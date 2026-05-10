Путин выразил надежду на будущее восстановление отношений России с Европой
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с европейскими странами в перспективе, назвав нынешнюю позицию Европы "ошибочной". Об этом он сказал 10 мая в ходе пресс-подхода, сообщает РИА Новости
2026-05-10T11:25
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что отношения Москвы с европейскими государствами могут быть восстановлены. Он напомнил, что Россия традиционно строила диалог с Европой на принципах взаимного уважения и учёта интересов, и выразил мнение, что осознание ошибочности нынешних подходов будет нарастать.
"Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы", — цитирует президента РИА Новости.
Российский лидер также допустил, что в конечном итоге отношения смогут восстановиться и с теми странами, которые сейчас, по его выражению, "пытаются предать" отношения с Россией.
Ранее Владимир Путин заявлял, что ситуация на Украине движется к завершению конфликта. Кроме того, он выразил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, допустив, что она может состояться как в Москве, так и в третьей стране. Подробнее в материале Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта
