Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты семь аэропортов. Сводку на 2:00 мск 30 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-04-30T02:24

Авиационная, ракетная, бомбовая опасность вечером 29 апреля и в ночь на 30 апреля объявлялась в Херсонской, Запорожской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 30 апреля объявлялась в Крыму, по всему Приазовью, в Самарской, Запорожской, Херсонской, Курской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Нижегородской, Московской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Орловской областях, в Краснодарском крае, в Мордовии.Для Брянской области объявлено внимание по БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Пензы, Волгограда, Саратова и Тамбова.Ранее сообщалось, что вечером 29 апреля дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области, погибли женщины, много раненых.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина.ру, россия, росавиация, херсонская область, запорожская область, курская область, днр, лнр, крым, азовское море, самара, саратовская область, ростовская область, волгоградская область, липецк, воронежская область, белгородская область, брянская область, нижегородская область, московская область, рязанская область, пенза, ульяновская область, орловская область, краснодарский край, аэропорты, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, пво, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация