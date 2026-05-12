https://ukraina.ru/20260512/proschay-velichie-1078836951.html

Прощай, величие

Прощай, величие - 12.05.2026 Украина.ру

Прощай, величие

По итогам сегодняшнего заседания Кабинета Его Величества премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку. Может и не подать, если окажется, что ключевые министры готовы его поддержать. Но от этого мало что изменится в британской внутренней и внешней политике.

2026-05-12T11:54

2026-05-12T11:54

2026-05-12T12:15

россия

сша

запад

кир стармер

виктор орбан

риши сунак

ес

мнения

ростислав ищенко

весь ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078839606_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_3bdd96bfa2556c7d9a20b8a6f7f2fd76.jpg

Дело в том, что отставка Стармера, потерявшего доверие партии из-за провала на местных выборах, в ходе которых лейбористы недосчитались почти полторы тысячи мест в местных представительских органах и потеряли контроль над парламентом Уэльса, должна была бы по идее помочь его партии выправить ситуацию и вернуть к выборам (очередным, в августе 2029 года, или внеочередным) поддержку избирателей. Но, как показывает история консерваторов с Риши Сунаком, которого консерваторы с той же целью привели к власти вместо полуторамесячного премьера Лиз Трасс, этот механизм перестал работать. Традиционные британские партии одна за другой утрачивают доверие избирателей. Электорат ищет новые предложения. Главная же проблема традиционной тройки (либералы, консерваторы, лейбористы) та же, что вызвала в США приход к власти Трампа – неспособность традиционных политических элит вырваться за рамки традиционной политики, заведшей Запад в тупик.Элиты боятся реформ, понимая, что время на реформирование системы упущено ещё в 90-е годы и любое сильное потрясение, а реформа всегда – сильное потрясение, способно разнести всю западную систему в клочья. Комизм ситуации в том, что страусиная политика "косметического ремонта", в рамках которой разваливающееся здание западной системы лениво красят, громко предлагая всем полюбоваться на "новую, оригинальную, блестящую" радужную расцветку также прошла ту точку, до которой карточный домик продолжал стоять, если на него не дышать. Сейчас система рушится везде, независимо от того, пытаются власти активно работать или сидят сложа руки и боясь вздохнуть.Правые в Польше и правые в Венгрии потеряли власть, несмотря на то что либералов избиратель в обеих странах тоже не очень привечает именно потому, что их "консервативные реформы в рамках либерального ЕС" оказались недостаточны. Большая часть энергии властей уходила на отстаивание своего суверенитета от посягательств евробюрократии. Какое-то время народ поддерживал самоотверженную борьбу политиков за национальный суверенитет, а затем задавался вопросом о плодах этой борьбы. Ответ был не утешителен даже у Орбана, сумевшего сохранить для Венгрии доступ к российским энергоносителям. Это лишь несколько смягчило общий кризис, но не отменило его.Системный кризис нельзя преодолеть, находясь внутри системы, причём не внутри системы ЕС, а внутри системы коллективного Запада. Борис Джонсон и его коллеги по организации Brexit смогли вывести Британию из ЕС, но не смогли вывести ЕС из Британии. Лондону всё равно пришлось договориться с континентом о взаимодействии экономических систем. Фактически англичане получили даже меньше, чем венгры. Орбан выбивал своим льготы внутри ЕС, то есть получал преимущество перед другими государствами-членами, а лондонские политики договаривались с ЕС, то есть шли на взаимные уступки, причём позиция Евросоюза, владевшего значительно более крупным и платежеспособным рынком, была сильнее. Таким образом попытка британцев выскочить из ЕС, оставив ему все проблемы и сохранив за собой все преимущества, провалилась. Именно поэтому сегодня Лондон, оставаясь формально главным союзником США по эту сторону Атлантики, проводит внешнюю политику ЕС активнее чем сам ЕС. Именно Британия является главным организатором всех последних агрессивных акций Европы против России и именно Британия, не скрываясь, стремится организовать общеевропейскую войну против России, в то время как трампистские США пытаются добиться на этом направлении временного перемирия.