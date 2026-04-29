Немецкое благополучие кончилось, считает Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия", и отметил, что "иллюзия вечного процветания не сохранится". Об этом он заявил 29 апреля интервью журналу Der Spiegel
2026-04-29T18:59
"Большая часть населения, да и политического класса недооценивает происходящее сейчас в мире. Пожалуйста, не воспринимайте это как упрек, но мы слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия. Я первый канцлер за последние 20 лет, который говорит немцам прямо: наша иллюзия вечного процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор", - сказал Мерц в интервью журналу Der Spiegel.
"Я должен и хочу сказать населению прямо: мы не можем просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет", - сказал он. При этом канцлер ФРГ допустил, что подвергнется нападкам за такие слова.
"Но я приносил присягу, и у меня есть совесть - и то, и другое накладывает на меня обязательства. Возможно, мне стоит облекать свои мысли в более изящную форму или говорить дружелюбнее. Но ситуация настолько серьезная, что я не стану от этого уклоняться", - отметил Мерц, подчеркнув необходимость реформирования пенсионной системы, систем здравоохранения и налогообложения.
6 мая исполнится ровно год с того момента, как правительство ФРГ, состоящее из консервативного блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), под руководством Мерца вступило в должность. В опросах позиции ХДС/ХСС и СДПГ заметно пошатнулись.
Тем временем "Альтернатива для Германии" в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.