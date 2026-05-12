Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/kooperativ-dinastiya-kto-nastoyaschiy-interesant-mindich-geyta-i-k-chemu-na-samom-dele-sklonyayut-1078849415.html
Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского
Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского - 12.05.2026 Украина.ру
Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского
Андрею Ермаку — бывшему главе офиса Зеленского, человеку, который долгое время, по сути, управлял Украиной и у которого все еще остается серьезное влияние на Кабмин, суды и часть силовиков предъявили подозрение в коррупции. В чьих интересах действует НАБУ и чего хотят интересанты — войны или мира?
2026-05-12T15:38
2026-05-12T15:38
эксклюзив
украина
владимир зеленский
набу
ес
кабмин
дональд трамп
россия
сша
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078850268_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_ed1e0bb5aacad6a93060fd7e91ff70fb.jpg
Три выхода для ЗеленскогоВсевластный "серый кардинал" Ермак посыпался на "пленках Миндича" — прослушке разговоров ближайшего окружения Зеленского, которую некоторое время назад добыли детективы НАБУ, структуры, созданной Соединенными Штатами на Украине после Майдана в 2015 году для осуществления внешнего управления страной. В штаб-квартире НАБУ в Киеве на постоянной основе находится представитель ФБР, а главу ведомства избирает комиссия с решающим голосом "международных экспертов" и ни одна властная структура Украины не может его уволить.НАБУ генетически было связано с Демпартией США и после прихода Трампа американское влияние на организацию снизилось, но эстафету перехватил ЕС, который в прошлом году прямо запретил Зеленскому принять законы, ограничивающие деятельность НАБУ и с помощью "ручной" СБУ разобраться с детективами, участвовавшими в Миндич-гейт. Также раскруткой "пленок Миндича" активно занимаются "поросята" (сторонники экс-президента Порошенко*), "соросята" (грантовые СМИ и активисты, которые после закрытия USAID перебежали к европейским фондам) и "коломойская" коалиция политиков и крупных бизнесменов (например, сидящий в тюрьме нардеп Дубинский). Против Зеленского выступили все внутриукраинские силы, которые в значительной степени были лишены доступа к финансовым потокам и подверглись разной степени преследованиям из-за выстраивания вертикали "единоличной" власти Ермаком и его людьми. А вот на кого они опираются на Западе — на США или на ЕС — не так очевидно и требует анализа.Итак, первый обыск у Ермака прошел в ноябре 2025 года. Подозрение тогда не последовало, но Зеленский отступил от "наезда" на НАБУ, уволил Ермака, назначил главой ОП проамериканского Буданова*, который выступает за завершение войны и метит в президентское кресло, дал больше полномочий главе правящей фракции в Раде Арахамии, тем самым сохранив коалицию и не пустив во власть "поросят" с "соросятами", а также снял занимавшегося арестами детективов НАБУ главу СБУ Малюка*.Казалось (пока опустим вопрос, кому именно казалось), что власть вертикали Зеленского-Ермака подорвана, и теперь украинский президент станет более сговорчивым. Но прошло время, а он снова за свое: не хочет идти на уступки Трампу и выполнять анкориджские договоренности; не хочет принимать пакет законов Качки-Косс и отдавать Европе полный контроль над Украиной. При этом разворовывание "семьей" (так называют неформальную коррупционную коалицию друзей Зеленского) западной помощи активно продолжается. И вообще, оказалось, что Ермак вполне себе продолжает влиять на украинскую политику, в ОП остаются его люди, а действующий Кабмин и часть силовиков — его прямые ставленники. И, кстати, Ермак и "семья" — это "партия войны". В новой итерации "пленок Миндича", которые ударили по экс-министру обороны и члену переговорной делегации Умерову, прямо звучало — прекращение войны есть прекращение финансирования разнообразных "отмывочных".