Штурмовики с "Паркинсоном": экс-замкомандующего ССО ВСУ рассказал о мобилизованных

"Болезнь Паркинсона" и более тяжёлые заболевания не являются препятствием для мобилизации и пополнения рядов украинской армии. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ полковник Дмитрий Кащенко, сообщил 12 мая тг-канал "ПолитНавигатор".

2026-05-12T18:12

ВСУ пополняются абсолютно непригодными по состоянию здоровья мобилизованными, констатировал полковник Дмитрий Кащенко в радиоэфире. Он вспомнил, как в сентябре 2025 года исполнял обязанности командира 110-й бригады и принимал пополнение из мобилизованных."Даже по цифрам я помню - 286 человек из учебного центра. Сейчас не скажу по памяти, какой уже. Я их перемещал из учебного центра определенным количеством техники. И вот даже по памяти из 7-й механизированной роты 36 человек были без ВЛК [врачебной комиссии]. И когда мы начали разбираться по их болезням, то честно, при всей там как бы лояльности самый, пожалуй, такой легкий диагноз там был мужик с Паркинсоном какой-то степени. Это самый легкий. И я тогда, возможно, и не метко, но пошутил. Говорю, этого можно на штурм отправлять. Он не вспомнит. Главное, чтобы своих не пострелял, потому что он не вспомнит, кто он и куда идет", - рассказал Кащенко.По его словам, остальные новобранцы были тоже с проблемами и даже с необходимостью лечь на операционный стол после того, как были признаны годными эскулапами из ВЛК."Остальные там были люди с переломами ног, с необходимостью уже делать вмешательства оперативные в коленях, суставах и так далее. И, соответственно, в то время из этих людей, по той информации, которая у меня была от старших начальников, там было 86 штурмовиков, то есть 286 человек, из них 86 штурмовиков", - поведал полковник.

