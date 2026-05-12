Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая

Украина просит Европу присоединиться к мирным переговорам и предлагает РФ не бить по аэропортам. В Киеве задержан экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Минобороны подводит итоги перемирия на День Победы

2026-05-12T09:10

Киев хочет видеть ЕС за столом переговоров с РФУкраинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Одновременно Киев выдвинул предметную инициативу — предложил России взаимно прекратить удары по аэропортам. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.По его словам, Владимир Зеленский уже обсуждал этот вопрос с рядом европейских лидеров. При этом в Киеве подчеркивают: участие Европы не должно подменять собой США в переговорном процессе. Европейские инициативы призваны лишь дополнять дипломатию, которую координирует Вашингтон.Отдельно украинский министр выступил с конкретной инициативой. Как пишет Politico, Сибига предложил России взаимно прекратить удары по аэропортам и объектам авиационной инфраструктуры.Глава МИД Украины отметил, что подобное соглашение может быть выгодно и Москве, поскольку российские аэропорты, в том числе Шереметьево и Пулково, "становятся все более уязвимыми для украинских атак".Официальной реакции Москвы на озвученные предложения пока не поступало. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от дипломатического решения конфликта, однако подчеркивали необходимость учета реалий на месте и гарантий безопасности для российских регионов. Задержание на БанковойВечером 11 мая в Киеве был задержан Андрей Ермак. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ему обвинение в легализации (отмывании) 460 миллионов гривен. Данная статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.В настоящее время улица Банковая в Киеве, где расположен офис президента Украины, полностью перекрыта силовиками.Задержание бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака по обвинению в легализации 460 млн гривен стало прямым следствием того, что киевский главарь долгое время игнорировал сигналы из Вашингтона. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передают российские информационные агентства.Как отметил Мирошник, предыдущие эпизоды коррупционного скандала, получившего в СМИ название "Миндичгейт" (по имени бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта резонансных записей), содержали прямые указания на коррупционные схемы в высшем руководстве страны. Однако Зеленский, по словам посла, предпочел ограничиться косметическими отставками и манипуляциями, пытаясь замять дело.Теперь же давление со стороны западных партнеров (прежде всего США), требующих навести порядок в борьбе с коррупцией перед выделением новых траншей, достигло критической точки, что и привело к задержанию столь высокопоставленной фигуры.Фронтовая сводка Режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы, завершился. Несмотря на гуманитарный характер инициативы, украинские войска систематически нарушали перемирие, на что российские подразделения давали адекватный ответ.Изначально Минобороны РФ объявило о перемирии с 00:00 8 мая до начала 10 мая. Позднее Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая и обмене пленными.Несмотря на перемирие, ВСУ наносили удары дронами и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. По данным Минобороны на полдень 11 мая, украинская сторона нарушила режим прекращения огня 23 802 раза. За этот период ВСУ предприняли 32 попытки атак на российские позиции и более 2,5 тысяч раз обстреливали их из артиллерии.Под обстрелы и атаки дронов попали приграничные районы Белгородской и Курской областей, Крым, Адыгея, Чечня, а также Тульская, Смоленская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Рязанская, Брянская, Ростовская, Калужская области, Пермский, Ставропольский и Краснодарский края.Российские войска зеркально реагировали на действия ВСУ, ведя ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражая пункты управления и места запуска беспилотников, подчеркнули в Минобороны.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении украинские формирования предприняли попытки контратак сразу на восьми участках. Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Новый Донбасс, а также у Торецкого, Торского и Кучерова Яра. Несмотря на натиск противника, российские подразделения удержали занятые рубежи.На Днепровском направлении противник предпринимал попытки забросить диверсионно-разведывательные группы через линию фронта сразу на нескольких участках. Действия украинских ДРГ были своевременно выявлены и пресечены.На Северском участке фронта, согласно данным российского военного ведомства и подтверждениям украинских ресурсов, отмечается продвижение Вооруженных сил РФ в районах населенных пунктов Диброва и Голубовка. Минобороны России также подтвердило ведение боевых действий на окраинах Рай-Александровки.На Константиновском направлении в последнее время наблюдается относительное затишье. Однако, как отмечают наблюдатели, украинские силы не теряют времени даром: противник спешно укрепляет оборону и возводит инженерные заграждения, включая так называемые "зубы дракона", в районе Краматорска.

Кристина Черкасова