Умеров сам по себе не очень интересен. Он давно под колпаком ФБР, его семья живет в Америке, его недавно вызывали в Вашингтон, чтобы объяснить, почему на 9 мая Украина должна соблюдать перемирие. Кстати, говорят, что подозрение собирались вручить и Умерову, но он успел сбежать и уже находится в Турции. Как бы там ни было, в его прослушке звучало интересное про кооператив "Династия" — коттеджный городок в элитном пригороде Киева, где все друзья Зеленского (от Чернышова до Ермака) и сам Зеленский предположительно строили себе особняки на коррупционные деньги.В новейшей партии "пленок Миндича", появившихся вместе с подозрением Ермаку, Ермак (кодовое имя Р2) обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе "Династия", а курирует процесс строительства в то время министр развития общин и территорий Чернышов (Р4), чья жена владеет долей фирмы-застройщика. По версии следствия, 90% средств на строительство "получены преступным путем", расчеты производились в наличных, часть денег шла через людей Миндича (Р3). Речь идет о примерно 9 млн долларов. Ермаку — ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем), санкция от 8 до 12 лет с конфискацией. Суд прошел ночью, сразу же после предъявления подозрения, под стражу бывшего главу ОП не отправили, но арестовали его землю и недвижимость.Теперь главная интрига заключается в том, раскроет ли следствие имя фигуранта Р1? Все прекрасно понимают, что это Зеленский — "шеф", на указания которого ускорить строительство коттеджей после начала СВО ссылается Чернышов (Р4). Итак, со вчерашнего вечера Зеленский — потенциальный фигурант уже идущего уголовного дела против его ближайшего окружения. Если раньше по этому поводу были только намеки, то теперь ситуация иная. Пока Зеленский сохраняет должность президента, у него иммунитет, но подписание мира и выборы могут стать для него приговором.А выхода у него, как мы уже неоднократно писали, три:вывести войска из Донбасса, подписать мир, получить гарантии от Трампа и Буданова*, передав ему власть, и уехать отдыхать на острова (деньги, как мы понимаем, у него есть). С остановкой войны связаны бизнес-интересы Трампа. "Ресурсная сделка", по которой один из его бизнес-партнеров уже получил за бесценок крупное литиевое месторождение, может заработать только после прекращения боевых действий;провести требуемые ЕС реформы, окончательно потерять власть над правоохранительными и судебными органами, превратившись в свадебного генерала, но получить деньги на войну и, соответственно, еще долгое время оставаться президентом, хоть и с крайне ограниченными полномочиями;ничего не делать, но продолжать войну, надеясь, что Европа не посмеет прекратить финансирование, а Трамп осенью потеряет Конгресс и, даже если американская помощь не возобновится, то по крайней мере давление исчезнет. Визит в Киев Алекса Карпа — директора принадлежащего другу Трампа и Вэнса ИИ-гиганта Palantir Питера Тиля, говорит о том, что даже окружение Трампа Зеленского еще не списало и видит в нем интерес при определенных условиях.В любом раскладе Зеленский может сыграть на своей полезности для всех сторон, предполагая, что никто в реальности не хочет его свергать и сажать в тюрьму, а хотят лишь выполнения некоторых требований: американцы — подписания мирного договора на условиях Анкориджа (или по ЛБС, если вдруг согласится Путин); европейцы — передачи им полного контроля над правоохранительными и судебными органами.Кому достанется Украина?За Миндич-гейтом могут стоять США. НАБУ работает с 2015 года, но прослушка "семьи" началась после второго прихода Трампа в Белый дом и его интенции поскорее закончить войну, которую начал его оппонент и "самый плохой в истории" президент Байден.