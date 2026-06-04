4 июня 2026 года, утренний эфир - 04.06.2026 Украина.ру
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4 июня 2026 года, утренний эфир
4 июня 2026 года, утренний эфир - 04.06.2026 Украина.ру
4 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.06.2026
2026-06-04T13:34
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новороссия
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мариуполь
александр васильев
петр i
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Мариуполь станет деловым и туристическим центром Приазовья. Гость: Олеся Казанцева - эксперт по вопросам туризма* Новороссия – жемчужина России. О попытке Петра I построить Новороссию. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Время Новороссии. Как донецкий бизнес встраивается в экономику России? Гость: Мария Сысоева - заместитель руководителя Центра "Мой бизнес"* Школы жизни. Творческий путь циркового коллектива из ДНР "Арабески" Гость: Валентина Миник - руководитель циркового коллектива "Арабески"* Важный разговор. Как оставаться женственной, когда ты мама, папа, хозяйка и опора? Гость: Евдокия Локтионова - мать детей военнослужащего
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, россия, мариуполь, александр васильев, петр i, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Мариуполь, Александр Васильев, Петр I, Новороссия сегодня

4 июня 2026 года, утренний эфир

13:34 04.06.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Мариуполь станет деловым и туристическим центром Приазовья. Гость: Олеся Казанцева - эксперт по вопросам туризма
* Новороссия – жемчужина России. О попытке Петра I построить Новороссию. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук
* Время Новороссии. Как донецкий бизнес встраивается в экономику России? Гость: Мария Сысоева - заместитель руководителя Центра "Мой бизнес"
* Школы жизни. Творческий путь циркового коллектива из ДНР "Арабески" Гость: Валентина Миник - руководитель циркового коллектива "Арабески"
* Важный разговор. Как оставаться женственной, когда ты мама, папа, хозяйка и опора? Гость: Евдокия Локтионова - мать детей военнослужащего
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