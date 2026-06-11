https://ukraina.ru/20260611/zapadnye-lidery-zhelayut-ne-mira-a-militarizatsii-ukrainy-i-evropy---mid-rf-1080130949.html
Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ
Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ - 11.06.2026 Украина.ру
Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ
Руководители западноевропейских государств не стремятся к умиротворению Украины. Об этом 11 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-06-11T19:50
2026-06-11T19:50
2026-06-11T19:50
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В заявлении лидеров Британии, Франции и Германии по итогам лондонского слёта с участием Владимира Зеленского изложены пять условий урегулирования украинской проблемы. "В заявлении трёх европейских лидеров нет ничего нового, - констатировала Захарова. - Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую "формулу" Зеленского. О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну".Захарова напомнила, что о противоречивости позиции лидеров Франции, Германии и Британии говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы", - констатировали в МИД РФ.Из этого следует, что европейские политики "проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире", заявила Захарова."Примечательно, что они сами этого не скрывают, - добавила она. - Две недели назад, 28 мая этого года глава европейской дипломатии К.Каллас заявила следующее: "Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные интересы безопасности". Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России".Актуальное интервью: Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалацииСергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации
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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, мид рф, переговоры по украине 2026
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дмитрий Песков, МИД РФ, Переговоры по Украине 2026
Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ
Руководители западноевропейских государств не стремятся к умиротворению Украины. Об этом 11 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В заявлении лидеров Британии, Франции и Германии по итогам лондонского слёта с участием Владимира Зеленского изложены пять условий урегулирования украинской проблемы.
"В заявлении трёх европейских лидеров нет ничего нового, - констатировала Захарова. - Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую "формулу" Зеленского. О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну".
Захарова напомнила, что о противоречивости позиции лидеров Франции, Германии и Британии говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы", - констатировали в МИД РФ.
Из этого следует, что европейские политики "проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире", заявила Захарова.
"Примечательно, что они сами этого не скрывают, - добавила она. - Две недели назад, 28 мая этого года глава европейской дипломатии К.Каллас заявила следующее: "Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные интересы безопасности". Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России".