Если так, то смысл действий НАБУ — в принуждении Зеленского вывести войска из Донбасса, выполнив компромиссные условия прекращения боевых действий, с которыми Россия согласилась в Анкоридже. Если Трамп хочет провернуть сделку до осенних выборов в Конгресс, ему нужно ускориться. В последнее время эту версию косвенно подтверждают: заявления Ушакова и Пескова о мирных условиях; слова Путина о том, что конец войны близок и о готовности к переговорам с "господином Зеленским" (а не с "нелегитимным главарем укронацистского режима") в Москве в любое время, а в другом месте только для подписания финального документа; публикация The Kyiv Independent об активизации Трампом давления на Украину с целью склонить Киев "согласиться на как можно большее" или хотя бы "не мешать процессу" (либо вывести ВСУ и подписать сделку, либо согласиться на временное прекращение огня без мирного договора, и тогда США смогут снять с РФ часть санкций); интервью Такеру Карлсону экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая назвала своего бывшего шефа диктатором, задушившим свободу слова (звучало сравнение с Геббельсом), наркоманом, коррупционером и главным препятствием для мира, хотя в 2022 году в Стамбуле он якобы был готов отдать Донбасс.И вот теперь подозрение Ермаку и "загадочный" Р1. Кстати, если Умеров покинул Украину и ему тоже подготовлено подозрение, то проамериканский Буданов* из "партии мира" в переговорной группе становится еще сильнее. "Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира – это не слабость, а доказательство здравого смысла", — заявил он в недавнем интервью. А еще Буданов* пригласил на должность советника близкого к структурам Коломойского* банкира Сергея Тигипко, который в конце прошлого года опубликовал резонансную статью в бизнес-издании Forbes о том, что нужно думать о послевоенных западных инвестициях и о том, как восстанавливать страну. По сути это было консолидированное заявление украинского "старого" бизнеса (не связанного с вертикалью Зеленского-Ермака и даже страдающего от нее) о том, что пора бы заключать мир.Однако за Миндич-гейтом может стоять и ЕС, под крыло которого перешли украинские грантовые СМИ и НПО, а также ряд политиков и даже часть руководства НАБУ и САП. Тогда речь идет не столько о мире, сколько о принуждении Зеленского подписать пакет законов, переводящий силовиков и суды под полный контроль Европы. НАБУ очевидно сотрудничает с проевропейской и продемократической (в смысле связанной с Демпартией США) коалицией "поросят" и "соросят", сливы "пленок Миндича" происходят через грантовые СМИ, журналисты этих СМИ первыми оказываются на месте вручения подозрений фигурантам, депутаты вроде Железняка и Гончаренко всегда знают все инсайды и подробности.Впрочем, даже если это так, то это совершенно не означает, что война будет тянуться вечно. The Financial Times сообщает, что ЕС готовится к возможным переговорам с Путиным, о чем раньше даже говорить было невозможно. Председатель Евросовета Антониу Кошта якобы заявил, что общается с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить рамки переговоров с РФ, когда появится такая возможность. К диалогу с Россией уже призывали лидеры Франции и Италии, а Макрон даже посылал в Москву своего представителя, но он вернулся без результата, потому что не привез никакого компромиссного предложения. В этом все дело. Путин снова говорит, что готов к разговору с ЕС, но не пустому, а с какой-то практической целью, намекая на то, что хочет услышать, например о снятии санкций взамен на какие-то приемлемые условия по Украине. О том, что войну пора заканчивать и о чем-то договариваться с РФ, говорит бельгийский премьер де Вевер, который заблокировал передачу Украине замороженных российских активов.