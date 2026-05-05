Трамп вновь заявил о готовности направить авианосец к берегам Кубы
Трамп вновь заявил о готовности направить авианосец к берегам Кубы

03:06 05.05.2026
 
© Фото : Фото : U.S. NavyАвианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана может направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы. Об этом в ночь на 5 мая сообщает РИА Новости
"Возможно, на обратном пути из Ирана, когда мы закончим с этим [конфликтом], мы поставим авианосец "Авраам Линкольн" в паре сотен ярдов [около 180 метров] от берега [Кубы] и будем наблюдать за тем, как они захотят что-то предпринять", — сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News.
На прошлой неделе Трамп выступил с аналогичным заявлением, обещая поставить авианосец ещё ближе — всего в 100 ярдах (около 91 метра) от берега Острова Свободы.
29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США со стороны Кубы. Он также подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих Кубе нефть.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не боится угроз со стороны президента США и готов защищать страну в случае возможного вторжения. Он также назвал введённую Соединёнными Штатами блокаду несправедливой, призвал к диалогу между Гаваной и Вашингтоном, а также отверг любые разговоры о своём уходе с поста.
В середине апреля Министерство войны США подтвердило, что планирует "ряд действий" против Кубы и готово выполнить соответствующие приказы президента США.
