Дмитрий Юрков: России нужно установить ПВО вокруг границы с Украиной и победить ее в войне фортификаций

На линии соприкосновения грунт немного подсох. Войска снова начали продвигаться. Мы оказываем давление по всему фронту. Наш каток движется медленно, но неотвратимо. Поэтому дергаться из-за временного увеличения налетов дронов нецелесообразно. Другое дело, что средства их поражения в тылу необходимо непрерывно совершенствовать и наращивать

2026-05-07T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков- Дмитрий, наше руководство приняло решение, что колонна военной техники не примет участия в параде 9 Мая в Москве из-за террористической угрозы со стороны Украины. Насколько это целесообразно с точки зрения безопасности? Любой парад во время войны – это скопление войск и людей. Если по нему прилетит, пострадать может кто угодно и что угодно.- Честно говоря, для меня тоже стало неожиданным сокращение парада за счет техники. Может быть, кто-то испугался, что если противник предпримет какие-то террористические действия, то получится эффектный кадр с поражением какого-то красивого и современного образца вооружения. Это единственное, что мне приходит в голову. Потому что с точки зрения реального, а не медийного ущерба, гораздо серьезнее, если пострадают люди: хоть зрители, хоть участники парада.Сложно оценивать решение, когда не знаешь, как именно оно было принято.В целом с технической точки зрения закрыть небо над Москвой почти на 100% реально. Если не будет инженерной ошибки при планировании, вероятность того, что будет прорыв беспилотников прямо к Красной Площади я бы оценил как крайне низкую.- А если они, не дай бог, долбанут по Питеру или прифронтовому мегаполису?- Вот от этого мы, к сожалению, никак не застрахованы. У нас огромная страна. Есть огромное количество маршрутов, по которым украинские беспилотники могут долетать до наших городов. Это касается не только прифронтовых мегаполисов, а любого города. Невозможно насытить такую огромную территорию средствами ПВО, чтобы перекрыть им все обходные маршруты.Может быть, в долгосрочной перспективе получится окружить всю украинскую территорию средствами ПВО. Это, может быть, сработает. Пока же мы не сможем полностью защитить все города. Может долететь куда угодно. В том числе во время праздничных мероприятий.- Есть ли надежда, что противник испугается наших более осязаемых красных линий с готовностью ударить по центру Киева?- Конечно. Ответных ударов они испугаться могут. Вопрос в том, что киевский режим знает и думает про эти ответные удары.Есть публичное поле, а есть непубличное. Удар по центру Киева – это публичное поле. Понятно, что киевский режим от этих ударов не пострадает. Им есть, куда заранее уехать. Но, возможно, что по непубличным каналам им передали что-то такое, чего они будут бояться. К примеру, если наша разведка знает истинное местоположение какого-то украинского деятеля, он испугается за свою жизнь, потому что может последовать наш высокоточный удар по каком-то неприметному домику, где он собрался пересидеть бомбежки Киева.Поэтому я очень надеюсь, что у нас 9 мая пройдет без эксцессов в крупных городах.- Кстати, СМИ не обратили внимание, но сейчас на полигоне "Кура" (Камчатка) проходят испытания новых ракетных вооружений. Там может быть что-то такое, что их всерьез может испугать?- Маловероятно. У нас в этом плане все системно и предсказуемо. Все знают, что у нас есть боеголовки, способные стереть с лица земли любой крупный город. Понятно, что мы не будем их применять в ответ на провокацию, когда пара человек погибнет или пострадает. Но если они рискнут какую-то серьезную провокацию сделать, то будет какой-то не ядерный, но высокоточный ответ по каким-то болезненным для них местам и персоналиям. Это может иметь останавливающий эффект для них.- А если мы захотим в ответ ударить по крупному оборонному заводу в центре Киева, какой вам вариант нравится больше: "Орешник" с боевой частью или болванка от "Ярса"?- На болванку от "Ярса" было бы интересно посмотреть. Это что-то необычное и экзотическое. Но зачем тратить на такое небольшое расстояние "Ярс", когда ракеты средней дальности спокойно достают до центра Киева?- Как вы в целом считаете, может ли медийный эффект от резко возросших налетов украинских БПЛА подорвать нашу внутриполитическую стабильность, когда руководство будет вынуждено менять подход к боевым действиям и тоже станет наносить медийные удары?- Конечно, это обострение однозначно достигло некой медийной цели. Наши СМИ на это чаще стали обращать внимания, больше ярких картинок появилось. Да и самих прилетов стало больше. Я сам за последний год впервые увидел сбитый беспилотник вчера днем (в центральном московском регионе). У меня семья сейчас в Севастополе. Там тоже воздушные тревоги регулярные. Правда, в основном все сбивают на подходе к городу.