Германия пока против, но и там идет брожение. Путин публично заявил, что переговорщиком от ЕС хочет видеть экс-канцлера ФРГ социал-демократа Герхарда Шредера. В нынешних условиях настолько "пророссийский" переговорщик вряд ли возможен, но в качестве альтернативы ему уже рассматривают тоже социал-демократа Вальтера Штайнмайера, который разработал отвергнутый Киевом план по имплементации Минских соглашений. То есть фигура не тотально проукраинская. Во входящей в правящую коалицию СДПГ 58% членов, как пишет The Financial Times, — "верные сторонники Вилли Брандта", которые считают российскую угрозу преувеличенной. А вот у максимально проукраинского канцлера Мерца рейтинг упал до 16%.The Washington Post со ссылкой на источники сообщают, что "европейцы колеблются" в плане взносов в программу PURL по закупке американского оружия для Украины из-за того, что Трамп перенаправляет обещанные Украине вооружения на Ближний Восток. Кроме того, в марте стало известно, что Пентагон собирается использовать часть европейских взносов для пополнения собственных запасов, мотивируя это необходимость возмещения того, что передал Украине Байден.Еще интересно, что требование ЕС и МВФ по налогообложению посылок до 150 евро (одно из требований для предоставления еврокредита в 90 млрд) журналист и военнослужащий из пула "поросят" Юрий Бутусов назвал "шагом к поражению в войне", т.е. заказы самими военными комплектующих и амуниции (вплоть до зарядных устройств и фонарей) через AliExpress составляют 10-20% от всех заказов из Китая. Если законопроект примут, товары подорожают минимум на 20%, доставка замедлится, начнутся "серые" схемы и контрабанда, а малые дроновые мастерские не потянут увеличившиеся расходы и закроются.В общем несмотря на то, что Европа сейчас является главным военным донором Украины и проводит перевооружения, открыто заявляя о подготовке к войне с Россией, европейские интересы в Миндич-гейте могут и не быть связаны с разжиганием войны. Там, как и везде, есть своя "партия войны", наживающаяся на военных контрактах и "срочносборах", и своя "партия мира", которая видит политическую выгоду в прекращении войны. Это отражается и на настроениях среди властных субъектов на Украине. Многие крупные политики, метящие еще дальше, а также бизнесмены считают, что мир с гарантиями безопасности от США и ЕС плюс западные инвестиции стоят потери нескольких полуразрушенных городов на Донбассе. Этому явно мешает Зеленский и его "семейное" окружение, для которых война — это способ заработка и бесконечного сохранения себя у власти. Проблема в том, что брюссельские власти выступают категорически против условий "Анкориджа" и настаивают на мире по ЛБС, тогда как Россия пока что продолжает требовать остатки Донбасса.И вот возникает вопрос — если Миндич-гейт является европейской операцией, не будет ли Зеленскому выгоднее согласиться на то, что пока еще предлагает Трамп, торговать с американцами редкоземельными металлами и, возможно, даже попытаться переизбраться. Дело против Ермака и остальных ведь может внезапно и развалиться, а Р1 окажется "неустановленным следствием лицом". В крайнем случае, как уже было сказано, договориться с Будановым*, что Зеленского не тронут после выборов.Так что не факт, что у Европы нет планов завершения войны на Украине. Просто вопрос — кому она по итогу достанется: 20% России, а остальное — США и ЕС в какой-то пропорции? В какой?*лица, внесенные в реестр террористов и экстремистовВарианты, которые есть у Зеленского, чтобы выпутаться из коррупционного дела, мы обсуждали в материале "Еврокредит и Миндич-гейт. На что придется пойти Зеленскому, чтобы получить деньги и не сесть?"
https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078850268_192:0:2751:1919_1920x0_80_0_0_dbad27d20af684261cfe0b2e59a23f50.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, набу, ес, кабмин, дональд трамп, россия, сша, андрей ермак
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, НАБУ, ЕС, Кабмин, Дональд Трамп, Россия, США, Андрей Ермак

Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского

15:38 12.05.2026
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP / Markus Schreiber
Читать в
ДзенTelegram
Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Андрею Ермаку — бывшему главе офиса Зеленского, человеку, который долгое время, по сути, управлял Украиной и у которого все еще остается серьезное влияние на Кабмин, суды и часть силовиков предъявили подозрение в коррупции. В чьих интересах действует НАБУ и чего хотят интересанты — войны или мира?
