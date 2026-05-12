"Подмена законодательства нормами шариата": Каргин о радикализации мигрантов в Британии

В Великобритании фиксируется не просто рост влияния мусульманской общины, а ее внутренняя радикализация. Это приводит к неформальной подмене британского законодательства и росту антисемитизма. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-05-12T18:00

Журналист спросил эксперта, как рост влияния мусульманской общины влияет на Британию и связан ли он с отказом Лондона предоставить базы США для ударов по Ирану. Каргин ответил, что это не связано именно с мусульманской общиной. "Скорее причина в том, что у власти в Британии находятся лейбористы ("левые"), которые изначально не поддерживали "правую" политику Трампа", — заявил собеседник издания, подтвердив что в Британии сильно выросло влияние мусульманской общины на общество. Политолог привел примеры. "В ряде городов такие представители выиграли выборы, происходит неформальная подмена британского законодательства нормами шариата", — отметил эксперт. Отнюдь не все мусульмане этого хотят, но доминировать начинают радикальные фундаменталистские элементы, заявил Каргин. "На этом фоне в Британии наблюдается рост антисемитизма, происходят нападения на представителей еврейской общины. В целом это не несёт ничего хорошего и представителями других конфессий", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России" на сайте Украина.ру.О расколе между США и европейской частью НАТО и стремительной милитаризацией ЕС — в материале "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.

новости, британия, сша, великобритания, александр каргин, дональд трамп, украина.ру, нато, ес, антисемитизм, исламисты, мусульмане, главные новости, главное, аналитики, аналитика