Режиссер Павел Таланкин* потерял статуэтку "Оскар" при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт

Режиссер документального фильма, получившего премию "Оскар", Павел Таланкин*, признанный иностранным агентом, лишился своей статуэтки при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт. Он обвиняет во всем сотрудников службы безопасности американского аэропорта. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-05-01T12:38

По словам Таланкина*, в аэропорту Нью-Йорка JFK сотрудники службы безопасности на транспорте (TSA) не разрешили ему пронести награду в салон, несмотря на то, что до этого он не раз перевозил ее без проблем. Проверяющие сочли золотую статуэтку потенциальным оружием. Сотрудники TSA не согласились также на предложение представителя авиакомпании Lufthansa, чтобы он лично взял награду на борт и держал ее при себе во время полета.В результате Таланкин* вынужден был сдать статуэтку в багаж, но по прилете во Франкфурт обнаружил, что коробка и ее содержимое отсутствуют. В случае потери или поломки статуэтки телеакадемия выдает дубликат, но берет за это его себестоимость от 400 до 1 тысячи долларов в зависимости от текущей цены на золото.Министерство юстиции России включило проживающего ныне за границей бывшего педагога Таланкина* в реестр иностранных агентов. По информации министерства, Таланкин* принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории России организаций, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.В марте на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе награду за документальный фильм отдали ленте "Господин Никто против Путина". "Оскар" получили Таланкин* и американский документалист Дэвид Боренштайн. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным* в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включили кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съемок режиссер покинул Россию.В конце марта в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска сообщили, что суд удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение фильма.*— признан иностранным агентом в России.Ранее уведомлялось, что известный западный актер Шон Пенн в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским получил "Оскар", сделанный из поврежденного украинского железнодорожного вагона. Актер пропустил церемонию вручения премии "Оскар", чтобы отправиться на Украину, где ему вручили альтернативную награду. Подобие статуэтки было подарено актеру генеральным директором "Украинских железных дорог". Пенн неоднократно бывал на Украине после начала специальной военной операции и демонстрировал поддержку Зеленскому. В 2022 году Пенн одолжил Зеленскому один из своих "Оскаров" - "Это всё настоящие сокровища": Шон Пенн получил в Киеве железный "Оскар".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