Три выхода для Зеленского
Всевластный "серый кардинал" Ермак посыпался на "пленках Миндича" — прослушке разговоров ближайшего окружения Зеленского, которую некоторое время назад добыли детективы НАБУ, структуры, созданной Соединенными Штатами на Украине после Майдана в 2015 году для осуществления внешнего управления страной. В штаб-квартире НАБУ в Киеве на постоянной основе находится представитель ФБР, а главу ведомства избирает комиссия с решающим голосом "международных экспертов" и ни одна властная структура Украины не может его уволить.
НАБУ генетически было связано с Демпартией США и после прихода Трампа американское влияние на организацию снизилось, но эстафету перехватил ЕС, который в прошлом году прямо запретил Зеленскому принять законы, ограничивающие деятельность НАБУ и с помощью "ручной" СБУ разобраться с детективами, участвовавшими в Миндич-гейт. Также раскруткой "пленок Миндича" активно занимаются "поросята" (сторонники экс-президента Порошенко*), "соросята" (грантовые СМИ и активисты, которые после закрытия USAID перебежали к европейским фондам) и "коломойская" коалиция политиков и крупных бизнесменов (например, сидящий в тюрьме нардеп Дубинский). Против Зеленского выступили все внутриукраинские силы, которые в значительной степени были лишены доступа к финансовым потокам и подверглись разной степени преследованиям из-за выстраивания вертикали "единоличной" власти Ермаком и его людьми. А вот на кого они опираются на Западе — на США или на ЕС — не так очевидно и требует анализа.
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онРоссийский и украинский журналист, обозреватель издания Украина.ру
Итак, первый обыск у Ермака прошел в ноябре 2025 года. Подозрение тогда не последовало, но Зеленский отступил от "наезда" на НАБУ, уволил Ермака, назначил главой ОП проамериканского Буданова*, который выступает за завершение войны и метит в президентское кресло, дал больше полномочий главе правящей фракции в Раде Арахамии, тем самым сохранив коалицию и не пустив во власть "поросят" с "соросятами", а также снял занимавшегося арестами детективов НАБУ главу СБУ Малюка*.
Казалось (пока опустим вопрос, кому именно казалось), что власть вертикали Зеленского-Ермака подорвана, и теперь украинский президент станет более сговорчивым. Но прошло время, а он снова за свое: не хочет идти на уступки Трампу и выполнять анкориджские договоренности; не хочет принимать пакет законов Качки-Косс и отдавать Европе полный контроль над Украиной. При этом разворовывание "семьей" (так называют неформальную коррупционную коалицию друзей Зеленского) западной помощи активно продолжается. И вообще, оказалось, что Ермак вполне себе продолжает влиять на украинскую политику, в ОП остаются его люди, а действующий Кабмин и часть силовиков — его прямые ставленники. И, кстати, Ермак и "семья" — это "партия войны". В новой итерации "пленок Миндича", которые ударили по экс-министру обороны и члену переговорной делегации Умерову, прямо звучало — прекращение войны есть прекращение финансирования разнообразных "отмывочных".
Умеров сам по себе не очень интересен. Он давно под колпаком ФБР, его семья живет в Америке, его недавно вызывали в Вашингтон, чтобы объяснить, почему на 9 мая Украина должна соблюдать перемирие. Кстати, говорят, что подозрение собирались вручить и Умерову, но он успел сбежать и уже находится в Турции. Как бы там ни было, в его прослушке звучало интересное про кооператив "Династия" — коттеджный городок в элитном пригороде Киева, где все друзья Зеленского (от Чернышова до Ермака) и сам Зеленский предположительно строили себе особняки на коррупционные деньги.
В новейшей партии "пленок Миндича", появившихся вместе с подозрением Ермаку, Ермак (кодовое имя Р2) обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе "Династия", а курирует процесс строительства в то время министр развития общин и территорий Чернышов (Р4), чья жена владеет долей фирмы-застройщика. По версии следствия, 90% средств на строительство "получены преступным путем", расчеты производились в наличных, часть денег шла через людей Миндича (Р3). Речь идет о примерно 9 млн долларов. Ермаку — ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем), санкция от 8 до 12 лет с конфискацией. Суд прошел ночью, сразу же после предъявления подозрения, под стражу бывшего главу ОП не отправили, но арестовали его землю и недвижимость.
