговорного процесса от Европы с Россией.Что касается Каи Каллас, то она, в первую очередь, хочет занять место Урсулы фон дер Ляйен. Поэтому данные переговоры для нее — трамплин в политическое будущее. Но пока Каллас берет на вооружение современную риторику, о ее посредничестве не может быть и речь — ей необходимо измениться в этом.Например, можно вспомнить что-то хорошее о своем счастливом пионерском детстве, о научных трудах Сийма Калласа, и так далее…— В итоге Евросоюз 15 мая проведёт специальную сессию о возможных переговорах с Россией. Чего нам ожидать от этой встречи? Могут ли там, кстати, затронуть, пусть и вскользь, гарантии безопасности Украине и России? — Не думаю. Вряд ли такие специфические вопросы будут обсуждать на данной встрече. Скорее в повестку сессии войдут темы о необходимости и способах участия Европы в переговорном процессе. Думаю, страны обсудят формат участия ЕС — вопрос, по которому у них до сих пор нет ясности. Поговорить им есть о чем: кто будет представлять европейцев и на каком основании? Будет ли у этого представителя мандат?Нельзя забывать о том, что европейцы уже один раз поучаствовали в Минских соглашениях. Что из этого получилось – известно всему миру. В целом же, чтобы не повторять историю с Минскими соглашениями, нужно, по возможности, ограничить воздействие Европы на переговорный процесс. До сегодня дня конструктивной позиции, направленной не действительное урегулирование конфликта, со стороны Евросоюза не наблюдалось. Когда ЕС пересмотрит свой базовый подход, тогда и отношение к переговорным усилия Брюсселя можно будет менять.Каковы перспективы завершения украинского конфликта? Большинство аналитиков исходят из положения на фронте, рейтинга политических сил в странах-участницах противостояния и интересов экономических агентов, чей бизнес тем или иным образом связан с ситуацией в регионе. 