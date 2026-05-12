"Подмена законодательства нормами шариата": Каргин о радикализации мигрантов в Британии
В Великобритании фиксируется не просто рост влияния мусульманской общины, а ее внутренняя радикализация. Это приводит к неформальной подмене британского законодательства и росту антисемитизма. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
"Подмена законодательства нормами шариата": Каргин о радикализации мигрантов в Британии

18:00 12.05.2026
 
В Великобритании фиксируется не просто рост влияния мусульманской общины, а ее внутренняя радикализация. Это приводит к неформальной подмене британского законодательства и росту антисемитизма. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Журналист спросил эксперта, как рост влияния мусульманской общины влияет на Британию и связан ли он с отказом Лондона предоставить базы США для ударов по Ирану. Каргин ответил, что это не связано именно с мусульманской общиной.
"Скорее причина в том, что у власти в Британии находятся лейбористы ("левые"), которые изначально не поддерживали "правую" политику Трампа", — заявил собеседник издания, подтвердив что в Британии сильно выросло влияние мусульманской общины на общество.
"Отдельный аспект — это то, что внутри нее происходит радикализация. Есть традиционные мусульмане, но одновременно усиливают свои позиции радикальные элементы", — рассказал публицист.
Политолог привел примеры. "В ряде городов такие представители выиграли выборы, происходит неформальная подмена британского законодательства нормами шариата", — отметил эксперт. Отнюдь не все мусульмане этого хотят, но доминировать начинают радикальные фундаменталистские элементы, заявил Каргин.
"На этом фоне в Британии наблюдается рост антисемитизма, происходят нападения на представителей еврейской общины. В целом это не несёт ничего хорошего и представителями других конфессий", — констатировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
