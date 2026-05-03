"Горх Фок I", который Украине не "Товарищ"

3 мая 1933 года на гамбургской верфи Blohm und Voss в торжественной обстановке был спущен на воду трёхмачтовый барк Gorch Fock, позднее доставшийся Советскому Союзу по репарациям, получивший новое имя "Товарищ" и много лет использовавшийся в качестве учебного судна в Херсонском мореходном училище

2026-05-03T08:01

Судьба корабля – наглядный пример неспособности получившей независимость Украины распорядиться доставшимся ей наследием: средств на ремонт парусника у государства не оказалось и Киев не нашёл ничего лучше, как продать легендарное судно Германии. Немцы вернули кораблю прежнее имя и теперь он служит плавучим музеем в гавани Штральзунда – первоначального порта приписки.Май примечателен ещё и тем, что в последний день месяца 110 лет назад в Ютландском сражении погиб человек, чья память была увековечена на борту корабля – писатель-маринист Иоганн Кинау, получивший известность под псевдонимом Горх Фок.Парус: поэзия и прозаСвоё советское имя барк "Товарищ" унаследовал от другого корабля – бывшего британского четырёхмачтового джутового клипера Lauriston, приобретённого Россией в 1914 году для грузовых перевозок в Западном секторе Арктики. В 1922 году "Лористон" решили использовать в качестве учебной базы Ленинградского морского техникума, капитально модернизировали и назвали "Товарищем"."Лористон" спустили на воду в 1892 году в североирландском Белфасте и он стал представителем последнего поколения парусных судов, способных составлять конкуренцию пароходам – винджаммеров – "выжимателей ветра"*. Не все представляют, что спор пара и паруса на океанских просторах продолжался до середины ХХ века: у, казалось бы, безнадёжно устаревшего, паруса находилось немало ниш где паровые и дизельные двигатели не выдерживали конкуренции – прежде всего там, где требовалась высокая автономность по бункеровке.Паровой двигатель принёс в торговый флот скорость, грузоподъёмность и невиданный ранее комфорт для пассажиров. Пароход отлично чувствует себя в сокративших расстояния Панамском и Суэцком каналах где парусник просто беспомощен и нуждается в буксире. Но ахиллесовой пятой любого парового судна является зависимость от бункеровки – загрузки топливом и подпиточной водой для машинного контура. Основным топливом в то время был уголь: эпоха дававшего большую автономность хода флотского мазута, сохранившего роль главного морского энергоносителя и поныне, тогда только начиналась. На наиболее оживлённых пароходных линиях угольные базы появились достаточно быстро, а вот в местах менее освоенных их создание было нерентабельным. Вот для таких уголков океана и предназначались винджаммеры, обеспечивавшие грузооборот Европы с Австралией, Индостаном и Индокитаем в обход Африки, а также с тихоокеанским побережьем Южной Америки в обход Огненной Земли.Жизнь экипажа на "Лористоне" можно хорошо представить посмотрев советский телесериал "Семья Зитаров", снятый на Рижской киностудии: там очень ярко показана уходящая эпоха парусного флота в начале ХХ века и это совсем не та воспетая поэтами романтика. Винджаммер был настоящим выжимателем не только ветра, но и человеческих ресурсов: судно не имело ни вспомогательного двигателя, ни электрического оборудования, из всей механизации – паровая лебёдка для погрузочно-разгрузочных работ, единственный тепловой прибор – дровяная печь на камбузе. Вечная сырость, неимоверная жара в кубриках в низких широтах и пронизывающий холод – в высоких: обогреться и просушиться негде. Основа пищи – солонина, причём часто протухшая, и червивые сухари в сочетании с водой не лучшего качества. Техника безопасности – тоже на нуле: никаких водонепроницаемых переборок, в случае получения пробоины единственная надежда – на шлюпки. Понятно, что нанимались матросами на винджаммеры не от хорошей жизни.Когда "Лористон" стал "Товарищем", то судно основательно переоборудовали, создав на борту все условия для подготовки будущих специалистов. Тем не менее задача получения настоящей морской закалки курсантами осталась в приоритете.Читатель задаст резонный вопрос насчёт того зачем в эпоху технического прогресса морякам нужна парусная практика. Ответ простой: поход под парусами является важным инструментом профессионального отбора. Для обладателя трюмной специальности ошибка выбора не настолько критичная: тот же судовой механик, понявший, что море – не его стихия, спокойно может устроиться инженером практически на любой завод. А вот штурману придётся начинать всё с чистого листа: на суше его профессия никому не нужна и чем раньше курсант осознает свою пригодность или непригодность к морскому делу – тем лучше для него.В предвоенные годы "Товарищ" совершил несколько получивших известность походов, включая заграничные, о нём упоминал в своих произведениях Константин Паустовский и сняли документальный фильм. А в 1941 году оказался в Мариуполе, где был захвачен гитлеровцами и превращён в плавучую казарму. В 1943 году в ходе освобождения Приазовья получил сильные повреждения, был признан не подлежащим восстановлению, а его корпус разделали на металл. До наших дней от корабля сохранился лишь якорь.