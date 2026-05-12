Киев задумался о капитуляции, ВСУ угрожают России хантавирусом. Хроника событий на 13.00 12 мая

В Украинской элите задумались о капитуляции: коррупционный скандал и задержание экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака может стать началом конца режима, считает депутат Верховной рады Максим Бужанский. В Черниговской области продолжают фиксироваться случаи заражения хантавирусом среди украинских пограничников, насколько это опасно

2026-05-12T13:00

Киев задумался о капитуляцииДепутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что в украинской элите задумались о капитуляции. Поводом для этого, по его словам, стало предъявление обвинения экс-главе офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации 460 миллионов гривен."Часть элит в ужасе содрогнулась, справедливо предположив, что таким образом нас ведут не к миру, а к полной и безоговорочной капитуляции — без условий, гарантий и понимания того, что дальше", — написал парламентарий в Телеграм.Напомним, Ермак был задержан в Киеве 11 мая. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ему обвинение в легализации 460 миллионов гривен. Ермаку инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой). Ему грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.Между тем, экс-премьер Украины Николай Азаров выразил мнение, что команду на выдвижение обвинений против Ермака дали США. По его словам, весь коррупционный скандал — это часть дела против самого Владимира Зеленского."Все это дело против Зеленского, именно против вот этой организованной преступной группировки о разворовывании средств, прежде всего американского бюджета, поскольку огромные деньги приходили, а также европейских денег. Это все следствие команды, которую дали американцы", - заявил эксперт в интервью российским СМИ.Расследование, вероятно, затронет и самого Зеленского. Он имеет все шансы стать фигурантом уголовного расследования о строительстве коттеджей премиум-класса в пригороде Киева. Об этом сообщили аналитики украинского издания "Страна.ua".Новые фрагменты так называемых "плёнок Миндича" касаются обсуждений строительства четырёх элитных коттеджей под Киевом. В материалах расследования упоминаются несколько участников, обозначенных кодами Р2, Р3 и Р4. Среди них, по данным публикации, фигурируют бывший глава офиса президента Андрей Ермак, экс-вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.Согласно данным НАБУ, в схеме участвовало четыре заказчика, каждому из которых мог предназначаться отдельный дом, однако их личности официально не раскрываются. Аналитики издания предполагают, что под обозначением Р1 может скрываться экс-комик Зеленский.Отмечается, что на данный момент Зеленский обладает иммунитетом от уголовного преследования, однако потенциальное дело может быть активировано после завершения его полномочий. Также высказывается версия, что материалы расследования могут использоваться как инструмент политического давления и влияния на решения власти, включая вопросы внутренней политики и антикоррупционных реформ.Никакой скандал не заставит Зеленского пойти на мир с Россией, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Война продолжится, и никакие переговоры не состоятся. <…> Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией", — сказал он.ВСУ страдают от хантавируса: их опасно брать в пленВ Черниговской области продолжают фиксироваться случаи заражения хантавирусом среди украинских пограничников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.По информации собеседника агентства, медики 11-го отряда Государственной пограничной службы Украины якобы признают наличие регулярных случаев заболевания среди военнослужащих, находящихся на позициях в Семеновском районе.Источник утверждает, что отдельные случаи инфекции приводили к летальным исходам. При этом официально украинская сторона, по его словам, сообщала лишь о восьми зарегистрированных случаях хантавируса в регионе за последние годы.Главная опасность хантавируса заключается в его скрытности, рассказала врач-инфекционист "Клиники Екатерининская" Наталья Шведова."Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле", — сказала она "Ленте.ру".По словам эксперта, чтобы заразиться хантавирусом, достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов или съесть продукт, по которому бегали крысы. В России и Европе вирус чаще всего вызывает лихорадку с почечным синдромом."Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40 процентов", — подчеркнула врач.Хантавирус — опаснаейшая инфекция, переносчиками которой бывают обычные мыши и крысы. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек, а в некоторых случаях заканчивается смертью.Военная хроникаВСУ потеряли за сутки порядка 875 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 145 человек, от действий группировок "Запад" - более 100, "Южная" - до 75, "Центр" - более 290, на направлении "Восток" - более 230 и "Днепр" - до 35 военнослужащих.В министерстве отметили, что подразделения группировки войск "Север" поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рясное, Гранов и Волоховка Харьковской области. ВСУ потеряли 17 автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области. ВСУ потеряли 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.Также, по данным Минобороны, Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 108 беспилотников ВСУ самолетного типа.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 144 996 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 268 танков и других боевых бронированных машин, 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 875 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 401 единица специальной военной автомобильной техники.Также Минобороны обнародовало данные об итогах перемирия на фронте. ВСУ с 8 по 11 мая нарушили его более 30 тыс. раз."Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной", - сказали в ведомстве.За истекшие сутки до 00:00 11 мая ВСУ предприняли 5 попыток атак и совершили 859 обстрелов российских позиций из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. "ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - добавили в ведомстве.

Никита Миронов

