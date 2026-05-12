https://ukraina.ru/20260512/svo-mozhet-ostanovitsya-v-lyuboy-moment-peremirie-okoncheno-chto-budet-dalshe-1078851679.html

"СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше

"СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше - 12.05.2026 Украина.ру

"СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше

Трехдневное перемирие, которое было введено между Россией и Украиной на промежуток с 9 по 11 мая, завершилось. Киев продолжает продвигать тему бессрочного перемирия, однако, его пока не будет

2026-05-12T15:19

2026-05-12T15:19

2026-05-12T15:48

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

перемирие

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/15/1042011190_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06e3e2303f9ef9cbd5e008a98c44d5bc.jpg

Худое перемирие - всёДоговоренность о режиме прекращения огня была достигнута при посредничестве президента США Дональда Трампа, который выступил и автором самой идеи. До этого украинская и российская версии перемирия провалились: Киев хотел бессрочного прекращения огня с 6 мая, а Москва – перемирие на 8 и 9 мая.В ночь на 12 мая согласованное перемирие закончилось. Министерство обороны России сообщило о возобновлении проведения СВО. Об этом же заявил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: гуманитарное перемирие окончено, спецоперация продолжается.При этом полной тишины в эти дни не было, скорее, можно говорить о том, что прекращение огня касалось в первую очередь дальнобойных ударов.По данным Минобороны РФ, всего украинская сторона нарушила перемирие 30 383 раза.Для примера можно взять сутки с 10 по 11 мая. По информации российского оборонного ведомства, ВСУ за этот период нанесли более 6,9 тыс. ударов при помощи беспилотников. Всего со стороны противника было зафиксировано за отчетные сутки 12 атак и 767 обстрелов позиций армии России. ВС РФ отвечали на эти атаки зеркально: под удары попадали позиции реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, также были поражены пункты управления и места запуска БПЛА.Таким образом, боевые действия на фронте все эти дни не останавливались. Понятное дело, не закончились они и после окончания режима прекращения огня. Так, с момента 00:00 12 мая над РФ было сбито 27 дронов над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.Кроме того, днем 12 мая украинская армия предприняла попытку атаковать Оренбург (1 тыс. км от границы с Украиной). По сообщениям властей города, дрон ВСУ упал на жилую многоэтажку, пострадавших нет. Также в этот день из-за угрозы дроновой атаки на дистанционное обучение переведены учебные заведения в Пензе, Липецке и Чебоксарах. Украинская сторона заявила о падениях беспилотников в столице, а также в других регионах. Утверждается, что всего за это время по Украине было выпущено более 200 БПЛА. Есть и конкретика по попаданиям: вице-премьер Алексей Кулеба сообщил о поражении железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области, дроны атаковали локомотив и подвижной грузовой состав.Трудное решениеДа и с чего, собственно, боевым действиям останавливаться? Никаких договоренностей о перемирии после 11 мая не было, даже Украина озвучивала это лишь как благое пожелание и никаких обязательств официально на себя не брала.Владимир Зеленский отметился по этому поводу дежурным заявлением, в котором снова обвинил Россию в нежелании делать шаги навстречу миру."Россия сама выбрала закончить частичную тишину, сохранявшуюся несколько дней. Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна шагнуть к реальному, длительному прекращению огня", - написал он 12 мая у себя в соцсетях.Заморозка конфликта по линии фронта – давнее предложение Украины, все разговоры о бессрочном перемирии выгодны Киеву, но никак не соответствуют тому, что публично озвучивает РФ. Речь идет про вывод ВСУ со всей территории Донбасса, на что 12 мая прозрачно намекнул Песков.Пару дней назад об этом же говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, переговорный процесс не имеет перспективы, пока украинская армия продолжает стоять в Донбассе."Пока [Киев] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело", - сказал он в комментарии журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.Пока никаких публичных сигналов о том, что Зеленский готов пойти на такую уступку, не было. Более того, все последние месяцы правящий на Украине режим резко отрицал саму такую возможность. Нет сейчас и признаков того, что украинские власти могут изменить свою позицию.Что заставит Украину пожертвовать территориямиПо большому счету, побудительных мотивов для принятия Киевом решения о выводе ВСУ из Донбасса может быть три:- успешное наступление РФ и риск военного поражения Киева;- кризис внутри самой Украины, когда для удержания ситуации Зеленскому придется пожертвовать территориями ради остановки войны;- давление со стороны США и угрозы отрезать Украину от западной военной помощи и американских разведданных.