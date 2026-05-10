Украина построила новый Атлантический вал, рассказал эксперт Юрков

Нынешняя война впервые за долгие десятилетия стала войной фортификаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
16:00 10.05.2026
 
Нынешняя война впервые за долгие десятилетия стала войной фортификаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
"К чему привела история с дронами на передовой? Кто закопался, тот и молодец. Того нельзя быстро уничтожить. Нам в этом плане проще. Мы непрерывно наступаем и используем линии обороны, которые строили ВСУ. Мы их занимаем, реставрируем и оборудуем. Нам ничего нового придумывать на надо. А они отступают, поэтому вынуждены строить новые линии обороны", — рассказал эксперт.
По его словам, в этом плане СВО очень похожа на Первую мировую войну.
"Украина, судя по некоторым данным, построила новый Атлантический вал. Судя по карте, противник, якобы, готов отдать нам сразу две области. Они строят ее на какое-то отдаленное будущее, когда не удастся остановить российские войска в районе Глухова, Новгород-Северского и Конотопа, поэтому придется отдавать Чернигов. В ближайшие месяцы этого точно не будет", — пояснил Юрков.
По его словам, это "очень отдаленная и нестандартная для текущей войны линия".
"Настолько далеко от фронта их еще никто не строил. Так что я бы не исключал, что это какая-то коррупционная составляющая", — заявил эксперт.
Полный текст интервью Дмитрия Юркова: России нужно установить ПВО вокруг границы с Украиной и победить ее в войне фортификаций читайте на сайте Украина.ру.
