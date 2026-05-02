"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой
"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой
Для захвата прибрежной зоны Ормузского пролива Трампу придется отправить минимум 800 тысяч солдат — против 700-800 тысяч иранской армии и 2,5 миллиона ополченцев. Иранцы только и ждут начала наземной операции, чтобы поднять цены на нефть до 250 долларов
Для захвата прибрежной зоны Ормузского пролива Трампу придется отправить минимум 800 тысяч солдат — против 700-800 тысяч иранской армии и 2,5 миллиона ополченцев. Иранцы только и ждут начала наземной операции, чтобы поднять цены на нефть до 250 долларов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.
По словам эксперта, речь может идти о попытке захватить остров Кешм или портовый город Бендер-Аббас, который является частью транспортного коридора Север-Юг. Но для полноценного проникновения на территорию Ирана, площадь которой составляет 1 млн 648 тысяч квадратных километров, потребуется от 800 тысяч до миллиона солдат.
Ибрагимов напомнил, что население Ирана — 90 млн человек, армия насчитывает 700-800 тысяч военнослужащих, а народное ополчение "Басидж" — два с половиной миллиона человек. Кроме того, есть Корпус стражей исламской революции (КСИР) — отдельная армия, которая не подчиняется министру обороны и Генштабу.
"Иранцы только и ждут начало наземной операции, потому что она гарантированно поднимет цены на нефть. Нефть будет торговаться за 200 долларов на фьючерсах, а в реальности — 250 долларов", — заявил востоковед.
Эксперт отметил, что Трамп продолжает настаивать на дипломатической капитуляции Ирана, но Тегеран показывает, что этого не будет.
"На поле боя американцы проиграют однозначно", — резюмировал Ибрагимов.
Полный текст интервью Фархада Ибрагимова о том, что Трамп пообещал ОАЭ за выход из ОПЕК и антиизраильских санкциях Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
