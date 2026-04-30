Трамп отругал Мерца за Украину
Глава американской администрации Дональд Трамп упрекнул канцлера ФРГ Фридриха Мерца за неэффективность в вопросе урегулирования украинского кризиса. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social 30 апреля
2026-04-30T18:36
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Канцлеру Германии следует тратить больше времени на прекращение конфликта между Россией и Украиной (где он совершенно неэффективен) и восстановление своей поломанной страны, особенно в сфере иммиграции и энергетики, и меньше на то, чтобы создавать помехи тем, кто избавляется от иранской ядерной угрозы, делая тем самым мир, включая Германию, более безопасным местом", - написал глава Белого дома.
Ранее президент США заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения размещенного в Германии контингента.
Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но заявление появилось после того, как Мерц критически высказывался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США.
Во вторник Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы "считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия".