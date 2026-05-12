"Смотрят на Украину и боятся, что станут следующими": Ищенко о будущем постсоветских стран - 12.05.2026 Украина.ру

В 1990-е годы почти все постсоветское пространство смотрело на Запад. Там преобладала идея так стереть память о том, что они когда-то были с Россией единым государством, чтобы уйти на Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-12T16:28

Беседуя о переносе Дня Победы на Украине, журналист обратил внимание на то, что в постсоветских странах активно сносят памятники героям Великой Отечественной войны. Он спросил, не сотрется ли там навсегда память о Победе. Собеседник Украина.ру ответил, что это зависит от того, насколько Россия будет сильной и активной на этом направлении, отметив, что в 1990-е годы почти все постсоветское пространство смотрело на Запад.Сейчас постсоветские страны смотрят на Грузию и Украину и боятся, что будут следующими, причем делают совершенно неправильные выводы, добавил политолог."Они исходят не из того, что Украина получила СВО, потому что проводила агрессивную политику против России. Они это рассматривают как попытку России восстановить свое имперское пространство. Хотя к Грузии мы вообще никаких территориальных претензий не предъявляли и даже не стали Тбилиси брать в 2008 году", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему исторической памяти — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: Для победы в СВО нужно дать пехоте инструмент для штурма и обезглавить киевский режим" на сайте Украина.ру.

