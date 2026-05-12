https://ukraina.ru/20260512/kooperativ-dinastiya-kto-nastoyaschiy-interesant-mindich-geyta-i-k-chemu-na-samom-dele-sklonyayut-1078849415.html

Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского

Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского - 12.05.2026 Украина.ру

Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского

Андрею Ермаку — бывшему главе офиса Зеленского, человеку, который долгое время, по сути, управлял Украиной и у которого все еще остается серьезное влияние на Кабмин, суды и часть силовиков предъявили подозрение в коррупции. В чьих интересах действует НАБУ и чего хотят интересанты — войны или мира?

2026-05-12T15:38

2026-05-12T15:38

2026-05-12T15:38

эксклюзив

украина

владимир зеленский

набу

ес

кабмин

дональд трамп

россия

сша

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078850268_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_ed1e0bb5aacad6a93060fd7e91ff70fb.jpg

Три выхода для ЗеленскогоВсевластный "серый кардинал" Ермак посыпался на "пленках Миндича" — прослушке разговоров ближайшего окружения Зеленского, которую некоторое время назад добыли детективы НАБУ, структуры, созданной Соединенными Штатами на Украине после Майдана в 2015 году для осуществления внешнего управления страной. В штаб-квартире НАБУ в Киеве на постоянной основе находится представитель ФБР, а главу ведомства избирает комиссия с решающим голосом "международных экспертов" и ни одна властная структура Украины не может его уволить.НАБУ генетически было связано с Демпартией США и после прихода Трампа американское влияние на организацию снизилось, но эстафету перехватил ЕС, который в прошлом году прямо запретил Зеленскому принять законы, ограничивающие деятельность НАБУ и с помощью "ручной" СБУ разобраться с детективами, участвовавшими в Миндич-гейт. Также раскруткой "пленок Миндича" активно занимаются "поросята" (сторонники экс-президента Порошенко*), "соросята" (грантовые СМИ и активисты, которые после закрытия USAID перебежали к европейским фондам) и "коломойская" коалиция политиков и крупных бизнесменов (например, сидящий в тюрьме нардеп Дубинский). Против Зеленского выступили все внутриукраинские силы, которые в значительной степени были лишены доступа к финансовым потокам и подверглись разной степени преследованиям из-за выстраивания вертикали "единоличной" власти Ермаком и его людьми. А вот на кого они опираются на Западе — на США или на ЕС — не так очевидно и требует анализа.Итак, первый обыск у Ермака прошел в ноябре 2025 года. Подозрение тогда не последовало, но Зеленский отступил от "наезда" на НАБУ, уволил Ермака, назначил главой ОП проамериканского Буданова*, который выступает за завершение войны и метит в президентское кресло, дал больше полномочий главе правящей фракции в Раде Арахамии, тем самым сохранив коалицию и не пустив во власть "поросят" с "соросятами", а также снял занимавшегося арестами детективов НАБУ главу СБУ Малюка*.Казалось (пока опустим вопрос, кому именно казалось), что власть вертикали Зеленского-Ермака подорвана, и теперь украинский президент станет более сговорчивым. Но прошло время, а он снова за свое: не хочет идти на уступки Трампу и выполнять анкориджские договоренности; не хочет принимать пакет законов Качки-Косс и отдавать Европе полный контроль над Украиной. При этом разворовывание "семьей" (так называют неформальную коррупционную коалицию друзей Зеленского) западной помощи активно продолжается. И вообще, оказалось, что Ермак вполне себе продолжает влиять на украинскую политику, в ОП остаются его люди, а действующий Кабмин и часть силовиков — его прямые ставленники. И, кстати, Ермак и "семья" — это "партия войны". В новой итерации "пленок Миндича", которые ударили по экс-министру обороны и члену переговорной делегации Умерову, прямо звучало — прекращение войны есть прекращение финансирования разнообразных "отмывочных".Умеров сам по себе не очень интересен. Он давно под колпаком ФБР, его семья живет в Америке, его недавно вызывали в Вашингтон, чтобы объяснить, почему на 9 мая Украина должна соблюдать перемирие. Кстати, говорят, что подозрение собирались вручить и Умерову, но он успел сбежать и уже находится в Турции. Как бы там ни было, в его прослушке звучало интересное про кооператив "Династия" — коттеджный городок в элитном пригороде Киева, где все друзья Зеленского (от Чернышова до Ермака) и сам Зеленский предположительно строили себе особняки на коррупционные деньги.В новейшей партии "пленок Миндича", появившихся вместе с подозрением Ермаку, Ермак (кодовое имя Р2) обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе "Династия", а курирует процесс строительства в то время министр развития общин и территорий Чернышов (Р4), чья жена владеет долей фирмы-застройщика. По версии следствия, 90% средств на строительство "получены преступным путем", расчеты производились в наличных, часть денег шла через людей Миндича (Р3). Речь идет о примерно 9 млн долларов. Ермаку — ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем), санкция от 8 до 12 лет с конфискацией. Суд прошел ночью, сразу же после предъявления подозрения, под стражу бывшего главу ОП не отправили, но арестовали его землю и недвижимость.