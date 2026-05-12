Путин рассказал об обеспечении безопасности России
17:30 12.05.2026 (обновлено: 17:42 12.05.2026)
Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности после выхода США из Договора по ПРО, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает 12 мая телеграм-канал Украина.ру
🟦 По словам президента, российские ракетные комплексы обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных средств ПРО;
🟦 Россия продолжает работу по совершенствованию комплекса "Кинжал", в том числе по повышению точности в неядерном исполнении;
🟦 В конце текущего года "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство, дальность его применения может быть свыше 35 тыс. км, подчеркнул глава государства;
🟦 Российский лидер отметил создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире;
🟦 Работы над комплексами "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии;
🟦Работы по совершенствованию сил сдерживания России не прекращаются с 2000-х годов, подчеркнул Путин.
