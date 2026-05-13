"Приняли свою дозу озверина": Ищенко раскрыл, как Украина скатилась в оголтелый нацизм
Киевский режим раньше хотя бы делал вид для России, что нацизма на Украине нет, — мол, это шутка такая. Но сейчас украинские власти уже приняли свою дозу озверина и теперь вообще ничего не стесняются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Приняли свою дозу озверина": Ищенко раскрыл, как Украина скатилась в оголтелый нацизм

Киевский режим раньше хотя бы делал вид для России, что нацизма на Украине нет, — мол, это шутка такая. Но сейчас украинские власти уже приняли свою дозу озверина и теперь вообще ничего не стесняются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист обратил внимание, что на Украине прославляют Степана Бандеру, а в рядах ВСУ воюют люди с нацистскими татуировками. Ищенко объяснил, как киевский режим постепенно менял отношение к нацизму. "Раньше у них еще для России была трактовка: "Да нет на Украине никакого нацизма. Это шутка такая", — рассказал собеседник Украина.ру
Отвечая на вопрос о нынешнем состоянии киевского режима, Ищенко подчеркнул: маскировка больше не нужна. "Сейчас они уже на это не обращают внимания. Они свою дозы озверина приняли", — подчеркнул обозреватель.
Эксперт также привел цитату, которая отражает лицо украинского нацизма. "С тех пор как они сказали: "Хороший русский – мертвый русский", они уже вообще ничего не стесняются", — заявил политолог.
Журналист поинтересовался, как на этом фоне трактуется история Степана Бандеры, которого героизируют в Киеве. Ищенко развенчал этот миф. "Хотя сидел он в особых условиях: отдельная комната, хорошее питание, прогулки на свежем воздухе", — пояснил собеседник издания", — добавил он.
"И он не на каменоломне работал, а руководил тем же самым прогерманским движением на Украине. И чем хуже у Гитлера шли дела на фронте, тем лучше становилось Бандере. Его потом вообще выпустили на свободу", — констатировал эксперт.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на тему исторической памяти — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: Для победы в СВО нужно дать пехоте инструмент для штурма и обезглавить киевский режим" на сайте Украина.ру.
