Рост цен на электроэнергию и очередное усиление мобилизации. Что ждет украинцев в мае
Рост цен на электроэнергию и очередное усиление мобилизации. Что ждет украинцев в мае
В последнем месяце весны власти готовят украинцам очередные изменения и реформы, которые ухудшат или усложнят им жизнь
Рост цен на электроэнергию и очередное усиление мобилизации. Что ждет украинцев в мае

06:00 01.05.2026
 
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
В последнем месяце весны власти готовят украинцам очередные изменения и реформы, которые ухудшат или усложнят им жизнь
Во-первых, с 4 мая на Украине вновь продлевается на 3 месяца военное положение, а стало быть, и "бусификация", закрытые для мужчин границы и продление всевластия Владимира Зеленского.
Также с 4 мая военнообязанным вновь придется переоформлять отсрочку (многодетным отцам, мужчинам, в одиночку ухаживающим за инвалидом). Это делается почти каждый месяц, как и переоформление субсидий для малоимущих, чтобы максимально отсеять количество льготников.
Украинцы, у которых имеется бронь от мобилизации, в мае тоже должны снова её подтверждать – бегать с документами теперь уже по другим инстанциям. Соответствующие документы нужно будет подавать уже не в ТЦК, а в Центр предоставления административных услуг (при сельсоветах или горсоветах) или через приложение "Резерв+".
Рассматривать заявление должны до 14 дней, после чего обещают дать ответ. Если ответа не последует или будет "бюрократическая задержка" на один день, забронированного работника мобилизуют. Очередная реформа открывает коррупционный механизм, когда от работодателей и работников взятки требуют за рассмотрение "вовремя" с нужным результатом.
На Украине вообще основные три темы внутренней повестки, обсуждаемые в телемарафоне: как лишить брони забронированных, как вернуть сбежавших из страны мужчин и как вывести из тени скрывающихся "ухылянтов".
В Минобороны, как сообщает "Радио НВ", обсуждается вопрос лишения бронирования вообще всех работников, кроме тех, кто работает на оборонных предприятиях. Непонятно, как тогда будет существовать инфраструктура страны. Также очевидно, что сами депутаты не будут лично чинить канализацию в Верховной Раде или вывозить мусор с киевских улиц. Тем не менее сотрудники телемарафона, студии "Квартал-95" и тысячи родственников чиновников, скорее всего, будут признаны "работающими на оборону".
В конце апреля источники издания "Новое время" (близкого к "соросятам") в органах государственной власти на условиях анонимности рассказали, что Министерство обороны планирует по-новому привлекать полицию к процессу мобилизации. Но каких-то деталей не раскрыли. Полиция сейчас вместе с ТЦК, а также без их участия занимается насильственной "бусификацией".
В мае министерство финансов Украины ожидает начала первых поступлений средств из еврокредита на 90 миллиардов евро. Правда, Евросоюз еще выдвигает ряд требований по борьбе с коррупцией и налогообложению украинцев, но в Минфине Украины уже распределили деньги по кредиту. Впервые Евросоюз разрешил использовать свои средства для выплат зарплат украинским военнослужащим, что делает ВСУ уже даже формально иностранной наемной армией.
С 1 мая Национальный банк позволил иностранным топ-менеджерам (например, членам наблюдательных советов) украинских компаний свободно и без ограничений выводить за границу свои заработки, полученные на Украине - зарплаты, вознаграждения и бонусы.
"Прямо душа радуется за талантливых иностранцев, которым создают все условия для работы на руководящих должностях в Украине", - иронизирует по этому поводу украинский оппозиционный телеграм-канал "ЗеРада".
В мае возрастет цена на электроэнергию для некоторых групп населения. Тем, кто имел льготный зимний тариф на электроэнергию, стоит подготовиться к росту цены. В частности, это касается квартир и домов с электрическим отоплением. Для них льготный тариф 2,64 грн за кВт/час (до 2000 кВт/ч в месяц) больше не действует, с 1 мая единый тариф — 4,32 грн (9 руб.) за кВт/ч.
В мае повышается цена на электроэнергию и для бизнеса. Украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко подчеркивает, что никакой рыночной необходимости повышать цены нет, что показывает апрельский опыт.
"Повышение необходимо исключительно для того, чтобы удовлетворить интересы небольшой группы инвесторов в когенерацию (комбинированная генерация электроэнергии и тепла)", - говорит эксперт.
Он также подчеркивает, что так или иначе все украинцы заплатят за это из своего кошелька.
Промышленные ассоциации уже предупредили, что повышение для них тарифов на электроэнергию приведет к остановке производств, сокращению рабочих мест и неизбежному росту цен на товары.
Для аграрного сектора это дополнительное давление: перерабатывающие предприятия, холодильные склады, зерновые элеваторы и тепличные комплексы — все они энергоемкие производства, и рост тарифов прямо закладывается в себестоимость продукции.
Из-за холодной весны украинцам также рекомендуют не ждать в мае традиционного снижения цен на ранние овощи, поскольку апрельские заморозки многое уничтожили. Впоследствии ожидаются также рост цен на многие виды отечественных ягод и фруктов, включая абрикосы и персики.
Украинское издание "Телеграф" написало в конце апреля, что подорожание горючего и планируемый пересмотр тарифов на электроэнергию для бизнеса уже закладывают основу для роста цен в магазинах.
В целом же получается, что отечественные продукты подорожают из-за роста цен на электроэнергию для бизнеса и весенних заморозков, а импортные – из-за роста цен на горючее, что связано с авантюрой Дональда Трампа в Персидском заливе. В любом случае обычному украинцу придется платить больше.
Еврокредит за частичку власти Зеленского. Что говорят на Украине о публикации пленок Миндича
08:21Зубы обломают. Почему Калининград заставляет стратегов НАТО не спать ночами
08:00Вывернуть карманы и отправить на смерть. Эксперты и политики о будущем Украины и украинцев
08:001 мая: 140 лет Дню международной солидарности трудящихся
07:50Спецоперация на минувшей неделе. Противник пятится в глубину обороны, ожидая решительного прорыва ВС РФ
07:00Валерий Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике
07:00Мертвый Первомай. Перспективы украинской декоммунизации
07:00Польша грезит о ядерном оружии, но не готова к его цене — политолог
06:30Кредит на выживание или войну? Лукьянов о том, как Украина получила 90 млрд
06:16Надои падают: Украина лишилась молочных рек из-за США, Израиля и Европы
06:10Американская парадигма: на выборах все приёмы хороши, узаконенные манипуляции и отречение от Трампа тоже
06:00"Учиться у противника надо": Чадаев о том, как ВСУ решили проблему связи дешево и сердито
06:00Рост цен на электроэнергию и очередное усиление мобилизации. Что ждет украинцев в мае
05:30Авось пронесет: Выползов о надежде калининградцев на "чудо от Москвы"
05:00Самойлов объяснил, почему Россия замедлила продвижение на Украине
23:57Трамп назвал помощь Украине одной из причин, почему война продолжается
23:53Боевики Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по Белгородской области
23:10В Ровенской области задержали мужчину, открывшего огонь по сотрудникам ТЦК
23:06Останки 74 мирных жителей обнаружены в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики
22:24США раскалывают украинское общество. Главные новости к этому часу
22:20Российская армия применяет в зоне специальной военной операции новые беспилотные аппараты "Курьер"
Лента новостейМолния