Несмотря на традиционно презрительное отношение островитян к "континенту", Британия тысячью невидимых нитей привязана к европейской экономике. Проблемы ЕС и проблемы Британии едины. Повторю, они не могут быть решены простой сепарацией государства от ЕС или получением льгот внутри ЕС. Напомню, что, когда разваливалась советская система, восточноевропейские лимитрофы не просто вышли из-под политического и экономического влияния СССР. Они срочно начали ломиться в ЕС. Сами они не могли преодолеть последствия постсовесткого кризиса – их экономики были слишком слабы и слишком интегрированы в рухнувшую советскую систему. Им была необходима новая система, которая бы включила их в себя, предоставила бы рынки, льготы и экономические связи. Поэтому для них было важно кто первый успеет прыгнуть в европейскую лодку. Оказавшиеся первыми Польша и Чехия получили серьёзную финансовую выгоду. Венгрия и Словакия, пришедшие в ЕС в том же эшелоне, получили меньше финансовых вливаний, но у них образовалось пространство для экономического манёвра, которым они тоже довольно удачно воспользовались. Да что там говорить, на первых порах даже прибалты, раздуваясь от важности и европейских денег, мнили себя экономическими "тиграми".Блаженство закончилось очень быстро, вместе с вступлением западной системы в острую часть кризиса. Это до Франции и Германии каннибалистские притязания США дошли только что, Восточную Европу перевели в режим выживания уже на этапе подготовки цветной агрессии против России и постсоветского пространства. Когда необходимо консолидировать ресурсы для спасения организма, в первую очередь отключаются от жизнеобеспечения второстепенные органы, без которых можно выжить. Но если проблема не решается, режим отключения расширяется и организм длит свою агонию, пожирая сам себя. Запад уже несколько лет, как перешёл в эту фазу. США, как центр системы, пытаются отключить от жизнеобеспечения всех своих союзников, чтобы сконцентрировать все доступные ресурсы на решении своих проблем.Союзники пытаются сопротивляться. Но в рамках системы это сопротивление бессмысленно. Это всё равно, как "вытащу из пасти крокодила ногу, пусть лучше руку откусит". В конченом итоге "бунт" ЕС против США заключается в том, чтобы вместо перемирия довести украинский кризис до такой остроты, чтобы Вашингтон был вынужден вернуться на европейскую площадку войны с Россией. Они боятся даже задать себе вопрос, что они будут делать, если США не вернутся, а предоставят Европе самостоятельно вести с Россией войну на истощение? Потому что для них это будет кошмаром – неотвратимой катастрофой.Именно поэтому нам абсолютно всё равно кто из европейских политиков придёт к власти в своей стране. Оппозиционные ЕС консервативные элиты хотят разрушить леволиберальный фундамент Евросоюза потому, что считают, что так они смогут более эффективно противостоять России. Они критикуют свои власти не за войну, а за то, что те её плохо ведут. Некоторые из них готовы заключить с Россией перемирие, чтобы лучше подготовиться к следующему этапу войны против России.На сегодня мы не видим ни одного политика на Западе (включая "братских" сербов), который бы заявил, что с интеграцией в коллективный Запад необходимо заканчивать, что "свет горит на Востоке", что будущее за российско-китайским предложением. Нет, речь идёт всего лишь о том, что действующая западная система, представляющие её политики, и идеология, на которую они базировались, провалились, но самые ретивые реформаторы предлагают всего лишь капитальный ремонт этой же системы, а ресурсы для этого ремонта они опять-таки планируют получить за счёт России (других просто нет).Поэтому Страмер ничего не придумает нового и лейбористы рано или поздно, но скорее раньше, чем позже обречены на такой же позорный уход, как до них либералы и консерваторы. Но и реформисты Фаража, юнионисты Алистера не помогут правым, так же как зелёные Полански, социал-демократы Ханна и националисты Суинни, О’Нила и Ап Иорверта не помогут левым. К кому бы из них не перетёк измученный британский электорат, он будет поддерживать партию любой ценой пытающуюся отстоять глобальное доминирование коллективного Запада в рамках изжившей себя системы.Так что, в чём-то сопротивляющийся отставке Стармер прав – зачем менять премьера, если всё равно ничего не изменится?О том, какие новые системы могли бы возникнуть на месте рушащейся структуры нынешнего политического мира - в статье Владимира Видеманна "Украина в глобальной игре"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

россия, сша, запад, кир стармер, виктор орбан, риши сунак, ес, мнения, ростислав ищенко, весь ищенко, украина.ру