Киевский режим действительно накопил некий фонд дешевых и простых БПЛА. Их сотнями отправляют по нашим дальним тылам. Кое-что долетает, и получают неприятные террористические атаки, как это недавно было в Чебоксарах. Как на это реагировать?Серьезного военного ущерба нам это нанести не может. Даже экономический ущерб пока ограниченный. Повреждения нефтебаз случались и в предыдущие годы. Это большая мишень, которую не всегда легко защитить, особенно, если антидроновых сеток недостаточно. Всегда можно попасть в резервуар, чтобы был столп дыма, который мы видели в Туапсе.Надо ли на это как-то обостренно реагировать? Не думаю. Мне кажется надо продолжать то же, что мы делали до этого.На линии соприкосновения грунт немного подсох. Войска снова начали продвигаться. Мы оказываем давление по всему фронту. Наш каток движется медленно, но неотвратимо. Поэтому дергаться из-за временного увеличения количества беспилотников было бы нецелесообразно.Другое дело, что средства их поражения в тылу необходимо непрерывно совершенствовать и наращивать.Когда я смотрю на постепенно уменьшающуюся протяженность линии фронта и границы между Россией и Украиной, у меня сразу возникает мысль, что надо не вокруг крупных российских городов расставлять системы ПВО, а накопить такое количество комплексов, чтобы окружить ими всю украинскую границу, чтобы с их территории не могло ничего долететь к нам.У нас протяженность границы с Украиной чуть больше 2000 километров. "Панцирь-С1" может прикрывать около 40 километров. Сколько их там нужно? Достаточно сто "Панцирей", чтобы их окружить. Если у нас будет их достаточно, мы проредим этот медийный ущерб, который киевский режим наносит нам, запуская сотни беспилотников в сутки.- Это можно сделать именно вокруг границы на нашей территории? Или для этого должна быть глубокая буферная зона на их территории?- Конечно, любая ПВО должна быть эшелонированной. Разумеется, я утрирую, когда говорю, что надо поставить "Панцирь" на каждые 40 километров. Тут должно быть несколько эшелонов на десятки километров в глубину. Если мы хотим прикрыть не только Москву, но и многострадальные прифронтовые города, тут должна быть та самая зона безопасности, которая у нас в той же Сумской и Харьковской области активно создают.- Вообще я наткнулся на оптимистичную оценку по поводу налетов на дальние тылы, которая касается и нас, и врага: "При запуске нескольких сот дронов одновременно по группе целей их эффективность начнет снижаться из-за комплексного воздействия РЭБ". Стоит ли нам на это рассчитывать?- Не уверен, что она будет снижаться именно за счет РЭБ. Тот же украинский "Лютый" оснащен инерциальной системой наведения с коррекцией по спутнику. Да, на каком-то участке коррекцию по спутнику сбить можно. Но если дрон идет по инерциальной системе на длинном перегоне, его надо физически чем-то сшибать. К сожалению, это самый надежный и простой вариант.РЭБ в этом плане имеет ограниченные возможности. Он зависит от того, какой тип наведения в данный момент использует конкретный БПЛА. Им можно прикрыть отдельные объекты, но не огромные территории.И я бы на него не очень надеялся.- Где же мы найдем столько мухобоек, если фумигатором этот рой насекомых не всегда можно остановить?- Повторюсь, на границу с Украиной их хватит, а на всю страну от Владивостока до Санкт-Петербурга – нет.- А в плане фортификационных сооружений можно хоть как-то прикрыть НПЗ? Я наверное, это уже спрашивал, но спрошу еще раз.- Тут физику мы по-прежнему не можем обмануть. Если мы не хотим, чтобы что-то влетело в резервуар с нефтью, надо, чтобы была некая преграда между резервуаром и дроном. Варианты тут все те же самые: сетки и натяжения.Их можно сделать больше и мощнее. Можно избежать ситуаций, когда первый дрон повредил сетку, а второй влетел в это отверстие. Но это все равно будет бесконечное соревнование щита и меча.Повторюсь, если вбухать огромные деньги, один конкретный резервуар можно натянуть многослойными сетками, расположенными на большом отдалении от него. Тогда шансы на поражение резервуара простыми беспилотниками будут минимальными. Это вопрос организации на местах и финансах.- А юридические вопросы?- К сожалению, специально не интересовался, как сейчас у нас в этом плане взаимодействие государства и бизнеса строится. Конечно, бизнес очень интересуется современными средствами защиты от дронов, но не знаю, предъявляют ли к ним конкретные обязательства и насколько они эти обязательства готовы выполнять.- Просто к "Елке" сейчас предъявляют претензии, что ей нужна хоть какая-то боевая часть, а это запрещено законом.