Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260504/rekordnyy-gruz-kokaina-izyat-v-atlanticheskom-okeane-1078597909.html
Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане
Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане - 04.05.2026 Украина.ру
Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане
Испанские гвардейцы изъяли около 40 тонн наркотиков на судне в Атлантическом океане, арестовано около 20 человек. Об этом сообщает 4 мая французская газета Le Figaro
2026-05-04T19:41
2026-05-04T19:41
новости
канарские острова
европа
фритаун
наркотрафик
наркотики
наркобизнес
наркогруппировки
наркодельцы
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png
В прошлую пятницу испанская гражданская гвардия перехватила у Канарских островов, по всей видимости, рекордную партию кокаина, количество которого может достигать 40 тонн. Перевозившее наркотики судно было задержано в международных водах у испанских Канарских островов. Около 20 человек были арестованы, сообщило агентство AFP со ссылкой на испанских силовиков из AUGC."По оценкам источников , было изъято от 35 до 40 тонн кокаина, поскольку трюм был "полностью заполнен" тюками с наркотиком, что делает это "историческим случаем", сказано в публикации.Судно шло из Фритауна - столицы Сьерра-Леоне, в направлении ливийского города Бенгази. Следователи полагают, что оно планировало перегрузить наркотики на более мелкие суда для облегчения распространения в Европе, поскольку "разгрузка такого большого объема кокаина в Ливии не имеет особого смысла". "Для этого потребовалось бы множество судов и разных портов, поскольку такая разгрузка в одном порту вызвала бы много подозрений. Поэтому операция, вероятно, координируется международными сетями", — рассказали в AUGC."Это изъятие является одним из самых важных не только на национальном, но и на международном уровне", — подтвердил в понедельник министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, не предоставив дополнительных подробностей. Издание отметило тесные связи Испании с Латинской Америкой и ее близость к Марокко - крупному производителю каннабиса, что делает ее основным пунктом ввоза наркотиков в Европу. В 2024 году испанская полиция изъяла 13 тонн кокаина на борту контейнеровоза, прибывшего в южный порт Альхесирас из Эквадора, что стало крупнейшим изъятием подобного рода в истории страны. В январе полиция произвела крупнейшее в истории изъятие кокаина в море - на борту судна находилось почти 10 тонн этого дорогого наркотика.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО вступает в ближневосточную войну, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
канарские острова
европа
фритаун
испания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, канарские острова, европа, фритаун, наркотрафик, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, криминал, ес, испания
Новости, Канарские острова, Европа, Фритаун, наркотрафик, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, криминал, ЕС, Испания

Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане

19:41 04.05.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Испанские гвардейцы изъяли около 40 тонн наркотиков на судне в Атлантическом океане, арестовано около 20 человек. Об этом сообщает 4 мая французская газета Le Figaro
В прошлую пятницу испанская гражданская гвардия перехватила у Канарских островов, по всей видимости, рекордную партию кокаина, количество которого может достигать 40 тонн.
Перевозившее наркотики судно было задержано в международных водах у испанских Канарских островов. Около 20 человек были арестованы, сообщило агентство AFP со ссылкой на испанских силовиков из AUGC.
"По оценкам источников , было изъято от 35 до 40 тонн кокаина, поскольку трюм был "полностью заполнен" тюками с наркотиком, что делает это "историческим случаем", сказано в публикации.
Судно шло из Фритауна - столицы Сьерра-Леоне, в направлении ливийского города Бенгази. Следователи полагают, что оно планировало перегрузить наркотики на более мелкие суда для облегчения распространения в Европе, поскольку "разгрузка такого большого объема кокаина в Ливии не имеет особого смысла".
"Для этого потребовалось бы множество судов и разных портов, поскольку такая разгрузка в одном порту вызвала бы много подозрений. Поэтому операция, вероятно, координируется международными сетями", — рассказали в AUGC.
"Это изъятие является одним из самых важных не только на национальном, но и на международном уровне", — подтвердил в понедельник министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, не предоставив дополнительных подробностей.
Издание отметило тесные связи Испании с Латинской Америкой и ее близость к Марокко - крупному производителю каннабиса, что делает ее основным пунктом ввоза наркотиков в Европу. В 2024 году испанская полиция изъяла 13 тонн кокаина на борту контейнеровоза, прибывшего в южный порт Альхесирас из Эквадора, что стало крупнейшим изъятием подобного рода в истории страны. В январе полиция произвела крупнейшее в истории изъятие кокаина в море - на борту судна находилось почти 10 тонн этого дорогого наркотика.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО вступает в ближневосточную войну, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКанарские островаЕвропаФритауннаркотрафикнаркотикинаркобизнеснаркогруппировкинаркодельцыкриминалЕСИспания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:01Иран атаковал нефтяной порт ОАЭ, в Днепропетровске расстреляли людоловов. Новости к 20.00
19:41Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане
19:26СК РФ расследует преступления ВСУ в регионах России
19:17Москву атаковали дроном "Лютый"
19:00Взрывы в Харькове, Прибалтика страдает от БПЛА ВСУ. Новости СВО
18:55Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая
18:47Георгиевская лента, День Победы и другие символы: в опросе выяснилось, насколько они важны
18:45Война не помеха: туристы рвутся в Дубай
18:44Дроны, ПВО и мобильный интернет. Александр Михайлов о вызовах и решениях российской обороны
18:434 мая 2026 года, вечерний эфир
18:30Трех агентов "Моссада" публично повесили
18:23Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность
18:22Аграрные хозяйства ДНР хотят разминировать пашни
18:11Финляндия не будет сбивать дроны ВСУ
18:10Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
18:01Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО
18:00НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая
17:42ПВО Финляндии бессильна перед БПЛА, КСИР угрожают судам в Ормузском проливе. Новости к этому часу
17:40"С вашими деньгами и нашими мозгами теперь возможно всё": новые подробности подрыва "Северных потоков"
17:39Трамп и его ответка врагам. США не приняли ультиматум Великобритании
Лента новостейМолния