Мечта и верностьБиография человека, в честь которого назвали заложенный зимой 1933 года в Гамбурге парусник достойна того, чтобы о ней рассказать. Иоганн Кинау родился в пригороде Гамбурга в семье рыбака, с детства грезил морем, но жизненные обстоятельства вынудили заняться бизнесом. Нереализованная мечта сделала его писателем: в своих произведениях, опубликованных под псевдонимом Горх Фок, он сумел ярко передать характеры и судьбы своих земляков, его герои разговаривают на живом народном языке, который в низовьях Эльбы достаточно сильно отличается от литературного. Известность к нему пришла в 1912 году после выхода в свет романа "Плыть необходимо!": его герой преодолевает множество трудностей для достижения цели. С началом Первой Мировой войны Иоганн Кинау совершил практически невозможное для человека его возраста без опыта флотской службы: добился зачисления простым матросом в Кайзерлихмарине и получил должность сигнальщика на крейсере "Висбаден". 31 мая 1916 года погиб в бою вместе с кораблём и был предан земле в Швеции к берегам которой прибило его останки.Писатель при жизни не отличался сколько-нибудь националистическими взглядами, но в униженной Версальским миром Веймарской Германии его имя оказалось востребованным: Горх Фок и написанные им книги стали восприниматься как символ верности мечте и Отечеству. Поэтому, когда закладывали серию из шести учебных парусников для будущих военных моряков, то вопрос о наименовании головного корабля не стоял. И нужно отметить что это решение было принято за несколько недель до прихода нацистов к власти, хотя сам спуск на воду состоялся спустя три с половиной месяца после закладки уже при Гитлере.В Германии "Горх Фок" сразу же окрестили "Парусником мечты" и широко использовали в целях пропаганды. Не менее знаменитым стал барк и после перехода под флаг СССР: "Товарищ" прошёл полмиллиона морских миль, посетил более сотни портов и почти девяносто стран мира, стал школой для пятнадцати тысяч курсантов гражданского флота, включая иностранных граждан, выиграл несколько престижных призов, а также успел сняться в четырёх десятках кинофильмов, среди которых "Алые паруса", "В поисках капитана Гранта", "Ветер "Надежды"", "Дом, который построил Свифт" и "Максимка". Впрочем, досоветский и советский периоды истории корабля широко известны чтобы на них подробно останавливаться.Независимая Украина для "Товарища" оказалась совсем не товарищем. Доставшиеся в наследство от великой державы три сотни вымпелов торгового флота (Азовское и крупнейшее в СССР Черноморское морские пароходства), а также мощные судоверфи и прекрасные учебные заведения обладателям хуторской ментальности были попросту не нужны. Морская отрасль за считанные месяцы пришла в упадок и когда встал вопрос о ремонте барка, то в городе корабелов Херсоне, являвшемся также и портом приписки, нужные работы осуществить не смогли. Пришлось отправить парусник в Великобританию, где одна из местных верфей согласилась взять заказ."Товарищ" прибыл на Туманный Альбион, и тут выяснилось, что в украинской казне нет денег на ремонт. В то же время осмотр судна британскими специалистами показал, что техническое состояние выходить в море уже не позволяет, да и срок действия сертификатов подошёл к концу. На паруснике остался минимально допустимый экипаж – одиннадцать человек: оставлять находящееся на воде судно без команды на борту запрещено всеми морскими уставами в мире поскольку такие случаи не раз приводили к тяжёлым последствиям. У Киева не нашлось средств даже для содержания этих людей: украинскому консулу в Лондоне пришлось обращаться к благотворительным организациям.А в это время в Германии Общество друзей парусного флота развернуло кампанию по спасению барка. Отметим что в ФРГ в своё время достаточно болезненно восприняли изъятие парусника в счёт репараций: его изображение красовалось на банкнотах, а сохранившийся с довоенных времён задел корабля этой же серии был достроен и получил имя "Горх Фок II".В 1999 году немцы провели операцию по буксировке "Товарища" в Вильгельмсгафен где наконец-то поставили барк в ремонт. Тогда же начались переговоры о покупке судна немецкой стороной. Продолжались они три года и Киев согласился на полмиллиона евро.29 ноября 2003 года корабль был внесён в списки Немецкого морского регистра и стал называться "Горх Фок I". А спустя два года барк вернулся в Штральзунд – изначальный порт приписки, где и находится поныне, являясь самым популярным музеем города.К чести новых старых владельцев история парусника бережно сохраняется, значительная часть экспозиции посвящена периоду его нахождения под флагом СССР. И пусть это послужит упрёком Украине, где корабль если бы не был отправлен на иголки, то подвергся бы тотальной декоммунизации.* Очень интересно и поэтично об этом написано в рассказе И.А. Ефремова "Катти Сарк" – Ред.

Александр Дмитриевский

история, история ссср, украина, германия, черное море, херсон, мариуполь, история новороссии, корабль, парусники, флот