https://ukraina.ru/20260604/finlyandiya-odobryaet-ukrainskiy-terrorizm-chto-budet-posle-zaversheniya-svo-1079814847.html

Финляндия одобряет украинский терроризм. Что будет после завершения СВО

Финляндия одобряет украинский терроризм. Что будет после завершения СВО - 04.06.2026 Украина.ру

Финляндия одобряет украинский терроризм. Что будет после завершения СВО

Разведка Финляндии была в курсе готовившейся украинской стороной массированной атаки дронов на Санкт-Петербург, если бы БПЛА нарушили воздушное пространство... Украина.ру, 04.06.2026

2026-06-04T13:43

2026-06-04T13:43

2026-06-04T13:43

видео

финляндия

санкт-петербург

ленинградская область

василий дандыкин

минобороны

военный эксперт

атака бпла

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079814560_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56812234717fe0107b281d497a412511.png

Разведка Финляндии была в курсе готовившейся украинской стороной массированной атаки дронов на Санкт-Петербург, если бы БПЛА нарушили воздушное пространство Финляндии, ПВО сбила бы их, поскольку было к этому готово. Из этого следует, что ВС Финляндии были в курсе атаки БПЛА на Ленинградскую область в день открытия Петербургского Международного Экономического форума. Такие выводы можно сделать из заявления глава финского Минобороны Антти Хяккянен.В ночь 3 июня украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы северной столицы. Пострадали несколько человек, погибших нет. Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 59 дронов .Подробнее об участии Финляндии в украинском конфликте и милитаризации Хельсинки вблизи Санкт-Петербурга рассказал в комментарии Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

финляндия

санкт-петербург

ленинградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, финляндия, санкт-петербург, ленинградская область, василий дандыкин, минобороны, военный эксперт, атака бпла, нато, видео