- "Елка" работает, а законодательные ограничения всегда можно оперативно скорректировать. И потом, "Елка" — это не единственный нас дрон-перехватчик. За этим будущее. Маленькое, самонаводящееся, легкое и дешевое. Вот ими можно насытить всю границу с Украиной. В отличие от "Панцирей", которые стоят миллионы и которые нельзя штамповать десятками тысяч в год. Тем более, "Елка" в использовании проще "Панцирей". И это намного надежнее, чем стрелять из пулемета.- А против дронов на фронте "Елка" эффективна?- Она эффективна против всего, что находится в ее зоне поражения.Повторюсь, все сейчас сконцентрированы на "Елке" просто потому, что она наиболее медийная и известная. На самом деле у нас много подобных апробированных самонаводящихся боеприпасов. БПЛА против БПЛА – это оптимально.Против дронов самолетного типа, которые долетают до крупных городов и наносят медийный ущерб, это идеально, потому что они медленный. "Лютый" больше 150 километров в час вообще не может выжимать. Перехватчик может догнать его на разных курсах.Дальность действия у них может быть разной, но дальность в несколько километров у подобных изделий уже имеется. Тут больше не надо. Не надо их с 15-20 километров бить. Достаточно насытить район мобильными группами.Технически это решаемо. Вопрос в организации и финансах, чтобы подобных аппаратов было много.- А как будем защищать Туапсе и Усть-Луги, когда дроны атакую со стороны моря и выставить передовой заслон из ПВО невозможно?- Если мы можем сбивать что-то на суше, то можно сбивать и на подлете к прибрежным городам на краю суши. Надо прикрыть эти объекты большим количеством систем ПВО: как "Елками", так и "Панцирями".Также можно разместить их на недорогих безэкипажных катерах в море на переднем краю этой эшелонированной обороны. Эта практика тоже отрабатывается.Вопрос в масштабировании. Все-таки у нас слишком уязвимых мест, но которые средств защиты не хватает. Но они активно производятся. Да, сейчас до нас долетает больше. Но мы это отставание наверстаем и будем их еще больше сбивать. Это затяжное соревнование на выносливость, как и на линии фронта. Тут ничего не поделаешь.- Переходим к фронту. Противник объявил, что строит стратегическую линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Как думаете, могли ли они строить эти фортификационные сооружения с учетом новых реалий боевых действий, когда вся логистика находится под угрозой из-за дронов?- Эта война впервые за долгие десятилетия стала войной фортификаций. К чему привела история с дронами на передовой? Кто закопался, тот и молодец. Того нельзя быстро уничтожить. Нам в этом плане проще. Мы непрерывно наступаем и используем линии обороны, которые строили ВСУ. Мы их занимаем, реставрируем и оборудуем. Нам ничего нового придумывать на надо. А они отступают, поэтому вынуждены строить новые линии обороны.В этом плане СВО очень похожа на Первую мировую войну.Что касается заявленной линии обороны, то нужно понимать, что пока она все-таки заявлена. Во-первых, это не наша разведка сообщила, что Украина построила новый Атлантический вал. Во-вторых, судя по карте, противник якобы готов отдать нам сразу две области. Они строят ее на какое-то отдаленное будущее, когда не удастся остановить российские войска в районе Глухова, Новгород-Северского и Конотопа, поэтому придется отдавать Чернигов. В ближайшие месяцы этого точно не будет.Это очень отдаленная и нестандартная для текущей войны линия. Настолько далеко от фронта их еще никто не строил. Так что я бы не исключал, что это какая-то коррупционная составляющая.- А возможно ли построить какой-то туннель, который бы шел от тыловых баз к стратегической линии обороны, чтобы прикрыть логистику от дронов?- На самом деле все эти линии обороны нацелены на защиту от маленьких и многочисленных дронов-камикадзе, которые кружат и выбивают живую силу, не успевшую закопаться. От них не нужен какой-то глубокий бетонный тоннель. Достаточно просто мощных землянок. А что касается ФАБа-3000, то бетонный тоннель от него не спасет. Это будет воронка глубиной во много километров. Особенно, если будет детонатор с достаточной задержкой.Короче говоря, закапываться на огромную глубину и создавать что-то капитальное вроде "Линии Мажино" сейчас смысла не имеет. Когда до этой линии дойдут, тот, кто контролирует вход в эти мощные тоннели, тот будет контролировать все.Скорее, это будут адекватные современным угрозам неглубокие и не очень крупные сооружения. Просто их будет много. У вас через каждые сто метров будет стоять блиндаж. Эти маленькие муравейники позволяют кое-как держать территорию и не слишком быстро отступать.