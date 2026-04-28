В Дамаске начали судить бывшего президента Сирии Башара Асада
Новые власти Сирии начали заочный судебный процесс над бывшим президентом Башаром Асадом, его младшим братом, экс-командующим республиканской гвардии Махером Асадом и другими представителями прошлого руководства страны. Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости
Начало судебного заседания во дворце правосудия в Дамаске транслировал сирийский телеканал Al Ekhbariya."Мы начинаем первые в Сирии судебные процессы переходного периода с участием одного подсудимого, находящегося под стражей и присутствующего на скамье подсудимых, а также в отношении подсудимых, скрывающихся от правосудия, среди которых первый подсудимый — Башар Хафез Асад", — сказал судья высшего уголовного суда Сирии Фахр эд-Дин аль-Арьян.Отмечается, что в числе задержанных оказался бывший глава отдела политической безопасности в южной провинции Дараа. Именно в этом регионе в 2011 году начался гражданский конфликт, впоследствии распространившийся на большую территорию Сирии.Очный судебный процесс над ним проводится при усиленных мерах безопасности, в частности, по всей дороге, ведущей к дворцу правосудия, были выставлены дополнительные наряды правоохранителей.После состоявшегося первого слушания судья распорядился продолжить процесс после 10 мая.
В Дамаске начали судить бывшего президента Сирии Башара Асада

02:52 28.04.2026 (обновлено: 02:56 28.04.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча президента Сирии Башара Асада с делегацией российских парламентариев
Новые власти Сирии начали заочный судебный процесс над бывшим президентом Башаром Асадом, его младшим братом, экс-командующим республиканской гвардии Махером Асадом и другими представителями прошлого руководства страны. Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости
Начало судебного заседания во дворце правосудия в Дамаске транслировал сирийский телеканал Al Ekhbariya.
"Мы начинаем первые в Сирии судебные процессы переходного периода с участием одного подсудимого, находящегося под стражей и присутствующего на скамье подсудимых, а также в отношении подсудимых, скрывающихся от правосудия, среди которых первый подсудимый — Башар Хафез Асад", — сказал судья высшего уголовного суда Сирии Фахр эд-Дин аль-Арьян.
Отмечается, что в числе задержанных оказался бывший глава отдела политической безопасности в южной провинции Дараа. Именно в этом регионе в 2011 году начался гражданский конфликт, впоследствии распространившийся на большую территорию Сирии.
Очный судебный процесс над ним проводится при усиленных мерах безопасности, в частности, по всей дороге, ведущей к дворцу правосудия, были выставлены дополнительные наряды правоохранителей.
После состоявшегося первого слушания судья распорядился продолжить процесс после 10 мая.
О курдском факторе и несостоявшихся надеждах в Сирии в публикации - "Курды обмануты": Богачев о том, почему США не найдут прокси для вторжения в Иран.
04:08Севастополь атакует новая волна украинских БПЛА
03:52"Усугублять эту тему не нужно": в Госдуме не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям
03:16Трамп скептически отнёсся к предложению Ирана по переговорам, Вашингтон выступит с контрпредложением
02:52В Дамаске начали судить бывшего президента Сирии Башара Асада
02:13В Мали высоко оценили действия российского Африканского корпуса Минобороны РФ
01:22Силы ПВО и мобильные огневые группы вновь отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
01:05"Привет" от Маска: ВСУ используют Starlink для ударов по мирному населению
00:43Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:36Пресс-секретарь Белого дома обвинила оппонентов и средства массовой информации в покушении на Трампа
00:30Зеленский отказался от всех предложений по реформе мобилизации? "Пушечного мяса" должно быть больше!
00:17Фронтовая сводка от "Дневник десантника" за 27 апреля
00:13Информационные итоги дня 27 апреля
00:10Экономист назвал долговую нагрузку Украины "некатастрофической", несмотря на огромные долги
23:53Трамп, Путин и Зеленский обратились к инструменту, который помог завершить сложнейшие конфликты в истории
23:43В рядах Вооруженных сил Украины участились случаи самоувечий для избежания отправки на передовую
23:03Украина выразила протест Израилю из-за российского зерна
22:52В Севастополе военные и средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины
22:45При ударах со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель, еще один ранен
22:28В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Главные новости к этому часу
22:08В Одессе жители жилого комплекса перекрыли дорогу из-за трех месяцев отсутствия света
Лента новостейМолния