Теперь главная интрига заключается в том, раскроет ли следствие имя фигуранта Р1? Все прекрасно понимают, что это Зеленский — "шеф", на указания которого ускорить строительство коттеджей после начала СВО ссылается Чернышов (Р4). Итак, со вчерашнего вечера Зеленский — потенциальный фигурант уже идущего уголовного дела против его ближайшего окружения. Если раньше по этому поводу были только намеки, то теперь ситуация иная. Пока Зеленский сохраняет должность президента, у него иммунитет, но подписание мира и выборы могут стать для него приговором.
А выхода у него, как мы уже неоднократно писали, три:
вывести войска из Донбасса, подписать мир, получить гарантии от Трампа и Буданова*, передав ему власть, и уехать отдыхать на острова (деньги, как мы понимаем, у него есть). С остановкой войны связаны бизнес-интересы Трампа. "Ресурсная сделка", по которой один из его бизнес-партнеров уже получил за бесценок крупное литиевое месторождение, может заработать только после прекращения боевых действий;
провести требуемые ЕС реформы, окончательно потерять власть над правоохранительными и судебными органами, превратившись в свадебного генерала, но получить деньги на войну и, соответственно, еще долгое время оставаться президентом, хоть и с крайне ограниченными полномочиями;
ничего не делать, но продолжать войну, надеясь, что Европа не посмеет прекратить финансирование, а Трамп осенью потеряет Конгресс и, даже если американская помощь не возобновится, то по крайней мере давление исчезнет. Визит в Киев Алекса Карпа — директора принадлежащего другу Трампа и Вэнса ИИ-гиганта Palantir Питера Тиля, говорит о том, что даже окружение Трампа Зеленского еще не списало и видит в нем интерес при определенных условиях.
В любом раскладе Зеленский может сыграть на своей полезности для всех сторон, предполагая, что никто в реальности не хочет его свергать и сажать в тюрьму, а хотят лишь выполнения некоторых требований: американцы — подписания мирного договора на условиях Анкориджа (или по ЛБС, если вдруг согласится Путин); европейцы — передачи им полного контроля над правоохранительными и судебными органами.
Кому достанется Украина?
За Миндич-гейтом могут стоять США. НАБУ работает с 2015 года, но прослушка "семьи" началась после второго прихода Трампа в Белый дом и его интенции поскорее закончить войну, которую начал его оппонент и "самый плохой в истории" президент Байден.
Если так, то смысл действий НАБУ — в принуждении Зеленского вывести войска из Донбасса, выполнив компромиссные условия прекращения боевых действий, с которыми Россия согласилась в Анкоридже. Если Трамп хочет провернуть сделку до осенних выборов в Конгресс, ему нужно ускориться. В последнее время эту версию косвенно подтверждают: заявления Ушакова и Пескова о мирных условиях; слова Путина о том, что конец войны близок и о готовности к переговорам с "господином Зеленским" (а не с "нелегитимным главарем укронацистского режима") в Москве в любое время, а в другом месте только для подписания финального документа; публикация The Kyiv Independent об активизации Трампом давления на Украину с целью склонить Киев "согласиться на как можно большее" или хотя бы "не мешать процессу" (либо вывести ВСУ и подписать сделку, либо согласиться на временное прекращение огня без мирного договора, и тогда США смогут снять с РФ часть санкций); интервью Такеру Карлсону экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая назвала своего бывшего шефа диктатором, задушившим свободу слова (звучало сравнение с Геббельсом), наркоманом, коррупционером и главным препятствием для мира, хотя в 2022 году в Стамбуле он якобы был готов отдать Донбасс.
