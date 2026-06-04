https://ukraina.ru/20260604/4-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1079814161.html

4 июня 2026 года, утренний эфир

4 июня 2026 года, утренний эфир - 04.06.2026 Украина.ру

4 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.06.2026

2026-06-04T13:34

2026-06-04T13:34

2026-06-04T13:34

новороссия

россия

мариуполь

александр васильев

петр i

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Мариуполь станет деловым и туристическим центром Приазовья. Гость: Олеся Казанцева - эксперт по вопросам туризма* Новороссия – жемчужина России. О попытке Петра I построить Новороссию. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Время Новороссии. Как донецкий бизнес встраивается в экономику России? Гость: Мария Сысоева - заместитель руководителя Центра "Мой бизнес"* Школы жизни. Творческий путь циркового коллектива из ДНР "Арабески" Гость: Валентина Миник - руководитель циркового коллектива "Арабески"* Важный разговор. Как оставаться женственной, когда ты мама, папа, хозяйка и опора? Гость: Евдокия Локтионова - мать детей военнослужащего

новороссия

россия

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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