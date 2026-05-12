ЕС финансирует вооружение ВСУ, терроризирующих жителей приграничья. Новости СВО

Террористические атаки ВСУ продолжают ранить мирных жителей приграничья. О последствиях ударов сообщили губернаторы Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает 12 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-12T18:50

В Белгородской области, согласно сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, ранения получили трое мирных жителей. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном раненом.Другие новости к этому часу:🟥 Взрывы зафиксированы в подконтрольном ВСУ Запорожье;🟦 Украинское руководство получит первый транш из 90-миллиардного кредита Евросоюза в июне, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас."Эти средства пойдут непосредственно на дроны", - уточнила она в ходе пресс-конференции.🟦 Армия США училась у ВСУ применению беспилотников в боевых условиях. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в Палате представителей парламента своей страны."Многие высокопоставленные чиновники побывали там и мы получили огромный объем информации, - сообщил военный министр США о поездках коллег на Украину. - На самом деле я лично одобрил дополнительный персонал там, чтобы учиться на этих боях дронов обороне и нападению".🟦 Российский ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" создается на замену комплексу советского производства "Воевода". Об этом доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.До конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк с ракетами "Сармат", который превосходит своего предшественника по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленского топят, мультиком "Ну погоди" сбивают БПЛА, тысячи бойцов СВО возвращают из плена. Итоги 12 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

