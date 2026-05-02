https://ukraina.ru/20260502/na-pole-boya-amerikantsy-proigrayut-odnoznachno-pochemu-nazemnaya-operatsiya-protiv-irana-stanet-1078440248.html
"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой
Для захвата прибрежной зоны Ормузского пролива Трампу придется отправить минимум 800 тысяч солдат — против 700-800 тысяч иранской армии и 2,5 миллиона ополченцев. Иранцы только и ждут начала наземной операции, чтобы поднять цены на нефть до 250 долларов
2026-05-02T06:00
новости
иран
тегеран
оаэ
дональд трамп
владимир зеленский
генштаб
украина.ру
ближний восток
война на ближнем востоке
иран
тегеран
оаэ
ближний восток
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077183701_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8358406ba610c618e2afb583d461d78c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, тегеран , оаэ, дональд трамп, владимир зеленский, генштаб, украина.ру, ближний восток, война на ближнем востоке, сша
Новости, Иран, Тегеран , ОАЭ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Генштаб, Украина.ру, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, США
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.
По словам эксперта, речь может идти о попытке захватить остров Кешм или портовый город Бендер-Аббас, который является частью транспортного коридора Север-Юг. Но для полноценного проникновения на территорию Ирана, площадь которой составляет 1 млн 648 тысяч квадратных километров, потребуется от 800 тысяч до миллиона солдат.
Ибрагимов напомнил, что население Ирана — 90 млн человек, армия насчитывает 700-800 тысяч военнослужащих, а народное ополчение "Басидж" — два с половиной миллиона человек. Кроме того, есть Корпус стражей исламской революции (КСИР) — отдельная армия, которая не подчиняется министру обороны и Генштабу.
"Иранцы только и ждут начало наземной операции, потому что она гарантированно поднимет цены на нефть. Нефть будет торговаться за 200 долларов на фьючерсах, а в реальности — 250 долларов", — заявил востоковед.
Эксперт отметил, что Трамп продолжает настаивать на дипломатической капитуляции Ирана, но Тегеран показывает, что этого не будет.
"На поле боя американцы проиграют однозначно", — резюмировал Ибрагимов.