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Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ

Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ - 11.06.2026 Украина.ру

Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ

Руководители западноевропейских государств не стремятся к умиротворению Украины. Об этом 11 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-06-11T19:50

2026-06-11T19:50

2026-06-11T19:50

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В заявлении лидеров Британии, Франции и Германии по итогам лондонского слёта с участием Владимира Зеленского изложены пять условий урегулирования украинской проблемы. "В заявлении трёх европейских лидеров нет ничего нового, - констатировала Захарова. - Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую "формулу" Зеленского. О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну".Захарова напомнила, что о противоречивости позиции лидеров Франции, Германии и Британии говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы", - констатировали в МИД РФ.Из этого следует, что европейские политики "проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире", заявила Захарова."Примечательно, что они сами этого не скрывают, - добавила она. - Две недели назад, 28 мая этого года глава европейской дипломатии К.Каллас заявила следующее: "Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные интересы безопасности". Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России".Актуальное интервью: Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалацииСергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации

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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, мид рф, переговоры по украине 2026