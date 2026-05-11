Сообразили на троих? Почему Тигипко стал советником Буданова и при чем тут Разумков

Чудны дела твои, Господи. Речь пойдет о Тигипко. Сергей Леонидович Тигипко, многоразовый вице-премьер правительства Украины ещё начиная с девяностых. Для многих "вечно молодой украинский политик", человек бесконечно интеллигентный и бесконечно хитрый стратег.

2026-05-11T06:57

Собственник группы ТАС, бывший партнёр Коломойского и Боголюбова по группе "Приват". Выходец из той самой комсомольской среды Днепропетровска и Днепропетровской области. А ещё партнёр Петра Порошенко* по "Ленкузне", и по тому самому большому скандалу, связанному с делом Свинарчуков и "Укроборонпромом", который во многом похоронил политические амбиции Порошенко сохранить президентский пост, Сергей Леонидович Тигипко стал ни много, ни мало советником Кирилла Буданова*, пока ещё главы офиса президента Украины.Вещь довольно симптоматичная и показательная. А всё потому, что, как мне рассказывают, состоялся некий аншлюс между Будановым и Тигипко. Зачем? Буданов сам по себе человек далеко не бедный. За период руководства Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, которое помимо всего прочего курировало и серьёзные оборонные заказы, и поставки техники, и поставки вооружений, он очень крепко разжирел на военных деньгах. Но всё-таки до уровня полноценного украинского олигарха ему ещё далеко. И вот для чего это всё происходит. У Тигипко, как и у любого крупного украинского бизнесмена, в последние годы серьёзные проблемы. Проблема эта называется Владимир Зеленский. А ещё до последнего времени называлась Андрей Ермак. И многие дела, начавшиеся ещё во времена Порошенко, связанные с тем самым скандалом вокруг "Укроборонпрома", до сих пор тянутся. Более того, появились и новые вопросы к его бизнес-группе, к его людям и активам. Ну и, конечно же, Тигипко нужно политическое прикрытие.С другой стороны, как говорят, и сам Буданов временщик и надолго во главе офиса не задержится. Более того, во многом он сейчас такой себе голый король. Влияния уровня Ермака у него нет. Ни по части управления процессами, ни по влиянию на Верховную раду, ни по контролю над политической вертикалью. Тем более, как мне рассказывают, у него серьёзно разладились отношения с его ключевым политическим союзником Давидом Арахамией. А Арахамия, это фактически парламент. Ну хорошо, не весь парламент, но самая влиятельная фигура в нём. Совсем не Стефанчук. Но, какие-то резоны у Тигипко есть. И вот именно в этой связи Буданов занялся созданием собственной депутатской группы в Верховной раде. Ну не официально, конечно, имени Буданова там не будет. Но речь идёт о группе депутатов, ориентированных лично на него. А финансировать всю эту историю, как мне рассказывают, будет как раз Сергей Тигипко. И вот самое интересное в этой связи то, что Тигипко пришёл, что называется, уже с активом. Мне доводилось рассказывать, что ещё одного баловня украинской политики, вечного электорального жениха на выданье (ну хорошо, вечного с двадцатого года) Дмитрия Разумкова, кто только не финансировал. И Порошенко его финансировал в своё время, и Ахметов, и люди, так или иначе опосредованно связанные с Зеленским. Но последнее время это именно Тигипко. Больше того, я точно знаю о том, что Разумков выходец из структур Тигипко. В каком смысле? Он много лет работал в его политических проектах и всегда поддерживал с ним связи.Ну и вот, соответственно, Тигипко последнее время финансирует Разумкова, а также ориентированных на него депутатов. При этом, как я уже рассказывал, у Буданова давно ведётся системная работа по выстраиванию собственных сетей политического влияния, горизонтальных и вертикальных, в том числе и в Верховной Раде. Есть депутаты, которые ориентированы лично на него. И вот сейчас вокруг Разумкова, как актива Тигипко, а теперь уже, вероятно, и совместного актива в рамках этого политического аншлюса с Будановым, будет собрана новая депутатская группа.Не знаю, будет ли она официально зарегистрирована в секретариате Верховной Рады и объявлена публично, или пока всё останется на уровне неформального объединения. А таких групп, кстати, в украинском парламенте на самом деле огромное количество. Даже внутри каждой отдельной фракции бывает по три-четыре подобных группы, ориентированных на разных людей и далеко не всегда строем идущих туда, куда их направляют главы фракций или руководители депутатских объединений. Фракция "Слуга народа" в этом смысле вообще чемпион. Там, кажется, сколько олигархов, столько и групп влияния. Есть люди, ориентированные на Ермака, есть ориентированные на Зеленского, на Пинчука с Фиалой, есть группы Павлюка, контрабандиста. И Разумковва.Ну и вот теперь вокруг Разумкова будет формироваться широкая группа влияния. Почему это понадобилось? Потому, что Буданов искренне верит в то, что выборы состоятся. И, собственно, логика в этом есть. Раньше или позже они действительно состоятся. И Буданов собирается баллотироваться в президенты. Но за президентскими выборами всегда следуют парламентские. Ровно так, как в своё время провернули Зеленский и его окружение, а точнее те, кто тогда за ним стояли. В 2019 году, на волне сокрушительного, оглушительного успеха президентского блицкрига Зеленского, в нарушение конституции, ломая через колено законодательство Украины, проводят парламентские выборы. И получают монобольшинство. Одних уж нет, а те далече, но по факту всё было именно так.