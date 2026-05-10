https://ukraina.ru/20260510/putin-vyrazil-nadezhdu-na-buduschee-vosstanovlenie-otnosheniy-rossii-s-evropoy-1078795359.html

Путин выразил надежду на будущее восстановление отношений России с Европой

Путин выразил надежду на будущее восстановление отношений России с Европой - 10.05.2026 Украина.ру

Путин выразил надежду на будущее восстановление отношений России с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с европейскими странами в перспективе, назвав нынешнюю позицию Европы "ошибочной". Об этом он сказал 10 мая в ходе пресс-подхода, сообщает РИА Новости

2026-05-10T11:25

2026-05-10T11:25

2026-05-10T11:25

новости

россия

украина

европа

владимир зеленский

владимир путин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076012647_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_72ca88cc53d656f2d591eb79b80fa414.jpg

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что отношения Москвы с европейскими государствами могут быть восстановлены. Он напомнил, что Россия традиционно строила диалог с Европой на принципах взаимного уважения и учёта интересов, и выразил мнение, что осознание ошибочности нынешних подходов будет нарастать."Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы", — цитирует президента РИА Новости.Российский лидер также допустил, что в конечном итоге отношения смогут восстановиться и с теми странами, которые сейчас, по его выражению, "пытаются предать" отношения с Россией.Ранее Владимир Путин заявлял, что ситуация на Украине движется к завершению конфликта. Кроме того, он выразил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, допустив, что она может состояться как в Москве, так и в третьей стране. Подробнее в материале Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликтаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин о перемирии и не только. Хроника событий на утро 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру