https://ukraina.ru/20260428/v-damaske-nachali-zaochnyy-sud-nad-byvshim-prezidentom-sirii-basharom-asadom-1078371735.html

В Дамаске начали судить бывшего президента Сирии Башара Асада

В Дамаске начали судить бывшего президента Сирии Башара Асада - 28.04.2026 Украина.ру

В Дамаске начали судить бывшего президента Сирии Башара Асада

Новые власти Сирии начали заочный судебный процесс над бывшим президентом Башаром Асадом, его младшим братом, экс-командующим республиканской гвардии Махером Асадом и другими представителями прошлого руководства страны. Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-28T02:52

2026-04-28T02:52

2026-04-28T02:56

украина.ру

новости

сирия

башар асад

суд

исламисты

сша

иран

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102022/03/1020220353_0:58:2540:1487_1920x0_80_0_0_7ab2f76e4dfa15ee9935d12e5df5fc5d.jpg

Начало судебного заседания во дворце правосудия в Дамаске транслировал сирийский телеканал Al Ekhbariya."Мы начинаем первые в Сирии судебные процессы переходного периода с участием одного подсудимого, находящегося под стражей и присутствующего на скамье подсудимых, а также в отношении подсудимых, скрывающихся от правосудия, среди которых первый подсудимый — Башар Хафез Асад", — сказал судья высшего уголовного суда Сирии Фахр эд-Дин аль-Арьян.Отмечается, что в числе задержанных оказался бывший глава отдела политической безопасности в южной провинции Дараа. Именно в этом регионе в 2011 году начался гражданский конфликт, впоследствии распространившийся на большую территорию Сирии.Очный судебный процесс над ним проводится при усиленных мерах безопасности, в частности, по всей дороге, ведущей к дворцу правосудия, были выставлены дополнительные наряды правоохранителей.После состоявшегося первого слушания судья распорядился продолжить процесс после 10 мая.О курдском факторе и несостоявшихся надеждах в Сирии в публикации - "Курды обмануты": Богачев о том, почему США не найдут прокси для вторжения в Иран.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сирия

сша

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сирия, башар асад, суд, исламисты, сша, иран