И вот сейчас будут пытаться провернуть тот же самый сценарий. Любой кто победит на президентских выборах, когда бы они ни состоялись на Украине, сразу после этого будет проводить парламентские выборы. И, совмещать их, скорее всего, не станут, если только не будет внешнего давления и требований, потому что тогда ситуация становится слишком малоуправляемой. А вот если сначала человек выигрывает президентскую кампанию, тогда всё выстраивается под него. Олигархи присягают. Региональные бизнес-группы, группы влияния, внешние игроки, все начинают перестраиваться под нового хозяина Банковой. И если парламентские выборы проходят через три-четыре месяца после президентских, то весь парламент выстраивается уже под нового президента. Ровно так, как это произошло с Зеленским. И это, по большому счёту, до последнего времени было фундаментом его власти и влияния. Дело в том, что по конституции Украина - всё-таки президентско-парламентская республика, а парламентское большинство, а так же сформированное им правительство и назначенный парламентом премьер-министр по полномочиям и влиянию вполне сопоставимы с президентом. И по идее в этой конструкции парламент таким образом уравновешивает президента. Это - в идеале.Но когда проворачивается вот такая история и парламент собирается уже под конкретного президента, а сам президент имеет инструменты ключевого влияния через контроль над силовым блоком, тогда вся система начинает работать совсем иначе.И вот под эту историю Буданов сейчас и готовится. Он искренне верит в свою счастливую звезду. Впрочем, кто из украинских политиков в неё не верит? Там ведь каждый второй считает себя будущим гетманом и президентом. Буданов рассчитывает, что сможет избраться президентом, а к этому моменту у него уже будет задел в парламенте, вокруг которого можно будет собирать будущую коалицию. Для этого ему и нужна собственная действующая депутатская группа, через которую можно уже сейчас участвовать в политических распасовках, договорняках, шкурняках и всей этой украинской парламентской кухне. Через неё же будут продвигаться нужные нарративы, синхронные с тем, что будет говорить сам Буданов.Ну а что касается его конфликта с Арахамией, это отдельная и довольно пикантная история. В целом они долгое время действовали как союзники и до последнего момента работали достаточно синхронно. Хотя, как рассказывают, личные отношения у них испортились уже давно. Но посольство Соединённых Штатов удерживало их, что называется, в одной лодке и в тонусе, потому что оба они были на сто процентов ориентированы именно на американцев. По Арахамии, насколько я понимаю, ничего не поменялось. А вот по Буданову очень интересная история.Буданов, видя, как всё разворачивается, насколько ослабло влияние администрации Трампа на Украину, насколько самой администрации Трампа сейчас не до Украины, понимая, как именно лондонское лобби начинает доминировать, как мне рассказывают, побежал договариваться к британцам. Американцы об этом узнали. Ну, с их разведывательными возможностями было бы странно, если бы не узнали. И, соответственно, конфликт между Арахамией, трамповским, условно говоря, сукиным сыном, и Будановым резко усилился. Разрыв между ними стал гораздо глубже.И Буданов оказался в очень подвешенном положении. Потому что по факту Зеленский максимально изолировал его от реальных возможностей влияния на ситуацию как главы офиса президента. При этом собственной депутатской группы у него пока нет. Вот только сейчас он начал заниматься её формированием. Поэтому и появляется в этой конструкции Тигипко, появляется Разумков. Соответственно, Буданов уже не может опираться на депутатов, ориентированных на Арахамию. И это дополнительный стимул ускорять работу по парламентскому направлению.Интересен здесь и момент с самим Разумковым. Разумков обладает собственными президентскими амбициями и считает себя вполне достойным кандидатом. Более того, он даже мелькал в расширенных американских шорт-листах, пусть и далеко за спиной Буданова. Но, как мне рассказывают, сейчас его вроде бы уговорили на роль премьера при президенте Буданове. То есть коалиция будет собираться под Буданова, но формировать её станет Разумков, и именно Разумков возглавит коалиционное правительство. Это чем-то напоминает венский сговор образца 2014 года, когда самого рейтингового оппозиционера Кличко уговорили уступить место Порошенко. И чем всё это закончилось для Кличко? Ну, не сказать, что совсем плохо, но законсервировали его в статусе мэра Киева. В большую политику он уже так и не взлетел.По факту сейчас происходят довольно серьёзные изменения. Не тектонические, конечно, но сам дрейф Буданова в сторону англичан и британского лобби вещь очень показательная. И при этом ещё до конца непонятно, договорился ли он с британцами. Потому что у Лондона и без него хватает своих электоральных козырей: и Залужный, и Зеленский. Так что, возможно, Буданов пока просто засвидетельствовал своё почтение без каких ли профитов, а вот с американцами, вполне возможно, что горшки побил.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

