https://ukraina.ru/20260505/tramp-vnov-zayavil-o-gotovnosti-napravit-avianosets-k-beregam-kuby-1078606988.html
Трамп вновь заявил о готовности направить авианосец к берегам Кубы
Трамп вновь заявил о готовности направить авианосец к берегам Кубы - 05.05.2026 Украина.ру
Трамп вновь заявил о готовности направить авианосец к берегам Кубы
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана может направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы. Об этом в ночь на 5 мая сообщает РИА Новости
2026-05-05T03:06
2026-05-05T03:06
2026-05-05T03:06
украина.ру
сша
дональд трамп
куба
иран
новости
латинская америка
агрессия
военная эскалация
эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078606867_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0dceccc06208bfb00b528806c5ce8b7b.jpg
"Возможно, на обратном пути из Ирана, когда мы закончим с этим [конфликтом], мы поставим авианосец "Авраам Линкольн" в паре сотен ярдов [около 180 метров] от берега [Кубы] и будем наблюдать за тем, как они захотят что-то предпринять", — сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News.На прошлой неделе Трамп выступил с аналогичным заявлением, обещая поставить авианосец ещё ближе — всего в 100 ярдах (около 91 метра) от берега Острова Свободы.29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США со стороны Кубы. Он также подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих Кубе нефть.Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не боится угроз со стороны президента США и готов защищать страну в случае возможного вторжения. Он также назвал введённую Соединёнными Штатами блокаду несправедливой, призвал к диалогу между Гаваной и Вашингтоном, а также отверг любые разговоры о своём уходе с поста.В середине апреля Министерство войны США подтвердило, что планирует "ряд действий" против Кубы и готово выполнить соответствующие приказы президента США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
куба
иран
латинская америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078606867_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_43159e2d5ff4637ae3dedd82d14d10ef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, сша, дональд трамп, куба, иран, новости, латинская америка, агрессия, военная эскалация, эскалация, пентагон
Украина.ру, США, Дональд Трамп, Куба, Иран, Новости, Латинская Америка, агрессия, военная эскалация, эскалация, Пентагон
Трамп вновь заявил о готовности направить авианосец к берегам Кубы
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана может направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы. Об этом в ночь на 5 мая сообщает РИА Новости
"Возможно, на обратном пути из Ирана, когда мы закончим с этим [конфликтом], мы поставим авианосец "Авраам Линкольн" в паре сотен ярдов [около 180 метров] от берега [Кубы] и будем наблюдать за тем, как они захотят что-то предпринять", — сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News.
На прошлой неделе Трамп выступил с аналогичным заявлением, обещая поставить авианосец ещё ближе — всего в 100 ярдах (около 91 метра) от берега Острова Свободы.
29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США со стороны Кубы. Он также подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих Кубе нефть.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не боится угроз со стороны президента США и готов защищать страну в случае возможного вторжения. Он также назвал введённую Соединёнными Штатами блокаду несправедливой, призвал к диалогу между Гаваной и Вашингтоном, а также отверг любые разговоры о своём уходе с поста.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.