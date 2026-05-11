Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают терять личный состав и технику в ДНР - 11.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260511/nesmotrya-na-obyavlennoe-peremirie-vsu-prodolzhayut-teryat-lichnyy-sostav-i-tekhniku-v-dnr-1078808035.html
Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают терять личный состав и технику в ДНР
Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают терять личный состав и технику в ДНР - 11.05.2026 Украина.ру
Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают терять личный состав и технику в ДНР
Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ его повсеместно нарушают и в результате ответного огня продолжают терять личный состав и технику. О ситуации в Донецкой Народной Республике утром 11 мая сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"
2026-05-11T09:59
2026-05-11T10:02
украина.ру
россия
сво
спецоперация
война на украине
днр
перемирие
донецкая народная республика
константиновка
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55b69a40be727a755affa5da70d474e0.jpg
Группировка "Запад" ответным огнём уничтожила около 60 боевиков, танк, автомобили, систему РЭБ, орудия полевой артиллерии."Южная" группировка отвечала в районах населённых пунктов Пискуновка, Рай-Александровка, Тихоновка и Константиновка. ВСУ также проявляли активность в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ. Российские войска отразили восемь атак у Торецкого, Торского, Кучеров Яра, Кутузовки, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки. Украинские вооружённые формирования потеряли свыше 290 человек, артиллерийские орудия, бронемашины и автомобили.По данным "Фронтовой птички", вблизи Родинского идут бои за шахту, расположенную западнее города. Сама шахта практически "стёрта под ноль", но в подвалах и тоннелях всё ещё остаётся противник.Ранее сообщалось, что российские подразделения закрепляются в селе Гришино на Покровском направлении, а также усиливают давление на логистику ВСУ в районе Константиновки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
днр
донецкая народная республика
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557255_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_89123f107ac497a793378ae68c2f2869.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, сво, спецоперация, война на украине, днр, перемирие, донецкая народная республика, константиновка, всу, вооруженные силы украины, новости сво, потери всу
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, война на Украине, ДНР, перемирие, Донецкая Народная Республика, Константиновка, ВСУ, Вооруженные силы Украины, новости СВО, потери ВСУ

Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают терять личный состав и технику в ДНР

09:59 11.05.2026 (обновлено: 10:02 11.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ его повсеместно нарушают и в результате ответного огня продолжают терять личный состав и технику. О ситуации в Донецкой Народной Республике утром 11 мая сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"
Группировка "Запад" ответным огнём уничтожила около 60 боевиков, танк, автомобили, систему РЭБ, орудия полевой артиллерии.
"Южная" группировка отвечала в районах населённых пунктов Пискуновка, Рай-Александровка, Тихоновка и Константиновка. ВСУ также проявляли активность в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ.
Российские войска отразили восемь атак у Торецкого, Торского, Кучеров Яра, Кутузовки, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки. Украинские вооружённые формирования потеряли свыше 290 человек, артиллерийские орудия, бронемашины и автомобили.
По данным "Фронтовой птички", вблизи Родинского идут бои за шахту, расположенную западнее города. Сама шахта практически "стёрта под ноль", но в подвалах и тоннелях всё ещё остаётся противник.
Ранее сообщалось, что российские подразделения закрепляются в селе Гришино на Покровском направлении, а также усиливают давление на логистику ВСУ в районе Константиновки.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияСВОСпецоперациявойна на УкраинеДНРперемириеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВСУВооруженные силы Украиныновости СВОпотери ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:49Киев во время перемирия перебросил в Харьковскую область элитные части с наёмниками
11:30Иногда они возвращаются. Зачем разведчик Буданов* заключил пакт с банкиром Тигипко
11:21Уходящий в отставку министр обороны Латвии обвинил премьера страны во лжи. Другие новости к этому часу
10:50Российские дроны доставили флаг и цветы к мемориалам во временно оккупированном ВСУ Херсоне
10:39Прибалты и Киев провели новую циничную спецоперацию против России
10:26Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом
09:59Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают терять личный состав и технику в ДНР
09:36Киев планирует оставлять при отступлении "выжженную землю". Сводка новостей к утру 11 мая
09:07Массовые нарушения перемирия со стороны ВСУ. События 10 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
08:00Как "сексуальная революция" во Франции чуть не привела к политической
07:49Почему селедку в Одессе преподносят в виде подарка
07:39Зеленский против ТЦК: как "людоловы" мешают Киеву заниматься настоящей коррупцией
07:00Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией
07:00Вакаров раскрыл, кому на самом деле выгодна публикация "пленок Миндича"
06:57Сообразили на троих? Почему Тигипко стал советником Буданова и при чем тут Разумков
06:302026 год станет годом наземных роботов на фронте — Анпилогов
06:20Украина за неделю. Святой день и комедийное шоу с игрой на клавишах
06:10Спор о том, кому "на откуп отдана Победа" и почему опасно воевать "в белых перчатках". Мнения экспертов
06:00Трампа заставят вернуть поддержку Украине, считает политолог Дробницкий
05:30Германия хочет обвинить Россию в развязывании Второй Мировой, считает политолог Соколов
Лента новостейМолния