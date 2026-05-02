https://ukraina.ru/20260502/na-pole-boya-amerikantsy-proigrayut-odnoznachno-pochemu-nazemnaya-operatsiya-protiv-irana-stanet-1078440248.html

"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой

"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой - 02.05.2026 Украина.ру

"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой

Для захвата прибрежной зоны Ормузского пролива Трампу придется отправить минимум 800 тысяч солдат — против 700-800 тысяч иранской армии и 2,5 миллиона ополченцев. Иранцы только и ждут начала наземной операции, чтобы поднять цены на нефть до 250 долларов

2026-05-02T06:00

2026-05-02T06:00

2026-05-02T06:00

новости

иран

тегеран

оаэ

дональд трамп

владимир зеленский

генштаб

украина.ру

ближний восток

война на ближнем востоке

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077183701_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_695147e0f4015a0d083c58ee15867d47.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.По словам эксперта, речь может идти о попытке захватить остров Кешм или портовый город Бендер-Аббас, который является частью транспортного коридора Север-Юг. Но для полноценного проникновения на территорию Ирана, площадь которой составляет 1 млн 648 тысяч квадратных километров, потребуется от 800 тысяч до миллиона солдат.Ибрагимов напомнил, что население Ирана — 90 млн человек, армия насчитывает 700-800 тысяч военнослужащих, а народное ополчение "Басидж" — два с половиной миллиона человек. Кроме того, есть Корпус стражей исламской революции (КСИР) — отдельная армия, которая не подчиняется министру обороны и Генштабу.Эксперт отметил, что Трамп продолжает настаивать на дипломатической капитуляции Ирана, но Тегеран показывает, что этого не будет."На поле боя американцы проиграют однозначно", — резюмировал Ибрагимов.Полный текст интервью Фархада Ибрагимова о том, что Трамп пообещал ОАЭ за выход из ОПЕК и антиизраильских санкциях Зеленского читайте на сайте Украина.ру.

иран

тегеран

оаэ

ближний восток

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, тегеран , оаэ, дональд трамп, владимир зеленский, генштаб, украина.ру, ближний восток, война на ближнем востоке, сша