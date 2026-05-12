Штайнмайер против Шредера. Европа подпирает мир предателем

Это нонсенс, когда такие, как некто Кая Каллас, оценивают таких, как Герхард Шредер. Но так есть. А это все равно что занижать исполнительское искусство пианиста-виртуоза Ференца Листа после просмотра, как выразился президент России Владимир Путин, "игры на клавишах" в исполнении Владимира Зеленского.

2026-05-12T16:47

2026-05-12T16:54

То есть просроченного недопрезидента Украины, который, как известно, не подходит к пианино, не спустив штанишки, и играет, извините, не совсем руками.И современная Европа, а вместе с ней Германия пребывают-таки в кризисе, если Кая может отвергнуть Герхарда в качестве ключевого переговорщика в возможном диалоге Евросоюза с Россией на тему спасения европейской экономики.Субтильная дамочка с вечно дурацкой улыбкой, навсегда травмированная воспоминаниями о том, что ее в Эстонии, по ее же словам, в детстве кормили сметаной с сахаром вместо шоколада, может тормозить человека, при котором Германия заняла прочное первое место среди экономик Евросоюза и была его мощным "локомотивом".Но Каллас у нас теперь – главный евродипломат. Она не хочет, чтобы на переговорах с Россией и, не исключено, с президентом Путиным был Шредер, экс-канцлер ФРГ, и с нею соглашаются. Чудны дела твои, Господи!А случилось вот что. На прошлой неделе председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что его структура готовится к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. То есть на переговорах о мире.Потому что Европу, мол, не устраивает тот факт, что война между Украиной и Россией идет на территории Европы, а посредником на мирных переговорах являются США, которые крайне неуважительно, даже презрительно относятся к ЕС и к евробюрократии. И ко всей вместе, и по персоналиям.Кроме того, упомянутую евробюрократию пугают любые возможные договоренности между Вашингтоном и Москвой, которые, по мнению Брюсселя, могут быть заключены за спиной Европы и за ее счет, что приведет к дальнейшему "обезжириванию" европейской экономики и оставит Европу без американской помощи в обеспечения евробезопасности.А Путин, который не уставал повторять, что Россия готова к любым контактам с теми, кто хочет переговариваться, а не использовать переговоры для обмана, сразу заявил, что таким переговорщиком от ЕС он не прочь увидеть 82-летнего экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.И понятно почему. И потому, что Шредер неоднократно предлагал переговоры и свои посреднические услуги на них после начала в 2022 году специальной военной операции (СВО). И весной 2024 года бывший канцлер убеждал всех, что его дружба с Путиным поможет урегулировать конфликт на Украине. А Путин еще год назад, в мае 2025-го, предложил немцам не манкировать своим бывшим руководителем и не отдаляться от него. "…Чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (это спикер канадского парламента. — Авт.), который симпатизирует нацистам. ...В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат", – сказал тогда Путин, напомнив, что указанный Рот в Канаде официально пригласил к себе в парламент откровенного нациста, который непосредственно сотрудничал с нацистскими палачами в годы Второй мировой войны.И потому, что Шредер в годы работы канцлером в 1998-2005 годах умудрился реально выстроить взаимовыгодную систему сотрудничества с Россией, договорившись с нею о поставках дешевого российского природного газа по газопроводам "Северные потоки" 1 и 2, ставшими крупнейшими объектами энергетической логистики на континенте. Шредер понимал, что и благополучие всей Европы зиждется на фундаменте стратегического союза с Россией.И потому, что Шредер после отставки остался верен этому взгляду и взаимовыгодному российско-германскому сотрудничеству не словом, а делом – вошел в советы директоров российских энергетических компаний, в частности "Роснефти", с 2006 года возглавлял комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода "Северный поток".И потому, что Шредер выступал против любой "отмены России" санкциями и рестрикциями, которыми Запад пытался и пытается "убить" Москву на международной арене. "Для всего мира разумно иметь стабильную Россию с экономической и политической точки зрения", — повторял Шредер, критикуя антироссийские санкции.За это он заработал клеймо "друга Путина", за которое его в Германии чмырили не по-детски, даже лишили канцлерских привилегий и закрыли положенный ему офис, а в 2023 году его даже не позвали на юбилей родной Социал-демократической партии Германии (СДПГ).А после нынешних слов Путина, охваченные русофобией европейские политики завыли, как Калас, которая опять вспомнила об отобранной детской сметане с сахаром, а санитары с успокоительным опять прозевали этот "всплеск скорби". Правительство Германии сразу отвергли кандидатуру Шредера, а сама Кая предложила свою кандидатуру: "Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры".