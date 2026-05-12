Зеленского топят, мультиком "Ну погоди" сбивают БПЛА, тысячи бойцов СВО возвращают из плена. Итоги 12 мая

На Украине начался "снос" главы режима Владимира Зеленского: его планируют "прихватить" через экс-главу офису президента Андрея Ермака. Российские бойцы научились сбивать дроны противника с помощью советских мультфильмов. Из украинского плена удалось вернуть свыше 3,7 тысяч российских военнослужащих, анонсированы новые обмены

2026-05-12T18:03

Начался процесс "сноса" Владимира ЗеленскогоСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обратилась в суд с ходатайством об аресте бывшего руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака.В качестве альтернативы защита подозреваемого может внести многомиллионный залог. Об этом 12 мая пишут украинские СМИ.По информации источников, прокуратура потребовала отправить Ермака под арест, но допускает внесение залога в размере 180 млн гривен (около 305 млн рублей, или порядка 3,5 млн евро). В ближайшее время состоится судебное заседание по данному вопросу.Ермаку предъявили обвинение 11 мая. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП разоблачили деятельность организованной группы, которая занималась легализацией доходов, полученных незаконным путем. Деньги отмывались через реализацию проектов по возведению элитной недвижимости в Киеве и его округе. Объем незаконных операций оценили в 460 млн гривен (более 777 млн рублей). 28 ноября Зеленский отстранил от должности Ермака, который проходит по делу, после проведения у него обысков.На Украине в настоящее время проводится целенаправленная кампания по свержению президента страны Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что синхронные информационные атаки на главу государства и его окружение выглядят неслучайно и имеют конкретных организаторов."Все это неслучайно, что интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону и новости о предъявлении обвинений экс-главе офису президента Андрею Ермаку вышли в одно время. Думаю, это организованная кампания. Сделана она если не с целью отстранения Зеленского от власти, то хотя бы для того, чтобы в будущем президентские выборы в стране прошли для него не так гладко, как он хочет, - — пояснил Перенджиев.По его словам, когда будет подписано мирное соглашение или конфликт завершится иным способом, на Украине проведут голосование за нового президента. И вот эта начавшаяся сейчас акция должна не дать Зеленскому участвовать в выборах или по крайней мере победить.Российский мультик стал средством борьбы с дронамиРоссийские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал РИА Новости офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Аристарх"."Одно изделие у нас "Ну, погоди!" показывало, другое изделие "Чебурашка и Гена", и "Следствие ведут Колобки" - это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает", - рассказал "Аристарх".Такая система подавления дрона с помощью замены картинки называется "Маркер Герц". Военнослужащий выступал одним из ее создателей, когда возглавлял специализированную мастерскую. По его словам, они также испытывали компактное и мощное устройство "Зеркало".Между тем, в России сейчас создают новые средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам ВСУ, работающим на основе искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, российские военные уже получили образцы электронных плат таких дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их работы.К счастью, пока таких дронов ВСУ, работающих на ИИ, не так много. Если первоначально Украина самостоятельно их делала, печатала на 3D-принтере мелкие партии, то сейчас появились серийные БПЛА. Возможно, беспилотники производят где-то за рубежом и их поставки будут возрастать, - пояснил эксперт.По его словам, несколько дронов с ИИ российские средства ПВО "сбили практически в целом виде"."У нас есть электронные платы, которые там используются. Я полагаю, что будут найдены средства РЭБ, которые позволят нарушать работу электроники внутри этих беспилотников и делать так, чтобы они сбивались с курса", — сказал Кнутов.Из украинского плена вернулись больше 3,7 тысяч бойцов СВОРоссия вернула из украинского плена 3724 военнослужащих. Такие данные из ежегодного доклада привела уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она также отметила, что установлена судьба 9083 военнослужащих.6 мая Москалькова заявила, что удалось установить местонахождение двух российских офицеров, которые считались пропавшими без вести. По ее словам, семьи военных искали своих родных больше года. Но 5 мая с Украины были получены фотографии военнослужащих.По данным Москальковой, Москва и Киев продолжают переговоры о новом обмене военнопленными. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. Посредниками выступили ОАЭ и США. После возвращения российские бойцы находились в Белоруссии, где получили необходимую помощь, а затем были доставлены в Россию для лечения и реабилитации.11 апреля прошел обмен по формуле 175 на 175. Тогда помощник президента РФ Владимир Мединский называл процесс согласования долгим и тяжелым и отмечал участие Минобороны, ФСБ и аппарата омбудсмена.Также 5 и 6 марта этого года прошли обмены по формулам 200 на 200 и 300 на 300. А 5 февраля этого года – обмен по формуле 157 на 157.8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".Что происходит на поле боя: ВСУ теряют Константиновку и атакуют Энергодар. Новости СВО

Никита Миронов

