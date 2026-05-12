На Украине грандиозный коррупционный скандал - экс-глава офиса президента воровал сотнями миллионов
Громкие события происходят на Украине — ближайшему политику в окружении Владимира Зеленского, бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку объявили подозрение о причастности к легализации 460 миллионов гривен на строительстве элитного жилья под Киевом. На фоне сообщений о следственных действиях в центре Киева были полностью перекрыты Банковая и прилегающие кварталы.
Одновременно с этим, в сети появилось сенсационное интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, в котором та назвала главу киевского режима главным тормозом мирного процесса, а также заявила, что Зеленский согласился отдать Донбасс России ещё в 2022 году в Стамбуле.
Накануне Владимир Путин дал оценку перспективе урегулирования конфликта, указав, что дело идёт к завершению.
Последовательность и значение всех этих событий, судьбу Ермака и ход СВО обсудили с доцентом Финансового университета и ведущим аналитиком центра политической информации Иваном Пятибратовым.
