Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ - 11.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260611/zapadnye-lidery-zhelayut-ne-mira-a-militarizatsii-ukrainy-i-evropy---mid-rf-1080130949.html
Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ
Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ - 11.06.2026 Украина.ру
Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ
Руководители западноевропейских государств не стремятся к умиротворению Украины. Об этом 11 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-06-11T19:50
2026-06-11T19:50
новости
украина
россия
европа
владимир зеленский
мария захарова
дмитрий песков
мид рф
переговоры по украине 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079945830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c567b60f224363d75704de16c9d8d675.jpg
В заявлении лидеров Британии, Франции и Германии по итогам лондонского слёта с участием Владимира Зеленского изложены пять условий урегулирования украинской проблемы. "В заявлении трёх европейских лидеров нет ничего нового, - констатировала Захарова. - Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую "формулу" Зеленского. О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну".Захарова напомнила, что о противоречивости позиции лидеров Франции, Германии и Британии говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы", - констатировали в МИД РФ.Из этого следует, что европейские политики "проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире", заявила Захарова."Примечательно, что они сами этого не скрывают, - добавила она. - Две недели назад, 28 мая этого года глава европейской дипломатии К.Каллас заявила следующее: "Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные интересы безопасности". Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России".Актуальное интервью: Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалацииСергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079945830_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_0c0b120d0f175df99899e40e697bef22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, мид рф, переговоры по украине 2026
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дмитрий Песков, МИД РФ, Переговоры по Украине 2026

Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ

19:50 11.06.2026
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Читать в
ДзенTelegram
Руководители западноевропейских государств не стремятся к умиротворению Украины. Об этом 11 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В заявлении лидеров Британии, Франции и Германии по итогам лондонского слёта с участием Владимира Зеленского изложены пять условий урегулирования украинской проблемы.
"В заявлении трёх европейских лидеров нет ничего нового, - констатировала Захарова. - Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую "формулу" Зеленского. О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну".
Захарова напомнила, что о противоречивости позиции лидеров Франции, Германии и Британии говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы", - констатировали в МИД РФ.
Из этого следует, что европейские политики "проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире", заявила Захарова.
"Примечательно, что они сами этого не скрывают, - добавила она. - Две недели назад, 28 мая этого года глава европейской дипломатии К.Каллас заявила следующее: "Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные интересы безопасности". Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России".
Актуальное интервью: Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации
Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДмитрий ПесковМИД РФПереговоры по Украине 2026
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:50Западные лидеры желают не мира, а милитаризации Украины и Европы - МИД РФ
19:38Трамп заявил намерение полностью контролировать нефть Ирана
19:30Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать
19:16"Герани" атаковали Сумы, ВС РФ зачищают Новоселовку. Новости СВО
18:56"Мы одинаковые" — Зеленский про ЛГБТ*
18:5111 июня 2026 года, вечерний эфир
18:35Восточная часть Константиновки освобождена, Конотоп в огне. Новости СВО
18:23Пожарные работают на территории Пентагона
18:15Министр обороны Румынии призвал Украину запрограммировать дроны
18:01Мировые войны: приквел и сиквел
17:54"Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией
17:51"Защититься от украинских беспилотников возможно" — боец "Сокол"
17:47Итоги 11.06.26: ЕС пытается занять ключевую роль в переговорах по Украине, а Трамп снова бомбит Иран
17:39Прорыв к Верхней Терсе: Анпилогов о том, как Россия перекрывает ВСУ последние дороги на Орехов
17:31ВСУ оказались в бюджетной яме
17:08Панораму обороны Севастополя после атаки ВСУ восстановят - в музее рассказали, за сколько
17:00Визит западных послов в МИД России. Итоги 11 июня
16:45Вучич – часть европейской политики, которая готовится воевать с Россией – Джорджевич
16:43Российские подразделения проводят перегруппировку и ведут бои на Харьковском направлении
16:35Ратуша, где 20 лет назад был Ющенко: незримый дух Украины на заседании глав МИД ОДКБ в Казани
Лента новостейМолния