Теперь главная интрига заключается в том, раскроет ли следствие имя фигуранта Р1? Все прекрасно понимают, что это Зеленский — "шеф", на указания которого ускорить строительство коттеджей после начала СВО ссылается Чернышов (Р4). Итак, со вчерашнего вечера Зеленский — потенциальный фигурант уже идущего уголовного дела против его ближайшего окружения. Если раньше по этому поводу были только намеки, то теперь ситуация иная. Пока Зеленский сохраняет должность президента, у него иммунитет, но подписание мира и выборы могут стать для него приговором.А выхода у него, как мы уже неоднократно писали, три:вывести войска из Донбасса, подписать мир, получить гарантии от Трампа и Буданова*, передав ему власть, и уехать отдыхать на острова (деньги, как мы понимаем, у него есть). С остановкой войны связаны бизнес-интересы Трампа. "Ресурсная сделка", по которой один из его бизнес-партнеров уже получил за бесценок крупное литиевое месторождение, может заработать только после прекращения боевых действий;провести требуемые ЕС реформы, окончательно потерять власть над правоохранительными и судебными органами, превратившись в свадебного генерала, но получить деньги на войну и, соответственно, еще долгое время оставаться президентом, хоть и с крайне ограниченными полномочиями;ничего не делать, но продолжать войну, надеясь, что Европа не посмеет прекратить финансирование, а Трамп осенью потеряет Конгресс и, даже если американская помощь не возобновится, то по крайней мере давление исчезнет. Визит в Киев Алекса Карпа — директора принадлежащего другу Трампа и Вэнса ИИ-гиганта Palantir Питера Тиля, говорит о том, что даже окружение Трампа Зеленского еще не списало и видит в нем интерес при определенных условиях.В любом раскладе Зеленский может сыграть на своей полезности для всех сторон, предполагая, что никто в реальности не хочет его свергать и сажать в тюрьму, а хотят лишь выполнения некоторых требований: американцы — подписания мирного договора на условиях Анкориджа (или по ЛБС, если вдруг согласится Путин); европейцы — передачи им полного контроля над правоохранительными и судебными органами.Кому достанется Украина?За Миндич-гейтом могут стоять США. НАБУ работает с 2015 года, но прослушка "семьи" началась после второго прихода Трампа в Белый дом и его интенции поскорее закончить войну, которую начал его оппонент и "самый плохой в истории" президент Байден.Если так, то смысл действий НАБУ — в принуждении Зеленского вывести войска из Донбасса, выполнив компромиссные условия прекращения боевых действий, с которыми Россия согласилась в Анкоридже. Если Трамп хочет провернуть сделку до осенних выборов в Конгресс, ему нужно ускориться. В последнее время эту версию косвенно подтверждают: заявления Ушакова и Пескова о мирных условиях; слова Путина о том, что конец войны близок и о готовности к переговорам с "господином Зеленским" (а не с "нелегитимным главарем укронацистского режима") в Москве в любое время, а в другом месте только для подписания финального документа; публикация The Kyiv Independent об активизации Трампом давления на Украину с целью склонить Киев "согласиться на как можно большее" или хотя бы "не мешать процессу" (либо вывести ВСУ и подписать сделку, либо согласиться на временное прекращение огня без мирного договора, и тогда США смогут снять с РФ часть санкций); интервью Такеру Карлсону экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая назвала своего бывшего шефа диктатором, задушившим свободу слова (звучало сравнение с Геббельсом), наркоманом, коррупционером и главным препятствием для мира, хотя в 2022 году в Стамбуле он якобы был готов отдать Донбасс.И вот теперь подозрение Ермаку и "загадочный" Р1. Кстати, если Умеров покинул Украину и ему тоже подготовлено подозрение, то проамериканский Буданов* из "партии мира" в переговорной группе становится еще сильнее. "Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира – это не слабость, а доказательство здравого смысла", — заявил он в недавнем интервью. А еще Буданов* пригласил на должность советника близкого к структурам Коломойского* банкира Сергея Тигипко, который в конце прошлого года опубликовал резонансную статью в бизнес-издании Forbes о том, что нужно думать о послевоенных западных инвестициях и о том, как восстанавливать страну. По сути это было консолидированное заявление украинского "старого" бизнеса (не связанного с вертикалью Зеленского-Ермака и даже страдающего от нее) о том, что пора бы заключать мир.Однако за Миндич-гейтом может стоять и ЕС, под крыло которого перешли украинские грантовые СМИ и НПО, а также ряд политиков и даже часть руководства НАБУ и САП. Тогда речь идет не столько о мире, сколько о принуждении Зеленского подписать пакет законов, переводящий силовиков и суды под полный контроль Европы. НАБУ очевидно сотрудничает с проевропейской и продемократической (в смысле связанной с Демпартией США) коалицией "поросят" и "соросят", сливы "пленок Миндича" происходят через грантовые СМИ, журналисты этих СМИ первыми оказываются на месте вручения подозрений фигурантам, депутаты вроде Железняка и Гончаренко всегда знают все инсайды и подробности.