- Насчет взрывателей от ФАБов. В интернете по этому поводу разгорелся спор в духе "Да граната у него не той системы". Дескать, из-за того, что взрыватель ставится на мгновенный подрыв, ФАБ-500 складывает несколько этажей высотного здания, но не пробивает подвал, где укрылись украинцы.- К сожалению, в интернете очень часто люди высказываются по всем темам сразу, но ни в одной из них не разбираются.Взрыватели предназначены для разных задач. Вы можете поставить его на ноль, чтобы он сдетонировал при первом касании, даже если это будет касание верхней стены крыши какого-нибудь здание. Вы можете поставить его на задержку, чтобы бомба ушла поглубже и разрушило здание взрывом изнутри. Почему? Энергия взрыва (сам фугасный эффект) либо уходит в воздух, либо разрушает какие-то конструкции.Все зависит от целей. Если мы хотим поразить скопление живой силы на ограниченной площади, нам нужен воздушный подрыв и кассетные боеприпасы. Если мы хотим поразить противника в подвале, взрыватель надо ставить на задержку. Поэтому здесь бессмысленно нервно критиковать какие-то два ролика, потому что мы не знаем всех обстоятельств.Конечно, в каком-то случае можно допустить ошибку и поставить взрыватель неправильно. Но в возмущениях по этому поводу нет никакого анализа и конструктива: "Я видел видео с передовой, как наши бойцы куда-то стреляли из автомата, но не попали. Это плохо. Надо попадать".Повторюсь, взрыватели ставятся на конкретную цель. Хотим разрушить здание – нужна стандартная задержка. Хотим, чтобы бомба немного проникла в грунт и потом взорвалась, чтобы создать взрывную волну, которая поразит соседние блиндажи – ставим медленную задержку. Хотим накрыть верхние этажи здания – ставим мгновенный подрыв, чтобы не повредить подвал, потому что там могут мирные жители прятаться.Бывает, что нам нужны такие хирургические инструменты.- Имеет ли значение, помимо взрывателей, калибр авиабомб? Можно ли сказать, что для тотального разрушения многоэтажки надо бросать ФАБ-3000, чтобы наверняка?- Калибр всегда имеет значение.В случае попадания ФАБ-3000 хрущевке в любом случае будет плохо. Говорить про какую-то хирургию тут уже не получится. Что касается более слабых ФАБ-500, то ими можно снести только фрагменты здания (те же верхние этажи), не повредив подвал. А если мы говорим про жестко обороняемую полосу, когда противник занял здание целиком, надо бить самым крупным из доступного и разрушать здание максимально.Вот тут уже надо ставить взрыватель на задержку, чтобы бомба проникла в здание и потом взорвалась изнутри, разрушив его фугасным эффектом.- По поводу возможностей противника ломать наши фортификации. Сейчас все обсуждают поставку американских планирующих авиабомб JDAM с повышенной дальности, хотя в предыдущие годы их тоже поставляли и они эффекта на ход СВО не оказали. Меня больше тревожат сообщения, что им передали американскую крупнокалиберную артиллерию.- Согласен. Если бы Украине стали передавать большие объемы крупнокалиберной артиллерии, для нас это было бы более болезненно, чем передача JDAM, даже если они особо мощные и особо точные.JDAM – это авиабомба. Если вы хотите применять их регулярно, а не для одиночных медийных вылазок, вам нужна авиация. Не несколько самолетов – остатки былой роскоши, которую вы скрываете от противника, а десятки бортов. Эти борты должны быть регулярно готовы к вылету и располагаться на аэродромах не слишком далеко от мишеней. Они должны постоянно забрасывать нас этими бомбами, а не по праздникам, чтобы испортить нам настроение. Авиация у Украины сейчас слаба. Поэтому тут можно не переживать.Насчет крупнокалиберной артиллерии, если это одиночные экземпляры, тоже переживать не надо. Как мы ее выбивали, так и будем выбивать. А если это вдруг будет сразу много десятков стволов, на каком-то участке это осложнит нам жизнь.- И все-таки, на что нам надо настраиваться. На войну дронов или на войну фортификаций?- Война фортификаций и война дронов – это одно и то же. Когда на переднем крае очень много дронов, приходится закапываться.Кстати, сейчас удивительно наблюдать за конфликтами в других регионах, когда даже современные армии вроде израильской наши уроки не до конца усвоили. Это мы на передовой технологического опыта. А там они не то, что не закапываются, но даже сетки на танки не ставят.Повторюсь, мы оказались на передовой этой войне будущего. Но мы сами все видим и идем к цели. Фортификация и дроны, дроны и фортификации. И вот так оно будет постепенно ползти, пока не произойдет какого-то уникального прорыва.Хотя вряд ли это будет какая-то технологическая разработка, которая все поменяет. Тут будет общее социально-экономическое истощение. Произойдет оно у более слабого. А кто более слабый? Точно не мы.

