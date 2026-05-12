На Украине ловят НЛО

Советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) опубликовал в соцсетях видео, записанное украинскими военными. На этих кадрах, как утверждается заснят неопознанный летающий объект (НЛО)

2026-05-12T18:24

"Ну что тут поделаешь, я люблю X Files", — написал он. Он уточнил, что съёмка велась в мае прошлого года на восьмисотметровой высоте. Также советник МО Незалежной призвал подписчиков делиться своими соображениями по поводу замеченного на плёнке. Напомним, X-Files (в оригинале — The X-Files, по-русски чаще называют "Секретные материалы") — это культовый американский телесериал 1990-х годов. Его сюжет строится вокруг расследований агентов ФБР, которые сталкиваются с необъяснимыми явлениями: от появлений НЛО и инопланетян до правительственных заговоров. Ранее Бескрестнов сообщил, что военные страны занимаются исследованием неопознанных летающих объектов. По его словам, для этой работы существует отдельный объёмный документ, который утвердил главком Александр Сырский. Бескрестнов также уточнил, что на Украине со советских времён действует государственная структура, изучающая подобные явления.Главные события дня: Зеленского топят, мультиком "Ну погоди" сбивают БПЛА, тысячи бойцов СВО возвращают из плена. Итоги 12 мая

