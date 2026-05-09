Лейбористы должны реформироваться. Что показали местные выборы о политической жизни в Великобритании
Лейбористы должны реформироваться. Что показали местные выборы о политической жизни в Великобритании

19:27 09.05.2026 (обновлено: 20:16 09.05.2026)
 
В Великобритании 7 мая прошли местные выборы, на которых партия лейбористов премьер-министра Кира Стармера потерпела сокрушительное поражение. Она заняла всего лишь четвертое место и лишилась более половины мест в местных администрациях, в которых избирались депутаты
Во многом это было ожидаемо, так как на протяжении целого года рейтинги Лейбористской партии падали из-за повсеместного повышения цен и скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, в котором оказался замешан видный член партии Питер Мандельсон.
Лучший результат на местных выборах показала правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа. Это политическое объединение было создано в 2018 году для поддержки брексита. В 2021 году партия переименована в "Реформировать Соединенное Королевство".
В этом же году партия получила представительство в шотландском парламенте, а в марте 2024 года первое и единственное место в палате общин в лице бывшего члена Консервативной партии Ли Андерсона. Консерваторы исключили Андерсона из своих рядов за утверждения о том, что мэр Лондона контролируется исламистами.
Партия долго считалась маргинальной политической силой в Великобритании. Однако в предвыборных опросах с начала 2024 года она все чаще стала фигурировать как партия, у которой шансы на хороший выборный результат. Популярность Reform UK стала расти на фоне недовольства части избирателей уже бывшим премьер-министром Риши Сунаком, стоимостью жизни, засилья корпораций и недоступности здравоохранения.
После только что законченных общенациональных выборов в органы местного самоуправления партия Найджела Фараджа вышла в лидеры британской политики. Лейбористы и консерваторы тем временем потеряли сотни мест по всей стране.
Британские СМИ: победа реформистов как важный сигнал для лейбористов
Не заблуждайтесь: итоги этих выборов изменят британскую политику, прокомментировала результаты голосования британская газета The Times. По мнению авторов издания, предварительные результаты отражают долгосрочные сдвиги в политических предпочтениях населения.
"Победы "Реформ" и "Зеленых", поражения лейбористов и консерваторов — не случайность. Чувствуется настрой разгневанных избирателей, готовых использовать любую возможность, чтобы проголосовать против правительства", - отмечается в статье.
Авторы подчеркивают, что прослеживается определенная связь между успехами партии Reform UK и регионами, которые ранее решительно поддержали Брексит. Это говорит о том, что в этих местах политические предпочтения меняются уже более десяти лет и что это не просто кратковременное явление, предупреждают они.
"И это не приведет к появлению одного-единственного, пусть и временно известного депутата парламента. У "Реформ" будут целые регионы, которыми нужно будет управлять, и сотни избранных политиков. Это будет иметь последствия для регионов, где они получат контроль, и для страны в целом, поскольку формируется новая политическая сила с собственной сетью представителей", - пишет издание.
Это одновременно и угроза, и возможность для лидера партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджела Фаража, полагают журналисты The Times.
По их мнению, нельзя считать, что эти выборы будут иметь последствия только для действующего премьер-министра Кира Стармера.
"Результаты лейбористов ставят под сомнение не только судьбу их лидера, но и будущее партии в целом. Она проигрывает "Реформам" с одной стороны и "Зеленым" — с другой. И в центре внимания должны быть не только вопросы лидерства, но и то, какой политической силой вообще хочет быть Лейбористская партия", - говорится в публикации.
После полного подсчета голосов в Англии политическая карта будет пересмотрена, а сама политика заметно изменится, и это еще до учета последствий победы сепаратистов в Шотландии и Уэльсе, ожидают авторы издания.
Общее разочарование двухлетним правлением лейбористов
Плохой результат Лейбористской партии на местных выборах в Великобритании связан прежде всего с неудовлетворенностью британцев ее результатами в социально-экономической сфере и сфере миграции, рассказал в интервью Украина.ру директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин.
Два года назад лейбористы победили на парламентских выборах и сформировали правительство именно под лозунгами широких экономических, социальных и миграционных реформ, напомнил эксперт.
"Прошло два года и выяснилось, что ничего из обещанного не было реализовано в полной мере. Реального улучшения дел в стране британцы не получили. Наверное, в каких-то сферах жизни стало даже более сложно, особенно после того, как повысились цены на топливо в свете иранского кризиса. Это ударило по кошелькам простых людей, как следствие, увеличилась стоимость услуг ЖКХ", - рассказал Топорнин, отмечая, что как раз местные выборы концентрируются на локальных проблемах, на проблемах здравоохранения, образования, инфраструктуры территорий.
Однако на результатах выборов сказалась и общая политика лейбористов, полагает эксперт. Главное то, что за два года существования правительства Кира Стармера британцы не почувствовали улучшений, наоборот, в какой-то степени их благосостояние даже ухудшилось, отметил Топорнин.
В итоге партия Reform UK получила более 1400 депутатских мест из 5000. Достаточно успешно выступили партия "Зеленых" и либерал-демократы, добавил эксперт. Тем временем консерваторы и лейбористы потеряли около 1200 депутатский мест, что является очень серьезным поражением, резюмировал Николай Топорнин.
Полностью интервью Николая Топорнина - "Стармер, обедневшие британцы и Украина. Николай Топорнин о том, что изменит внешнюю политику Лондона".
