Рост цен на электроэнергию и очередное усиление мобилизации. Что ждет украинцев в мае

В последнем месяце весны власти готовят украинцам очередные изменения и реформы, которые ухудшат или усложнят им жизнь

2026-05-01T06:00

эксклюзив

тцк

украина

ес

минобороны

дональд трамп

мобилизация

электроэнергия

Во-первых, с 4 мая на Украине вновь продлевается на 3 месяца военное положение, а стало быть, и "бусификация", закрытые для мужчин границы и продление всевластия Владимира Зеленского.Также с 4 мая военнообязанным вновь придется переоформлять отсрочку (многодетным отцам, мужчинам, в одиночку ухаживающим за инвалидом). Это делается почти каждый месяц, как и переоформление субсидий для малоимущих, чтобы максимально отсеять количество льготников.Украинцы, у которых имеется бронь от мобилизации, в мае тоже должны снова её подтверждать – бегать с документами теперь уже по другим инстанциям. Соответствующие документы нужно будет подавать уже не в ТЦК, а в Центр предоставления административных услуг (при сельсоветах или горсоветах) или через приложение "Резерв+". Рассматривать заявление должны до 14 дней, после чего обещают дать ответ. Если ответа не последует или будет "бюрократическая задержка" на один день, забронированного работника мобилизуют. Очередная реформа открывает коррупционный механизм, когда от работодателей и работников взятки требуют за рассмотрение "вовремя" с нужным результатом.На Украине вообще основные три темы внутренней повестки, обсуждаемые в телемарафоне: как лишить брони забронированных, как вернуть сбежавших из страны мужчин и как вывести из тени скрывающихся "ухылянтов".В Минобороны, как сообщает "Радио НВ", обсуждается вопрос лишения бронирования вообще всех работников, кроме тех, кто работает на оборонных предприятиях. Непонятно, как тогда будет существовать инфраструктура страны. Также очевидно, что сами депутаты не будут лично чинить канализацию в Верховной Раде или вывозить мусор с киевских улиц. Тем не менее сотрудники телемарафона, студии "Квартал-95" и тысячи родственников чиновников, скорее всего, будут признаны "работающими на оборону".В конце апреля источники издания "Новое время" (близкого к "соросятам") в органах государственной власти на условиях анонимности рассказали, что Министерство обороны планирует по-новому привлекать полицию к процессу мобилизации. Но каких-то деталей не раскрыли. Полиция сейчас вместе с ТЦК, а также без их участия занимается насильственной "бусификацией".В мае министерство финансов Украины ожидает начала первых поступлений средств из еврокредита на 90 миллиардов евро. Правда, Евросоюз еще выдвигает ряд требований по борьбе с коррупцией и налогообложению украинцев, но в Минфине Украины уже распределили деньги по кредиту. Впервые Евросоюз разрешил использовать свои средства для выплат зарплат украинским военнослужащим, что делает ВСУ уже даже формально иностранной наемной армией.С 1 мая Национальный банк позволил иностранным топ-менеджерам (например, членам наблюдательных советов) украинских компаний свободно и без ограничений выводить за границу свои заработки, полученные на Украине - зарплаты, вознаграждения и бонусы."Прямо душа радуется за талантливых иностранцев, которым создают все условия для работы на руководящих должностях в Украине", - иронизирует по этому поводу украинский оппозиционный телеграм-канал "ЗеРада".В мае возрастет цена на электроэнергию для некоторых групп населения. Тем, кто имел льготный зимний тариф на электроэнергию, стоит подготовиться к росту цены. В частности, это касается квартир и домов с электрическим отоплением. Для них льготный тариф 2,64 грн за кВт/час (до 2000 кВт/ч в месяц) больше не действует, с 1 мая единый тариф — 4,32 грн (9 руб.) за кВт/ч.В мае повышается цена на электроэнергию и для бизнеса. Украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко подчеркивает, что никакой рыночной необходимости повышать цены нет, что показывает апрельский опыт. "Повышение необходимо исключительно для того, чтобы удовлетворить интересы небольшой группы инвесторов в когенерацию (комбинированная генерация электроэнергии и тепла)", - говорит эксперт. Он также подчеркивает, что так или иначе все украинцы заплатят за это из своего кошелька.Промышленные ассоциации уже предупредили, что повышение для них тарифов на электроэнергию приведет к остановке производств, сокращению рабочих мест и неизбежному росту цен на товары.Для аграрного сектора это дополнительное давление: перерабатывающие предприятия, холодильные склады, зерновые элеваторы и тепличные комплексы — все они энергоемкие производства, и рост тарифов прямо закладывается в себестоимость продукции.Из-за холодной весны украинцам также рекомендуют не ждать в мае традиционного снижения цен на ранние овощи, поскольку апрельские заморозки многое уничтожили. Впоследствии ожидаются также рост цен на многие виды отечественных ягод и фруктов, включая абрикосы и персики.Украинское издание "Телеграф" написало в конце апреля, что подорожание горючего и планируемый пересмотр тарифов на электроэнергию для бизнеса уже закладывают основу для роста цен в магазинах.В целом же получается, что отечественные продукты подорожают из-за роста цен на электроэнергию для бизнеса и весенних заморозков, а импортные – из-за роста цен на горючее, что связано с авантюрой Дональда Трампа в Персидском заливе. В любом случае обычному украинцу придется платить больше.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

