Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты семь аэропортов. Сводку на 2:00 мск 30 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-04-30T02:24
Украина.ру
02:24 30.04.2026
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты семь аэропортов. Сводку на 2:00 мск 30 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Авиационная, ракетная, бомбовая опасность вечером 29 апреля и в ночь на 30 апреля объявлялась в Херсонской, Запорожской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 30 апреля объявлялась в Крыму, по всему Приазовью, в Самарской, Запорожской, Херсонской, Курской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Нижегородской, Московской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Орловской областях, в Краснодарском крае, в Мордовии.
Для Брянской области объявлено внимание по БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Пензы, Волгограда, Саратова и Тамбова.
Ранее сообщалось, что вечером 29 апреля дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области, погибли женщины, много раненых.
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияРосавиацияХерсонская областьЗапорожская областьКурская областьДНРЛНРКрымАзовское мореСамараСаратовская областьРостовская областьВолгоградская областьЛипецкВоронежская областьБелгородская областьБрянская областьНижегородская областьМосковская областьРязанская областьПензаУльяновская областьОрловская областькраснодарский крайаэропортыугрозаБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАПВОВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОСпецоперация
 
02:56Россия безвозмездно передала африканской стране 20 тысяч тонн удобрений
02:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:47Военная сводка за 29 апреля от канала "Дневник Десантника"
01:26Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области, погибли женщины, много раненых
01:00"Герани" волнами атакуют Одессу, в оккупированной "жемчужине у моря" гремят взрывы
00:33Путин сообщил Трампу, что Россия может объявить перемирие ко Дню Победы
00:02Киев насильно эвакуирует жителей Херсона, несмотря на их желание дожидаться освобождения
23:48Еще три мирных жителя пострадали в Белгородской области
23:36Трамп, заявляя о военном поражении Украины, вероятно, перепутал ее с Ираном
22:48Как Пентагон "убивает" Google. Контракт, которые расколол IT-гиганта, может стать опасным для всех
22:11В Сумах запретили публичное использование русскоязычного контента
22:05Помощник президента России рассказал о деталях беседы Путина и Трампа
21:50Разногласия между США и странами Европы по Украине сохраняются — Трамп
21:45Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным и заявил о военном поражении Украины
21:30В Харькове загорелся военный пикап, внутри начали рваться боеприпасы
21:16Путин передал Трампу, что цели специальной военной операции будут достигнуты
20:06ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели
19:51"Заставлю своего сына поклясться": воинственный экс-главком ВСУ недоговаривает
19:44Первый транш Украине пойдет на закупку беспилотников
19:28Украинский парламентарий оправдал эксцессы насильственной мобилизации "свободных остатков"
Лента новостейМолния