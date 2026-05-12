Путин рассказал об обеспечении безопасности России
Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности после выхода США из Договора по ПРО, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает 12 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-12T17:30
2026-05-12T17:42
17:30 12.05.2026 (обновлено: 17:42 12.05.2026)
 
Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности после выхода США из Договора по ПРО, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает 12 мая телеграм-канал Украина.ру
🟦 По словам президента, российские ракетные комплексы обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных средств ПРО;

🟦 Россия продолжает работу по совершенствованию комплекса "Кинжал", в том числе по повышению точности в неядерном исполнении;

🟦 В конце текущего года "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство, дальность его применения может быть свыше 35 тыс. км, подчеркнул глава государства;

🟦 Российский лидер отметил создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире;

🟦 Работы над комплексами "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии;

🟦Работы по совершенствованию сил сдерживания России не прекращаются с 2000-х годов, подчеркнул Путин.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
