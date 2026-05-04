Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане
Испанские гвардейцы изъяли около 40 тонн наркотиков на судне в Атлантическом океане, арестовано около 20 человек. Об этом сообщает 4 мая французская газета Le Figaro
2026-05-04T19:41
В прошлую пятницу испанская гражданская гвардия перехватила у Канарских островов, по всей видимости, рекордную партию кокаина, количество которого может достигать 40 тонн. Перевозившее наркотики судно было задержано в международных водах у испанских Канарских островов. Около 20 человек были арестованы, сообщило агентство AFP со ссылкой на испанских силовиков из AUGC."По оценкам источников , было изъято от 35 до 40 тонн кокаина, поскольку трюм был "полностью заполнен" тюками с наркотиком, что делает это "историческим случаем", сказано в публикации.Судно шло из Фритауна - столицы Сьерра-Леоне, в направлении ливийского города Бенгази. Следователи полагают, что оно планировало перегрузить наркотики на более мелкие суда для облегчения распространения в Европе, поскольку "разгрузка такого большого объема кокаина в Ливии не имеет особого смысла". "Для этого потребовалось бы множество судов и разных портов, поскольку такая разгрузка в одном порту вызвала бы много подозрений. Поэтому операция, вероятно, координируется международными сетями", — рассказали в AUGC."Это изъятие является одним из самых важных не только на национальном, но и на международном уровне", — подтвердил в понедельник министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, не предоставив дополнительных подробностей. Издание отметило тесные связи Испании с Латинской Америкой и ее близость к Марокко - крупному производителю каннабиса, что делает ее основным пунктом ввоза наркотиков в Европу. В 2024 году испанская полиция изъяла 13 тонн кокаина на борту контейнеровоза, прибывшего в южный порт Альхесирас из Эквадора, что стало крупнейшим изъятием подобного рода в истории страны. В январе полиция произвела крупнейшее в истории изъятие кокаина в море - на борту судна находилось почти 10 тонн этого дорогого наркотика.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО вступает в ближневосточную войну, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
