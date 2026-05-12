Эксперт Кнутов объяснил слова Путина о скором завершении СВО
Военный аналитик и историк Юрий Кнутов высказал предположение, что заявление российского лидера Владимира Путина о скором завершении украинского конфликта может быть связано с разработкой мирного соглашения, которое устроит обе стороны, передает mk.ru
2026-05-12T09:26
По мнению Кнутова, слова Путина могли быть не просто общим политическим заявлением, а намеком на то, что ситуация вокруг украинского кризиса переходит в новую стадию. Он полагает, что Москва выражает готовность к завершению конфликта, однако не на любых условиях. Эксперт считает, что решение должно учитывать вопросы безопасности Российской Федерации. Он также подчеркнул, что исход ситуации зависит не только от взаимодействия Москвы и Киева, но и от позиции западных государств, продолжающих оказывать поддержку Украине.На днях президент России заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Также он выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.О других событиях - в материале "Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией на сайте Украина.ру.
