БПЛА в Оренбурге повредили школу и детсад
В Оренбурге в результате атаки украинских беспилотников повреждены здания школы и детского сада. Об этом 12 мая сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев
2026-05-12T18:19
18:19 12.05.2026
 
В Оренбурге в результате атаки украинских беспилотников повреждены здания школы и детского сада. Об этом 12 мая сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев
"К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стёкла", — написал он в телеграм-канале.
Солнцев заявил, что восстановительные работы уже начались. На время ремонта уроки будут проходить в дистанционном формате.
Всего, по словам губернатора, силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников над регионом. Пострадавших нет.
В настоящее время опасность атаки БПЛА отменена. Ранее сообщалось, что в Оренбурге при отражении атаки украинских беспилотников повреждён жилой дом, его жители эвакуированы. В здании повреждены три квартиры.
