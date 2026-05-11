Иногда они возвращаются. Зачем разведчик Буданов* заключил пакт с банкиром Тигипко
Иногда они возвращаются. Зачем разведчик Буданов* заключил пакт с банкиром Тигипко
Выступление Владимира Путина перед СМИ стало катализатором и без того весьма активных предвыборных процессов на Украине. А заявление российского президента о том, что война близится к финалу, вне сомнений еще подогреет внутриполитическую ситуацию в Незалежной.
2026-05-11T11:30
Елена Кирюшкина
Иногда они возвращаются. Зачем разведчик Буданов* заключил пакт с банкиром Тигипко

Выступление Владимира Путина перед СМИ стало катализатором и без того весьма активных предвыборных процессов на Украине. А заявление российского президента о том, что война близится к финалу, вне сомнений еще подогреет внутриполитическую ситуацию в Незалежной.
Там и без того уже формируются группировки, настроенные против ОПГ Зеленского. Например, объединение внешних агентов Сороса ( олигарх Пинчук и медийщики Фиалы), региональные князьки, сколачивающие харьковско-николаевскую партию Кима - Терехова, лондонские варяги во главе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Еще одна оппозиционная структура обозначилась 9 мая в Австрии: там возлагать цветы к мемориалу советским солдатам пришли олигарх Вадим Новинский, бывший радикал Игорь Мосийчук*, известный политолог Константин Бондаренко и луганский нардеп из группы "Доверие", бывший представитель партии "Наш край" Сергей Шахов. Компания весьма неоднозначная, но, как говорится, австрийским гуртом и батьку бить легче.
А за несколько дней до Дня Победы сигнал о формировании собственной политической силы подал и новый глава ОП, бывший разведчик Кирилл Буданов. Ну как подал…Пригласил на должность советника банкира-миллиардера Сергея Тигипко, владельца промышленной группы ТАС. О новом кадре сообщили в Департаменте по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации ОП на запрос движения "Честно". С чего бы это соросят так взволновало кадровое пополнение Буданова? Явно неспроста, ведь они сразу напомнили о политическом бекграунде Тигипко, особо подчеркивая его связь с партией Регионов и правительством Азарова. К слову, в окружение Буданова попал не только днепропетровский банкир, но представитель ГУР Андрей Юсов и один из лидеров одесской "Поры" Роман Девятов. В общем, контуры новой политструктуры уже вырисовываются: бизнес, военные и профессиональные активисты-майданщики. Интересная компания, не правда ли?
Особенно потому, что Сергея Тигипко связывают с группой Игоря Коломойского: он был одним из основателей "Привата", а деловым партнером бизнесмена до сих является Игорь Боголюбов, c которым Тигипко регулярно пересекается по делам в Австрии. Кстати, именно Боголюбов помогал записывать и распространять скандальные "пленки Миндича", обличающие коррупционную деятельность Зеленского и его друзей. Недаром же со стороны Зеленского сейчас пошел колоссальный накат на команду Коломойского: самому Игорю Валерьевичу и депутату Александру Дубинскому впаяли новые уголовные дела, бывшего юриста владельца "Привата" и экс-главу ОП - Андрея Богдана - достали через санкции в Австрии. Можно предполагать, что и под Тигипко сейчас тоже начнут копать: ведь он тоже из "гнезда Днепропетрова". Первый "компромат" уже вылился. Украинцам напомнили, что Буданов начал сотрудничать с бывшим вице-премьером правительства Азарова и руководителем предвыборного штаба Януковича в 2004 году. Впрочем, для тех, кто с ностальгией вспоминает времена правления регионалов, такие сведения могут стать плюсом. А вот у майдаунов уже подгорает.
"Поздравляю всех с новым эпохальным назначением - у нас Тигипко, руководитель избирательного штаба Януковича, человек, который голосовал за диктаторские законы. И ему все равно, какому диктатору служить... У Буданова плохих людей же не будет, правда же? Я на это смотрю с большой ехидностью. Тигипко в той всей когорте – это чистая органика. Это один организм был, есть и будет. И мне иногда удивительно, что наш наивный, инфантильный, одновременно несокрушимый народ заслуживает в действительности именно таких кумиров. И Тигипко с Будановым теперь будут танцевать канкан на могилах всех несокрушимых украинцев. Которые настолько заняты собственной героической погибелью, что неспособны узреть в полный рост уже внутреннего левиафана, вот эту старую систему грабежа, где старые и новые являются единым целым", – заламывает руки львовский пропагандист Остап Дроздов.
Хотя формально Тигипко в Офисе президента будет заниматься вопросами макроэкономики и примет участие в разработке на Банковой соответствующей стратегии Украины, все понимают, что Буданова куда больше интересует предвыборный и организационный опыт миллиардера. Все-таки Тигипко имеет навыки руководства двумя партиями: он водил на выборы "Трудовую Украину", "Сильную Украину", а также был заместителем председателя ПР. Так что ему есть о чем консультировать бывшего экс-главу ГУР.