И вот теперь подозрение Ермаку и "загадочный" Р1. Кстати, если Умеров покинул Украину и ему тоже подготовлено подозрение, то проамериканский Буданов* из "партии мира" в переговорной группе становится еще сильнее. "Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира – это не слабость, а доказательство здравого смысла", — заявил он в недавнем интервью. А еще Буданов* пригласил на должность советника близкого к структурам Коломойского* банкира Сергея Тигипко, который в конце прошлого года опубликовал резонансную статью в бизнес-издании Forbes о том, что нужно думать о послевоенных западных инвестициях и о том, как восстанавливать страну. По сути это было консолидированное заявление украинского "старого" бизнеса (не связанного с вертикалью Зеленского-Ермака и даже страдающего от нее) о том, что пора бы заключать мир.
Однако за Миндич-гейтом может стоять и ЕС, под крыло которого перешли украинские грантовые СМИ и НПО, а также ряд политиков и даже часть руководства НАБУ и САП. Тогда речь идет не столько о мире, сколько о принуждении Зеленского подписать пакет законов, переводящий силовиков и суды под полный контроль Европы. НАБУ очевидно сотрудничает с проевропейской и продемократической (в смысле связанной с Демпартией США) коалицией "поросят" и "соросят", сливы "пленок Миндича" происходят через грантовые СМИ, журналисты этих СМИ первыми оказываются на месте вручения подозрений фигурантам, депутаты вроде Железняка и Гончаренко всегда знают все инсайды и подробности.
Впрочем, даже если это так, то это совершенно не означает, что война будет тянуться вечно. The Financial Times сообщает, что ЕС готовится к возможным переговорам с Путиным, о чем раньше даже говорить было невозможно. Председатель Евросовета Антониу Кошта якобы заявил, что общается с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить рамки переговоров с РФ, когда появится такая возможность. К диалогу с Россией уже призывали лидеры Франции и Италии, а Макрон даже посылал в Москву своего представителя, но он вернулся без результата, потому что не привез никакого компромиссного предложения. В этом все дело. Путин снова говорит, что готов к разговору с ЕС, но не пустому, а с какой-то практической целью, намекая на то, что хочет услышать, например о снятии санкций взамен на какие-то приемлемые условия по Украине. О том, что войну пора заканчивать и о чем-то договариваться с РФ, говорит бельгийский премьер де Вевер, который заблокировал передачу Украине замороженных российских активов.
Германия пока против, но и там идет брожение. Путин публично заявил, что переговорщиком от ЕС хочет видеть экс-канцлера ФРГ социал-демократа Герхарда Шредера. В нынешних условиях настолько "пророссийский" переговорщик вряд ли возможен, но в качестве альтернативы ему уже рассматривают тоже социал-демократа Вальтера Штайнмайера, который разработал отвергнутый Киевом план по имплементации Минских соглашений. То есть фигура не тотально проукраинская. Во входящей в правящую коалицию СДПГ 58% членов, как пишет The Financial Times, — "верные сторонники Вилли Брандта", которые считают российскую угрозу преувеличенной. А вот у максимально проукраинского канцлера Мерца рейтинг упал до 16%.
The Washington Post со ссылкой на источники сообщают, что "европейцы колеблются" в плане взносов в программу PURL по закупке американского оружия для Украины из-за того, что Трамп перенаправляет обещанные Украине вооружения на Ближний Восток. Кроме того, в марте стало известно, что Пентагон собирается использовать часть европейских взносов для пополнения собственных запасов, мотивируя это необходимость возмещения того, что передал Украине Байден.
Еще интересно, что требование ЕС и МВФ по налогообложению посылок до 150 евро (одно из требований для предоставления еврокредита в 90 млрд) журналист и военнослужащий из пула "поросят" Юрий Бутусов назвал "шагом к поражению в войне", т.е. заказы самими военными комплектующих и амуниции (вплоть до зарядных устройств и фонарей) через AliExpress составляют 10-20% от всех заказов из Китая. Если законопроект примут, товары подорожают минимум на 20%, доставка замедлится, начнутся "серые" схемы и контрабанда, а малые дроновые мастерские не потянут увеличившиеся расходы и закроются.
