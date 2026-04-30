Трамп отругал Мерца за Украину - 30.04.2026 Украина.ру
Трамп отругал Мерца за Украину
Глава американской администрации Дональд Трамп упрекнул канцлера ФРГ Фридриха Мерца за неэффективность в вопросе урегулирования украинского кризиса. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social 30 апреля
"Канцлеру Германии следует тратить больше времени на прекращение конфликта между Россией и Украиной (где он совершенно неэффективен) и восстановление своей поломанной страны, особенно в сфере иммиграции и энергетики, и меньше на то, чтобы создавать помехи тем, кто избавляется от иранской ядерной угрозы, делая тем самым мир, включая Германию, более безопасным местом", - написал глава Белого дома.Ранее президент США заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения размещенного в Германии контингента. Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но заявление появилось после того, как Мерц критически высказывался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США. Во вторник Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы "считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия".
Трамп отругал Мерца за Украину

Глава американской администрации Дональд Трамп упрекнул канцлера ФРГ Фридриха Мерца за неэффективность в вопросе урегулирования украинского кризиса. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social 30 апреля
"Канцлеру Германии следует тратить больше времени на прекращение конфликта между Россией и Украиной (где он совершенно неэффективен) и восстановление своей поломанной страны, особенно в сфере иммиграции и энергетики, и меньше на то, чтобы создавать помехи тем, кто избавляется от иранской ядерной угрозы, делая тем самым мир, включая Германию, более безопасным местом", - написал глава Белого дома.
Ранее президент США заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения размещенного в Германии контингента.
Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но заявление появилось после того, как Мерц критически высказывался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США.
Во вторник Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы "считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия".
К чему привела политика германских властей: Немецкое благополучие кончилось, считает Фридрих Мерц
19:06Андрей Суздальцев: Великобритания создает пиратскую флотилию против России, но это вернется ей бумерангом
19:0530 апреля 2026 года, вечерний эфир
19:01Из Армении уберут российских пограничников
18:55Очередная зрада от Порошенко*
18:49Отбита атака БПЛА ВСУ, взрывы в Николаеве. Новости СВО
18:36Трамп отругал Мерца за Украину
18:30"Ухилянтов" хотят лишить избирательных прав
18:21США не готовы к войне и сами в этом признались
18:17Итоги 30.04.2026: Иран в блокаде, Украина в долгах, а МВФ диктует условия
18:16Нефтяная отрасль в кризисе, признал Новак
18:15Дуда призвал "усмирить русских": бывший президент Польши рассказал о своих политических иллюзиях
18:07Каллас "надела мусорное ведро на голову", считает Захарова
18:01"Для Украины все это — большой риск": Зеленский прокомментировали инициативу перемирия 9 мая
18:00В РФ появятся частные ПВО, мир останется без электромобилей, детей научат нравственности. Итоги 30 апреля
17:55Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы
17:55"СБУшник" развёл народную артистку на 128 тысяч долларов — патриотизм нынче дорого стоит
17:30Украинского судью хотят уволить из-за почты на российском домене
16:55Невозможно вернуться к обычному ведению дел с Россией даже после СВО - глава дипломатии ЕС
16:45Путину "помешали" заключить мир с Украиной по версии Трампа. Кто виноват
16:45Блокада Калининграда уже началась, заявил политолог Выползов
Лента новостейМолния