Пока ни один из этих пунктов не работает: темпы продвижения ВС РФ сегодня не создают фатальной угрозы для украинского государства, внутри страны режим может чувствовать себя относительно уверенно, а Вашингтон не спешит ставить Киеву ультиматумы.Впрочем, последний пункт представляется в настоящий момент наиболее уязвимым. В последние дни появились признаки того, что Белый дом активизировался на украинском переговорном треке: неудачная операция против Ирана и предстоящие тяжелые для Трампа выборы в Конгресс подталкивают США к очередной попытке разрешить украинский конфликт и получить с этого свой профит.Отсюда и инициатива американского президента с трехдневным перемирием, а также, как версия, вручение подозрения в коррупции экс-главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В эту же логику укладывается и синхронно вышедшее разоблачительное интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону, в котором она наговорила много болезненных для главы киевского режима вещей, в т.ч. о том, что Зеленский в 2022 году был готов отдать Донбасс России, но потом изменил свое решение.Украинское англоязычное издание The Kyiv Independent так и пишет: Штаты пытаются перезапустить переговоры по Украине и договориться о долгосрочном прекращении огня, пытаясь соблазнить Россию частичным снятием санкций. Собеседники издания из числа украинских чиновников называют этот вариант "очень плохой сделкой" и опасаются, что в ближайшее время нажим из Вашингтона будет только усиливаться.Опасный КарпМожет показаться, что американская администрация действительно активизировалась на украинском направлении и идет закулисное давление на Зеленского, чтобы он отдал Донбасс.В эту парадигму пытаются втиснуть и слова Владимира Путина о том, что украинский конфликт "идет к завершению", которые он сказал на брифинге 9 мая. Это, дескать, говорит о том, что достигнутые с США в Анкоридже договоренности действуют, и Трамп вот-вот не мытьем, так катаньем заставит Зеленского удовлетворить базовые российские требования.Теперь контраргументы:Первый – никакого давления на Зеленского со стороны его американского коллеги в действительности нет, а если оно и есть, то решающего значения для лидера киевского режима оно не имеет.Те же уголовные дела, которыми опутали ближайших соратников Зеленского, на него самого не распространяются, как на имеющего иммунитет от судебных преследований.Да, фигурирование имени лидера режима в уголовных делах о масштабной коррупции больно бьет по его рейтингу, однако с этим в случае чего поможет справиться лояльный силовой аппарат и режим военного положения, который предоставляет властям практически ничем не ограниченный инструментарий для купирования любых политических кризисов (цензура, отмена выборов, введение персональных санкций, дела о "госизмене" и т.д.).Контраргумент второй: американцы в действительности ведут двойную игру – не отрекаются окончательно от того самого "духа Анкориджа", а параллельно с этим зарабатывают на войне на Украине, не прикладывая решающих усилий для ее окончания.Как раз в эти дни в Киев приехал глава IT-компании Palantir Алекс Карп. Тот самый, который не так давно призывал ввести в США всеобщую воинскую повинность, перевооружить Запад, сменить мягкую силу на жесткую и повсеместно внедрять искусственный интеллект в военной сфере.В украинской столице Карп провел встречу с Зеленским и министром обороны страны Михаилом Федоровым. Последний заявил, что технологии от Palantir применяются для дальнобойных ударов по российской территории, а Зеленский отметил, что стороны могут быть полезны друг другу при сотрудничестве в области обороны.Учитывая, что Карп и его бизнес-партнер Питер Тиль близки к американским республиканским элитам и лично к вице-президенту Джей Ди Вэнсу, можно сделать вывод, что никакого чаемого многими "слива" Зеленского со стороны Вашингтона нет.Поэтому американское оружие по-прежнему идет на Украину, пусть и не безвозмездно, американские разведданные по сей день используются украинцами для организации атак на Россию, а Алекс Карп договаривается в Киеве расширять взаимовыгодное сотрудничество.Еще и министр обороны ФРГ Борис Писториус в Киев приехал, практически одновременно с Карпом, договариваться о совместном с Украиной производстве дальнобойных дронов на 1,5 тыс. км, сиречь о террористических атаках на российскую территорию, как констатирует итальянское издание L'Antidiplomatico. Тоже сигнал – европейцы своих не бросают, несмотря на последние заявления о необходимости налаживать переговоры с РФ.В такой ситуации вряд ли можно говорить о том, что Украина готовится к передаче Донбасса и завершению конфликта, а следовательно боевые действия на истощение продолжатся в плюс-минус в том же режиме, где каждая из сторон будет рассчитывать на решение своих задач. О последних событиях в сфере энергетики - в материале издания Украина.ру Энергетические войны: Война в Иране истощает запасы нефти и ускоряет переход к возобновляемой энергетике.

https://ukraina.ru/20260512/propaganda-kak-u-gebbelsa-i-kokain-zelenskogo-razoblacheniya-eks-press-sekretarya-mendel-1078837534.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, перемирие, украина.ру