https://ukraina.ru/20250914/ukraina-usilivaet-relsovuyu-voynu-glavnoe-na-utro-14-sentyabrya-1068644700.html

Украина усиливает "рельсовую войну". Главное на утро 14 сентября

Украина усиливает "рельсовую войну". Главное на утро 14 сентября - 14.09.2025 Украина.ру

Украина усиливает "рельсовую войну". Главное на утро 14 сентября

Украина снова взялась за подрывы железнодорожных путей в России

2025-09-14T10:14

2025-09-14T10:14

2025-09-14T19:01

эксклюзив

хроники

орловская область

россия

курская область

хинштейн

росгвардия

ржд

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063654392_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_a6fd60490be9f9fcfa0ee8bacceec9de.jpg

Утром 14 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о смерти в больнице сотрудника Росгвардии, получившего ранения при подрыве железнодорожных путей."К сожалению, пришли плохие новости из больницы – скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов", — написал Клычков в своём телеграм-канале.Накануне, вечером 13 сентября, он рассказал о взрыве на железнодорожных путях."На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", — заявлял Клычков.Он также сообщил, что в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", — писал губернатор вечером 13 сентября.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил о произошедшем в Орловской области."У наших соседей большая трагедия. Сегодня на ж/д путях в Орловской области, рядом с границей нашего региона, произошла детонация взрывного устройства. К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, ещё один - находится в тяжёлом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы, как никто, понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей. Сразу же связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, чтобы высказать ему слова поддержки и предложить помощь", — отметил Хинштейн вечером 13 сентября.Он сообщил, что на место из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф."Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков. Также в Орловскую область уже прибыли сотрудники Управления Росгвардии по Курской области для оказания содействия коллегам. В свою очередь, Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребёнка). Готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку нашим соседям. Мы всегда рядом!" — подчеркнул Хинштейн.Утром следующего дня губернатор Клычков рассказал о том, как в дело включились местные жители."Вновь удивляюсь, как мобилизует и объединяет сложная ситуация. Всю ночь простые жители районов приезжали, привозили еду и вещи, помогали с погрузкой. Спасибо всем, кто в очередной раз доказал неравнодушие и патриотизм орловчан", — отметил губернатор земляков.Утром 14 сентября также стало известно о сходе с рельс поезда в Ленинградской области."В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры", — написал в своём телеграм-канале в 05:29 губернатор региона Александр Дрозденко.Он сообщил, что электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.Спустя час с четвертью Дрозденко уточнил информацию."По информации РЖД к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. По уточненным данным с рельс сошёл тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек", — отметил он.В 09:55 он сообщил о новом происшествии."Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой. В регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта. Направляем дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направления", — написал губернатор в своём телеграм-канале. Он рассказал, что власти региона увеличили количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.Ранее, 31 мая и 1 июня, в Курской и Брянской областях были подорваны железнодорожные пути. В результате сошли с путей пассажирский, товарный и диагностический составы. Погибли люди."Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ). Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан. В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети", — сообщила 3 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко.Она указала, что были проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Допрошены свидетели, потерпевшие, сотрудники компании ОАО "РЖД"."Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ — буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока еще называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства" — прокомментировал теракты в Курской и Брянской областях глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.До этого украинские спецслужбы активно вербовали на территории России граждан для совершения диверсий на железной дороге. Кроме того, отмечались случаи заброски на территорию России украинских диверсионных групп.Об угрозе войны с Западом — в статье Сергея Зуева ""Поляки сами ждут ядерного удара". Украинские и российские эксперты об угрозе большой войны".

https://ukraina.ru/20250913/tramp-postavil-nato-ultimatum-krovavyy-boris-na-ukraine-itogi-13-sentyabrya-1068634756.html

https://ukraina.ru/20250913/neozhidannoe-priznanie-makrona-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-13-sentyabrya-1068620948.html

орловская область

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, орловская область, россия, курская область, хинштейн, росгвардия, ржд, ск рф