И наконец немецкой издание Spiegel сообщило, что в политических кругах немецкого бундестага, тоже с взволнованного слухами о Шредере, родилась мысль – дополнить экс-канцлера на переговорах действующим президентом 70-летним Франком-Вальтером Штайнмайером. Для политического равновесия и защиты от Путина. И эту идею, пишет Spiegel, якобы поддержала правящая коалиция христианских демократов и социал-демократов. Чтобы все было и чинно, и официально, и под присмотром.Однако специалисты сразу отметили слабые стороны этой идеи. Во-первых, Штайнмайер пока занимает официальную должность и будут переизбран только 30 января 2027 года. И он возглавляет страну, которая объявила войну с Россией своей первейшей задачей, готовится к войне и поддерживает в конфликте одну сторону. Переговорщик с такими установочными данными – это сомнительная затея со всех сторон, а в первую очередь – с политической.Во-вторых, – и это главное! – Штайнмайер не просто ученик и многолетний помощник и соратник Шредера, но и предатель, который стал отступником от всех главных идей, которые они вдвоем отстаивали и реализовали.С Шредером Штайнмайер связан с начала своей политической карьеры в 1991 году, когда стал юрисконсультом по информационному праву и политике в отношении СМИ в госканцелярии Нижней Саксонии. Уже с 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Шредера, до 1998 год был статс-секретарем госканцелярии Нижней Саксонии, а потом, после избрания Шредера канцлером Германии в этом году и до окончания его полномочий в 2005-м, – уполномоченным по координации деятельности спецслужб и руководителем ведомства федерального канцлера.Уже тогда его называли "правой рукой Шредера" и "серым кардиналом", точнее ­ – "Серой эффективностью" (Die Graue Effizienz), которая умела непублично, но надежно уладить любые противоречия путем переговоров. В то время он не любил США, отказав им в участии во вторжении в Ирак в 2003 году и выступая посредником в урегулировании конфликтов между Израилем и "Хезболлой", и отстаивал сотрудничество с Россией.Под руководством Шредера он вырабатывал и проводил политику так называемого "сближения через взаимозависимость" для Европы, Германии и России. Сейчас он выступает сторонником доктрины "мира через силу", потому что его банально купили должностями. Он в коалиции с ХДС/ХСС дважды становился главой МИД ФРГ, а с 2017 года стал президентом.В-третьих, он предал и Россию. В 2014-м он поддержал неонацистский переворот в Украине и всячески поддерживал русофобский курс Киева, затягивая выполнение "Минских соглашений" всякими "формулами Штайнмайера" и оправдывая агрессию Украины на Донбасс. А после февраля 2022 года и начала СВО однозначно осудил Россию и поддержал взрывы СП-1 и СП-2 на дне Балтики.И если раньше он утверждал: "Правительство России заслуживает критики за свои действия, однако это не отменяет того факта, что безопасности и стабильности в Европе нельзя достичь без российского участия", то после 2022-го призвал к созданию трибунала по военным преступлениям против президента России Путина и главы МИД Сергея Лаврова. А потом вообще зашкварился, когда начал утверждать, что ошибся в политике по отношению к России, когда выстраивал с ней "общий европейский дом" и вовлекал ее "в общую архитектуру безопасности".Сейчас же он якобы хочет сесть за стол переговоров и договариваться с Путиным, с которым, по его словам, "не будет возврата к нормальной жизни, к прежнему статус-кво в отношениях с Москвой", а Россия и Германия – противоборствующие страны. Пока, разумеется, у власти находится Путин.Вот такой, значит, занятно-флюгерный предлагается посредник-миротворец. И по мнению многих свидетельствует это лишь об одном: предлагая переговоры и даже посредников Европа просто хочет выиграть время, нужное ей чтобы:а) спасти неонацистский режим от быстрого разгрома российскими войсками;б) самой подготовиться к войне, восстановить ВПК, наладить производство оружия и т. д. и т. п. Не зря же, как пишет итальянское издание L’antidiplomatico, министр обороны Германии Борис Писториус "отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России". Журналисты напоминают, что на пресс-конференции он объявил, что Киев и Берлин будут совместно разрабатывать и производить дроны для дальнего полета до 1,5 тысячи километров;в) возможно дождаться политических изменений в США, пересидеть Дональда Трампа и опять вернуться к былой агрессивной трансатлантической русофобии уже на новом витке истории.Такие вот у них планы. И реальные, и обманки. А Россия что? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно. "Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог", – сказал он о главном требовании Москвы. И он только повторил слова Путина.Но, как говорится, процесс пошел – закупаем попкорн и наблюдаем: когда террариум начинает бороться за мир, ко всему нужно быть готовым…Еще о президенте Германии – в статье Владимира Скачко Президент-предатель. Как германский левый Франк-Вальтер Штайнмайер стал правым оборотнем

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

