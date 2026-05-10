Трамп не выведет войска из Германии, убежден политолог Соколов
Полного вывода американского контингента из ФРГ в обозримой перспективе не произойдёт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов
2026-05-10T06:00
"Трамп говорил о выводе пяти тысяч военнослужащих, потом добавил, что численность может быть увеличена. В любом случае речь не идет о том, чтобы полностью сворачивать американское военное присутствие в Германии и других европейских странах", — заявил эксперт.
По его словам, именно на территории ФРГ расположены важные инфраструктурные объекты американской армии, с помощью которой она может проецировать свою силу в другие регионы мира. Это авиабаза Рамштайн, командный центр в Штутгарте.
"Формально сокращение военного присутствия США в ФРГ и в других государствах укладывается в логику европейской стратегической автономии, в соответствии с которой Европа должна стать полноценным геополитическим игроком и самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику и политику в сфере безопасности", — заявил политолог.
При этом, по его словам, европейцы много говорят об автономии в качестве риторических приемов, но когда дело доходит до конкретной готовности нести жертвы ради союзнических обязательств в рамках трансатлантического единства, то здесь европейские представители не стремятся проявлять избыточную инициативу.