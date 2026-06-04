Финляндия одобряет украинский терроризм. Что будет после завершения СВО - 04.06.2026 Украина.ру
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Финляндия одобряет украинский терроризм. Что будет после завершения СВО
Финляндия одобряет украинский терроризм. Что будет после завершения СВО - 04.06.2026 Украина.ру
Финляндия одобряет украинский терроризм. Что будет после завершения СВО
Разведка Финляндии была в курсе готовившейся украинской стороной массированной атаки дронов на Санкт-Петербург, если бы БПЛА нарушили воздушное пространство... Украина.ру, 04.06.2026
2026-06-04T13:43
2026-06-04T13:43
видео
финляндия
санкт-петербург
ленинградская область
василий дандыкин
минобороны
военный эксперт
атака бпла
нато
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Разведка Финляндии была в курсе готовившейся украинской стороной массированной атаки дронов на Санкт-Петербург, если бы БПЛА нарушили воздушное пространство Финляндии, ПВО сбила бы их, поскольку было к этому готово. Из этого следует, что ВС Финляндии были в курсе атаки БПЛА на Ленинградскую область в день открытия Петербургского Международного Экономического форума. Такие выводы можно сделать из заявления глава финского Минобороны Антти Хяккянен.В ночь 3 июня украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы северной столицы. Пострадали несколько человек, погибших нет. Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 59 дронов .Подробнее об участии Финляндии в украинском конфликте и милитаризации Хельсинки вблизи Санкт-Петербурга рассказал в комментарии Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.
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видео, финляндия, санкт-петербург, ленинградская область, василий дандыкин, минобороны, военный эксперт, атака бпла, нато, видео
Видео, Финляндия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Василий Дандыкин, Минобороны, военный эксперт, атака БПЛА, НАТО

Финляндия одобряет украинский терроризм. Что будет после завершения СВО

13:43 04.06.2026
 
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Разведка Финляндии была в курсе готовившейся украинской стороной массированной атаки дронов на Санкт-Петербург, если бы БПЛА нарушили воздушное пространство Финляндии, ПВО сбила бы их, поскольку было к этому готово. Из этого следует, что ВС Финляндии были в курсе атаки БПЛА на Ленинградскую область в день открытия Петербургского Международного Экономического форума. Такие выводы можно сделать из заявления глава финского Минобороны Антти Хяккянен.

В ночь 3 июня украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы северной столицы. Пострадали несколько человек, погибших нет. Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 59 дронов .

Подробнее об участии Финляндии в украинском конфликте и милитаризации Хельсинки вблизи Санкт-Петербурга рассказал в комментарии Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.
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