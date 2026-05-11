Попытки президента США Дональда Трамп выскочить из цепких лап внешних управляющих контуров оказались безрезультатными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Трампа заставят вернуть поддержку Украине, считает политолог Дробницкий

Попытки президента США Дональда Трамп выскочить из цепких лап внешних управляющих контуров оказались безрезультатными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
"Пока бюджет США не предполагает никакой помощи Украине. Этого удалось избежать благодаря принципиальной позиции трамповской администрации. Но не факт, что демократам не удастся подцепить помощь Украине в сентябре этого года", — заявил эксперт.
По его словам, король Британии Карл III приезжал в США не просто так после того, как премьер Израиля Беньямин Нетаньяху втянул Трампа в иранскую авантюру.
"Он хотел, чтобы Конгресс возобновил помощь Украине: "Давайте воевать за Украину, Украина — это Европа, а Европа это Евроатлантика, которую нам завещал великий Трумэн". Это был сильный ход. Так что не факт, что в 2026 году все не вернется назад", — пояснил политолог.
По его мнению, среди американских элит бытует мнение, что что снижения помощи Украине нельзя допустить.
"То есть необходимо говорить, что Трамп слаб, что он сбитый летчик и должен делать то, что нужно либералам. Их раздражение в адрес Нетаньяху связано с тем, что ему удалось огромное количество ресурсов объединенного Запада утащить на Ближний Восток ради вожделенной войны с Ираном", — резюмировал Дробницкий.
Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень" читайте на сайте Украина.ру.
