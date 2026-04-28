Два месяца войны. Агрессия США и Израиля нанесла непоправимый вред мировой культуре

Второй месяц войны в Иране заканчивается неутешительными итогами. Представители министерства культуры Исламской Республики обнародовали предварительную информацию о разрушенных памятниках культурно-исторического наследия, среди которых оказались всемирно известные средневековые дворцы, музеи, мечети и даже одна из самых старых в Персии синагог

2026-04-28T14:18

Сообщения о нападениях на исторические объекты появились уже в первые дни агрессии и не вызвали особого удивления. Соединенные Штаты Америки и Израиль демонстративно вышли из состава организации ЮНЕСКО. Потому что эти государства, которые постоянно атакуют другие страны, систематически совершают нападения на объекты всемирного наследия, что является с точки зрения международной юриспруденции типичными военными преступлениями.Во время войны в Ираке американская армия и ее европейские вассалы повредили и разрушили множество объектов мирового значения, включая Багдадский музей и развалины Вавилона. А теперь мир снова столкнулся с организованной атакой на памятники культуры, масштабы которой проясняются лишь сейчас, когда в Иране снова начала работать интернет-сеть, возобновилось транспортное сообщение между разными регионами, а люди получили возможность выйти из бомбоубежищ.По данным правительства Исламской Республики, от американских и израильских ударов пострадало свыше 130 памятников, внесенных в международные и региональные списки всемирного исторического наследия. Это нанесло стране материальный ущерб на сумму в сотни миллионов долларов. А ущерб, нанесенный этими действиями всей мировой культуре, является без преувеличений невосполнимым.Среди поврежденных памятников оказались два самых известных персидских дворца, расположенных в Тегеране и Исфахане, с которыми неразрывно связана многовековая история Ирана. Агрессоры атаковали их без всякой военной необходимости. Это было сделано для того, чтобы сломать моральный дух местных жителей, продемонстрировав им намерение стереть с лица земли иранскую цивилизацию, озвученное президентом США Дональдом Трампом."Повреждены важные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из них – это дворец Голестан в Тегеране, бывшая резиденция династии Каджаров, уходящий корнями в XV век. Этот комплекс пострадал от прямого попадания ракет, а также от взрывной волны. Другой дворец – Чехель-Сотун, дворцовый павильон эпохи династии Сефевидов в Исфахане, датируемый XVII веком. Организация Объединенных Наций признает эти объекты "выдающейся ценностью", они пользуются правовой защитой в соответствии с международными договорами, и атаки на них подчеркивают открытое презрение администрации Трампа к международному праву. Это варварство направлено не только против иранской культуры и истории, но и против наследия всего человечества в целом", – пишет об этом преступлении журналист Эрик Шрайбер.Еще один знаковый памятник Исфахана – Рашк-э Дженан, дворец губернатора Исфахана, построенный пятьсот лет назад, полностью уничтожен прямым ударом израильской ракеты. Это вызвало значительный резонанс среди археологов и историков, но в Тель-Авиве не стали объяснять или комментировать дикое преступление, которому не может быть никаких оправданий.Исфахан – бывшая столица Персии, в которой сохранилось особенно много исторических памятников, – понесла за минувшие два месяца особенно серьезный урон. Ракетные атаки повредили мечеть Имама, мечеть Шейха Лотфоллы и мечеть Масджед-э-Джаме, которые считаются архитектурными шедеврами и имеют особое значение для верующих шиитов.По данным газеты The New York Times, мощные взрывы привели к разрушению каменной кладки, в результате чего мечети надо будет дополнительно укреплять, а возможно и перестраивать – чтобы избежать угрозы полного обрушения. А уникальная керамическая облицовка эти сооружений утрачена теперь безвозвратно.Нападения на памятники зафиксированы практически во всех регионах Исламской Республики.В городе Кашан агрессоры повредили исторический сад Фин с уникальными деревьями, которые начали высаживать еще в 1590 году – что делает его старейшим сохранившимся садом в Иране. В Иранском Курдистане пострадали старинные здания Салар-Саид и Асеф-Вазири, которые считаются важными памятниками курдского культурного наследия. В Лурестане ракеты попали в древнюю крепость Фалак-оль-Афлак, уничтожив расположенный в ней антропологический музей, где экспонировались находки из пещер, связанные с первыми ближневосточными стоянками неандертальцев. А сами пещеры тоже подвергались ударам – потому что Пентагон перепутал их с подземными бункерами.В Тегеране пострадал музейный комплекс, размещенный в особняке Абдольхусейна Теймурташа – известного государственного деятеля, который часто бывал в России, поддерживал добрососедские отношения, связи с советским правительством, а также переводил с русского на фарси Лермонтова и Тургенева.Кроме того, израильская армия полностью разрушила историческую тегеранскую синагогу. Хомаюн Самех Ях Наджафабади – представитель еврейской общины в парламенте Ирана и глава Еврейской ассоциации Тегерана – рассказал о том, что в результате этого удара погибли древние свитки Торы, которые бережно хранили верующие евреи. Причем израильское военное командование в ответ на запрос газеты The Times of Israel, назвало уничтожение синагоги "сопутствующим ущербом"."Разрушение здания еврейской синагоги в центре Тегерана вызывает горечь и сожаление. Американские и израильские поджигатели войны нацелились на религиозные объекты и цивилизационное наследие Ирана. Для них нет разницы, кто перед ними – мусульманин, христианин или иудей", – прокомментировал это печальное событие министр культуры Ирана Аббас Салехи.Иранское правительство обещает составить полный перечень пострадавших памятников всемирного наследия, чтобы агрессоры ответили за преступления против мировой культуры. Иностранные специалисты также призывают документировать разрушения музеев и монументов, потому что совершенные в Иране преступления не имеют срока давности и должны иметь последствия для организаторов нападения на страну."Для создания атмосферы неприемлемости таких потерь нужен детальный мониторинг: что именно произошло и чем важен для страны и мира тот или иной памятник. Дворец Голестан – образ каджарского Ирана, Исфахан – символ великой династии Сефевидов. За ними – горы вложенного труда и овеществленных талантов. Кричать: "ах, что вы делаете!" бесполезно, – сказал об этом генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.А вот точный учет и описание каждой мелкой или большой потери позволяет создать "атмосферу нетерпимости и вины перед человечеством", добавил он.

Александр Любарский