В общем несмотря на то, что Европа сейчас является главным военным донором Украины и проводит перевооружения, открыто заявляя о подготовке к войне с Россией, европейские интересы в Миндич-гейте могут и не быть связаны с разжиганием войны. Там, как и везде, есть своя "партия войны", наживающаяся на военных контрактах и "срочносборах", и своя "партия мира", которая видит политическую выгоду в прекращении войны. Это отражается и на настроениях среди властных субъектов на Украине. Многие крупные политики, метящие еще дальше, а также бизнесмены считают, что мир с гарантиями безопасности от США и ЕС плюс западные инвестиции стоят потери нескольких полуразрушенных городов на Донбассе. Этому явно мешает Зеленский и его "семейное" окружение, для которых война — это способ заработка и бесконечного сохранения себя у власти. Проблема в том, что брюссельские власти выступают категорически против условий "Анкориджа" и настаивают на мире по ЛБС, тогда как Россия пока что продолжает требовать остатки Донбасса.
И вот возникает вопрос — если Миндич-гейт является европейской операцией, не будет ли Зеленскому выгоднее согласиться на то, что пока еще предлагает Трамп, торговать с американцами редкоземельными металлами и, возможно, даже попытаться переизбраться. Дело против Ермака и остальных ведь может внезапно и развалиться, а Р1 окажется "неустановленным следствием лицом". В крайнем случае, как уже было сказано, договориться с Будановым*, что Зеленского не тронут после выборов.
Так что не факт, что у Европы нет планов завершения войны на Украине. Просто вопрос — кому она по итогу достанется: 20% России, а остальное — США и ЕС в какой-то пропорции? В какой?
*лица, внесенные в реестр террористов и экстремистов
Варианты, которые есть у Зеленского, чтобы выпутаться из коррупционного дела, мы обсуждали в материале "Еврокредит и Миндич-гейт. На что придется пойти Зеленскому, чтобы получить деньги и не сесть?"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийНАБУЕСКабминДональд ТрампРоссияСШААндрей Ермак
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:38Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского
15:25"Это не золотой телец": пастор оправдывается за освящение золотой статуи Трампа
15:19"СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше
15:09"Пропаганда как у Геббельса" и кокаин Зеленского: разоблачения экс-пресс-секретаря Мендель
14:53"Для широких слоев умственно отсталого населения": эксперт о том, как на Украине трактуют 8 мая
14:50Россия вернула из украинского плена почти 4 тысячи военных. Главные новости к этому часу
14:49Замглавы украинского Светловодска устроил стрельбу в горсовете
14:36Конфликт на Украине близок к завершению, считает Песков
14:23Школьников Пензенской области перевели на дистант из-за дронов
14:20Я бы ничего не изменил в Декларации независимости ДНР, заявил ее автор Борис Литвинов
14:12Нацразведка США изучит биолаборатории на Украине, БРИКС превосходит G7. Новости к этому часу
13:56"Оправдание нацизма идет полным ходом": Ищенко о том, как Европа забывает уроки истории
13:52Украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в Оренбурге. Новости СВО
13:24Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия
13:21"СССР потребовал переподписания в Берлине": Ищенко объяснил историческую правду о 9 мая
13:11Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского. Важные заявления Кремля
13:00Киев задумался о капитуляции, ВСУ угрожают России хантавирусом. Хроника событий на 13.00 12 мая
12:47Двенадцать лет борьбы за независимость от Украины и возвращение в Россию
12:42НАБУ вручило новые подозрения Чернышову и Миндичу по делу о строительстве коттеджей под Киевом
12:31ДНР и ЛНР празднуют независимость, развитие машиностроения Донбасса. 12 мая, утренний эфир
Лента новостейМолния