Впрочем, даже если это так, то это совершенно не означает, что война будет тянуться вечно. The Financial Times сообщает, что ЕС готовится к возможным переговорам с Путиным, о чем раньше даже говорить было невозможно. Председатель Евросовета Антониу Кошта якобы заявил, что общается с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить рамки переговоров с РФ, когда появится такая возможность. К диалогу с Россией уже призывали лидеры Франции и Италии, а Макрон даже посылал в Москву своего представителя, но он вернулся без результата, потому что не привез никакого компромиссного предложения. В этом все дело. Путин снова говорит, что готов к разговору с ЕС, но не пустому, а с какой-то практической целью, намекая на то, что хочет услышать, например о снятии санкций взамен на какие-то приемлемые условия по Украине. О том, что войну пора заканчивать и о чем-то договариваться с РФ, говорит бельгийский премьер де Вевер, который заблокировал передачу Украине замороженных российских активов.Германия пока против, но и там идет брожение. Путин публично заявил, что переговорщиком от ЕС хочет видеть экс-канцлера ФРГ социал-демократа Герхарда Шредера. В нынешних условиях настолько "пророссийский" переговорщик вряд ли возможен, но в качестве альтернативы ему уже рассматривают тоже социал-демократа Вальтера Штайнмайера, который разработал отвергнутый Киевом план по имплементации Минских соглашений. То есть фигура не тотально проукраинская. Во входящей в правящую коалицию СДПГ 58% членов, как пишет The Financial Times, — "верные сторонники Вилли Брандта", которые считают российскую угрозу преувеличенной. А вот у максимально проукраинского канцлера Мерца рейтинг упал до 16%.The Washington Post со ссылкой на источники сообщают, что "европейцы колеблются" в плане взносов в программу PURL по закупке американского оружия для Украины из-за того, что Трамп перенаправляет обещанные Украине вооружения на Ближний Восток. Кроме того, в марте стало известно, что Пентагон собирается использовать часть европейских взносов для пополнения собственных запасов, мотивируя это необходимость возмещения того, что передал Украине Байден.Еще интересно, что требование ЕС и МВФ по налогообложению посылок до 150 евро (одно из требований для предоставления еврокредита в 90 млрд) журналист и военнослужащий из пула "поросят" Юрий Бутусов назвал "шагом к поражению в войне", т.е. заказы самими военными комплектующих и амуниции (вплоть до зарядных устройств и фонарей) через AliExpress составляют 10-20% от всех заказов из Китая. Если законопроект примут, товары подорожают минимум на 20%, доставка замедлится, начнутся "серые" схемы и контрабанда, а малые дроновые мастерские не потянут увеличившиеся расходы и закроются.В общем несмотря на то, что Европа сейчас является главным военным донором Украины и проводит перевооружения, открыто заявляя о подготовке к войне с Россией, европейские интересы в Миндич-гейте могут и не быть связаны с разжиганием войны. Там, как и везде, есть своя "партия войны", наживающаяся на военных контрактах и "срочносборах", и своя "партия мира", которая видит политическую выгоду в прекращении войны. Это отражается и на настроениях среди властных субъектов на Украине. Многие крупные политики, метящие еще дальше, а также бизнесмены считают, что мир с гарантиями безопасности от США и ЕС плюс западные инвестиции стоят потери нескольких полуразрушенных городов на Донбассе. Этому явно мешает Зеленский и его "семейное" окружение, для которых война — это способ заработка и бесконечного сохранения себя у власти. Проблема в том, что брюссельские власти выступают категорически против условий "Анкориджа" и настаивают на мире по ЛБС, тогда как Россия пока что продолжает требовать остатки Донбасса.И вот возникает вопрос — если Миндич-гейт является европейской операцией, не будет ли Зеленскому выгоднее согласиться на то, что пока еще предлагает Трамп, торговать с американцами редкоземельными металлами и, возможно, даже попытаться переизбраться. Дело против Ермака и остальных ведь может внезапно и развалиться, а Р1 окажется "неустановленным следствием лицом". В крайнем случае, как уже было сказано, договориться с Будановым*, что Зеленского не тронут после выборов.Так что не факт, что у Европы нет планов завершения войны на Украине. Просто вопрос — кому она по итогу достанется: 20% России, а остальное — США и ЕС в какой-то пропорции? В какой?*лица, внесенные в реестр террористов и экстремистовВарианты, которые есть у Зеленского, чтобы выпутаться из коррупционного дела, мы обсуждали в материале "Еврокредит и Миндич-гейт. На что придется пойти Зеленскому, чтобы получить деньги и не сесть?"

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский, набу, ес, кабмин, дональд трамп, россия, сша, андрей ермак