Трамп отругал Мерца за Украину

Глава американской администрации Дональд Трамп упрекнул канцлера ФРГ Фридриха Мерца за неэффективность в вопросе урегулирования украинского кризиса. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social 30 апреля

2026-04-30T18:36

"Канцлеру Германии следует тратить больше времени на прекращение конфликта между Россией и Украиной (где он совершенно неэффективен) и восстановление своей поломанной страны, особенно в сфере иммиграции и энергетики, и меньше на то, чтобы создавать помехи тем, кто избавляется от иранской ядерной угрозы, делая тем самым мир, включая Германию, более безопасным местом", - написал глава Белого дома.Ранее президент США заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения размещенного в Германии контингента. Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но заявление появилось после того, как Мерц критически высказывался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США. Во вторник Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы "считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия".К чему привела политика германских властей: Немецкое благополучие кончилось, считает Фридрих Мерц