Кроме того, в активе у Тигипко солидный предпринимательский опыт. Он не только был главой Нацбанка, но и выстроил собственную успешную бизнес-империю - ТАС. Она инвестирует в Украину сотни миллионов долларов (инвестиции в 2025 году выросли до 180 миллионов долларов). Секторы интереса группы ТАС - банкинг, тяжелая промышленность (в частности, "Днепровагонмаш") и сельское хозяйство. Сергей Леонидович активно ведет дела в Европе, особенно в Австрии и Швейцарии, где у него есть недвижимость и инвестиции. И он, наверняка, заинтересован в сохранении и приумножении своих капиталов, как и в том, чтобы ВС РФ не дошла до Днепропетровска.
Поэтому, наверняка, будет рекомендовать Буданову добиваться прекращения войны: повторить судьбу олигарха Ахметова, потерявшего Донбасс и влияние, никто не хочет. Да и вообще, Зеленский и его соратники уже пару лет раздражают всех украинских олигархов, от Порошенко* до Тигипко. А против Сергея Леонидовича и членов его бизнес-группы ТАС заведено несколько уголовных производств - еще со времен скандального оружейного дела Свинарчука-Гладковского. "Замаравшись" при Порошенко в пленочном скандале, после воцарения "Голобородько", Тигипко отошел от публичной политики сосредоточившись на инвестициях, развитии группы "ТАС", и покупке украинских активов: война сделала их дешевле, и бизнесмен не преминул этим воспользоваться. А после отставки экс-главы ОП Ермака, который "щемил" днепропетровского олигарха, Тигипко и вообще воспрял духом, решив возвращаться в политическое поле.
В данной ситуации поддержка ему необходима, да и бывшему разведчику Буданову нужны свои люди - ведь пока в ОП он окружен недоброжелателями, а Зеленский его ненавидит и гадит, как только может. Неудивительно, что Буданов решил подстраховать себя с другой стороны и хочет обеспечить поддержку своим действиям и инициативам в парламенте - раз уж с офисными рычагами влияния не сложилось. Для этого и заключен союз с Сергеем Тигипко, который, по слухам, контролирует группу Дмитрия Разумкова в парламенте. Впрочем, у бывшего спикера ВР кто только не ходил в спонсорах- и Порошенко, и Ахметов, а теперь вот экс-"толмача" предвыборного штаба Зеленского приручил банкир Тигипко. Правда, приручил - слишком громко сказано.
Как отмечает политолог Михаил Павлив, "вечный жених украинской политики" Дмитрий Разумков тоже является выходцем из структур Сергея Тигипко: он много работал в предвыборных проектах Сергея Леонидовича и контактов с ним не разрывал. Сегодня их отношения реанимированы и вокруг экс-спикера ВР формируется новая депутатская группа, которая будет ориентирована на Тигипко-Буданова.
Такой подход к выстраиванию парламентских связей главы ОП имеет два направления. Противникам Зеленского (а Буданов и Тигипко явно входят в их число) необходимо сегодня перехватить контроль над переговорным процессом с США и повернуть переговорщиков Трампа лицом к парламенту, а не к бывшему министру обороны Рустему Умерову, на которого опирается Зеленский. И в этой связи собственная парламентская группа для Буданова будет дополнительным аргументом в беседе с американцами.
О чем же хочет говорить экс-глава ГУР со спецпредставителями президента США? Во-первых, о способах оттеснения Зеленского от власти и возложения на "квн-щика" всей ответственности за происходящее на Украине в течение последних пяти лет. Во-вторых, уже сейчас надо договариваться с США о квотах "будановцев" в новой власти, и тут для Тигипко, кстати, может отломиться серьезный кусок- вплоть до премьерства. Что касается второго направления, то бывший разведчик не особо скрывает свою готовность баллотироваться в президенты и этот шанс может выпасть скорее, чем кто-либо думает. В этой связи Буданову сто пудов пригодится солидный опыт работы Тигипко в предвыборных штабах. А, кроме того, нелишне напомнить, что и сам Сергей Леонидович дважды баллотировался в президенты: в 2010-м и в 2014 годах. Проходного балла не выхватил, но фигурой был заметной. В 2010-м году самовыдвиженец-банкир получил почти 14% и выгодно разменял их на вице-премьерство в правительстве Азарова. Сегодня ситуация во многом повторяется.
Представитель днепропетровской комсомольской школы, долгое время остававшийся теневым игроком, вновь получает шанс вернуться в публичную политику. Но уже не просто как бизнесмен, а как самостоятельная медийно-политическая фигура. Тем более, что нынешний кризис украинских элит создает спрос на людей с управленческим опытом, финансовыми ресурсами и связями в старой системе власти. А на фоне деградации "кварталовцев" Зеленского и усталости общества от "новых лиц", такие как Тигипко получают возможности для политического реванша. И не только для себя, а и для таких, как политический новичок Буданов. Так что, вероятней всего, их союз обусловлен именно совместными планами на власть после падения зе-рейха.
Мнение Михаила Павлива о том, что стоит за назначением Тигипко советником Буданова - в статье "Сообразили на троих? Почему Тигипко стал советником Буданова и при чем тут Разумков"
Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
