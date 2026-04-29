https://ukraina.ru/20260429/evrokredit-za-chastichku-vlasti-zelenskogo-chto-govoryat-na-ukraine-o-publikatsii-plenok-mindicha-1078448515.html

Еврокредит за частичку власти Зеленского. Что говорят на Украине о публикации пленок Миндича

Еврокредит за частичку власти Зеленского. Что говорят на Украине о публикации пленок Миндича - 29.04.2026 Украина.ру

Еврокредит за частичку власти Зеленского. Что говорят на Украине о публикации пленок Миндича

На Украине продолжают порциями сливать подробности дела о коррупции в окружении Владимира Зеленского ("Миндичгейт"). В среду, 29 апреля, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач озвучил текстовую запись прослушки, организованной НАБУ и САП в квартире друга Зеленского Тимура Миндича (совладельца студии "Квартал-95") на улице Грушевского в Киеве

2026-04-29T16:36

2026-04-29T16:36

2026-04-29T16:37

эксклюзив

набу

владимир зеленский

украина

киев

трамп и зеленский

ес

сап

оаэ

тимур миндич

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071422029_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c5110511a63c473cf6f3c9db6ba6e1a3.png

В прошлом году антикоррупционеры из подконтрольных Западу НАБУ и САП раскрыли дело о коррупции в сфере энергетики (в том числе касающееся воровства западной помощи). Основные подозреваемые, включая Тимура Миндича, успели сбежать в Израиль. В стране заговорили о политическом кризисе, но пока дело используется, скорее, не для наказания виновных, а для того, чтобы контролировать Зеленского и его окружение наличием компромата.Как пишет издание "Зеркало недели", сейчас перечень подозреваемых в хищениях в энергетике остановился на бывшем профильном министре и экс-министре юстиции Германе Галущенко. А у бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака правоохранители провели серию обысков, но подозрение ему никто не выдвигает.Одна из опубликованных сейчас записей (от 30 июня 2025 года) - разговор Миндича с ещё одним близким другом Зеленского Сергеем Шефиром, где они обсуждали уголовное дело против тогдашнего вице-премьера Алексея Чернышова (подозревается в незаконном отчуждении земли в Киеве стоимостью около миллиарда гривен). В частности, они обсуждали, как помочь ему с залогом и возмущаются тем, что НАБУ смеют преследовать близких друзей Зеленского.Публикуется также запись разговора Миндича от 1 июня 2025 года с некой Натальей. Фигуранты обсуждают строительство домов в коттеджном городке "Династия" под Киевом, где, по данным украинских СМИ, на деньги непонятного происхождения возводились особняки для Зеленского, Ермака, Миндича и Чернышова.Нардеп Марьяна Безуглая на этом основании даже радуется, так как, дескать, возведение особняков под Киевом говорит о том, что Зеленский не собирается бежать из страны и "верит в победу", иначе строил бы особняк в Испании. Однако известно, что многие чиновники и олигархи строят и приобретают недвижимость не для личного пользования, а для последующей перепродажи.Еще одна из свежих опубликованных записей – разговор Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым (ныне – председателем СНБО Украины). Из этого разговора следует, что Миндич имеет прямое отношение к компании Fire Point (распиаренный Зеленским разработчик дронов и ракет). В частности обсуждался вопрос покупки доли в Fire Point некими инвесторами с Ближнего Востока.Умеров обещал передать Миндичу 311 млрд гривен под производство ракет, а также оплатить бронежилеты. Опубликовавший записи Михаил Ткач отметил также, что контракты, о которых шла речь в разговоре, так и не были выполнены.В этом же контексте упоминается некая Маша – предположительно скандальная волонтер и медийная националистка Мария Берлинская.Как сообщает телеканал Петра Порошенко* "Прямой", опубликованные диалоги Миндича и Умерова – заявка на подозрение секретарю СНБО Умерову."На пленках понятно не только то, что Миндич связан с Fire Point, что он менеджер самого процесса производства и привлечения инвестиционных средств. Но оказывается, что бывший министр обороны ездил в ОАЭ и лоббировал привлечение инвестиций именно в эту компанию, а также продолжал выделение бюджетных средств под нее - 311 миллиардов грн", - сообщает "Прямой".Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, тоже отмечает, что уникальная часть из расшифровок разговоров Миндича о компании Fire Point - об инвестициях из ОАЭ."Миндич говорит Умерову: из 33% инвестиции они хотят сделать 40 или 50% кэш-аут, то есть обналичить и вывести деньги. Это дает понимание, как обналичиваются и европейские оборонные финансы, которые поступают в Украину - выводится от 40 до 50 процентов", - пишет нардеп.В то же время оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" считает, что очередная "мини-порция" пленок Миндича - это игра западных кураторов по принуждению Зеленского к нужным действиям. "Это был публичный сигнал через СМИ. Если Зеленский будет снова тянуть, то данные факты опубликует НАБУ, если он продолжит юлить, то начнут выдавать подозрения… Все знают, что вся Украина при Зеленском прогнила коррупцией, все знают, что есть много компромата, который собирался и теперь используется для "управления" Зе-марионеткой", - резюмирует "Легитимный".Украинское издание "Страна.ua" связывает публикацию небольшой части записей топ-коррупционеров с недавним одобрением кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро. ЕС выдвигает при этом ряд условий, в том числе и связанных с коррупцией (иначе сложно объяснить своим налогоплательщикам, зачем выдавать миллиарды, которые на Украине постоянно крадут).Требования ЕС включают в себя расширение полномочий НАБУ и САП, возможность предъявлять подозрения депутатам Рады (сейчас около 50 нардепов под следствием), а также отмену сроков давности по коррупционным делам. Кроме того, речь идет о фактическом переводе под внешнее управление Офиса генпрокурора, ГБР, МВД, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Конституционного суда."То есть речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда, имеющая определяющее влияние на НАБУ и САП, и раскручивает коррупционный скандал с окружением президента ("Миндичгейт")", - резюмирует "Страна.ua".В целом такие реформы лишат Зеленского большей части власти, которую он не желает выпускать из рук. Вряд ли он сейчас посмеет, как в прошлом году, натравить СБУ на антикоррупционеров из НАБУ, но попытается юлить, будет обещать, тянуть время и жаловаться на происки России.

украина

киев

оаэ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, набу, владимир зеленский, украина, киев, трамп и зеленский, ес, сап, оаэ, тимур миндич