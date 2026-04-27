Выстрелы мимо Трампа. Неудачное покушение может добить президента США

Президент США Дональд Трамп, явно пребывающий в прелести по поводу божественности собственного происхождения, в прошедшие выходные мог лично убедиться, что жизнь реально вносит свои коррективы в любые представления о ней.

В него стреляли, а окружающим – хоть бы хны. На ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, проводимый в отеле Washington Hilton, ворвался 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами, пытался ворваться в зал, стреляя во всё, что попадалось ему ну пути. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов. Пострадал один охранник (его потревожила пуля через бронежилет), но до важных персон, одну из которых Коул непременно желал грохнуть, несостоявшийся убийца не добрался. Его повязали, потыкали мордой в пол и увезли в неизвестном направлении, на дознание, где он и должен расколоться, как гнилой орех.Но омерзительнее всего было Трампу. И дело не в том, что это было уже четвертое покушение на него за последние неполные два года. Он смог убедиться лично, кто важнее для его охранников, которые действовали не торопясь, с трудом перемещаясь по залу и явно не желая рисковать ради охраняемых персон. Охранники первыми, как тюфяк в дорогом костюме, потянули от греха подальше за кулисы не Трампа, а вице-президента Джей Ди Вэнса. Никак не желая спасать шефа, госсекретарь Марко Рубио сам споро юркнул под стол, как шустрый опытный кубинец от Фиделя Кастро. И только потом показали, как пытаются закрыть от пуль и завалить на пол самого Трампа.Многие после этого видео сделали вывод: в команде Трампа наличествует серьезный раскол. И нужен Трамп американцам и его окружению, как зайцу стоп-сигнал. То есть совсем не нужен уже. Потому что Вэнс уже выглядит важнее – он как бы перспективный и не такой подвинутые на безумии и экспромтах. И если бы Трампа уконтрапупили, то именно вице-президент тогда возглавил бы страну, не дожидаясь обещанного импичмента. Импичмент пулей – это, знаете ли, подлое, но надежное средство смены власти в США…В истории США 46 шесть человек 47 раз занимали должность президента, и из них четверо умерли во время исполнения полномочий, не перенеся тягот и лишений, еще четверо были просто убиты, а еще трое стали жертвами покушений на убийство. И при покушениях во всех стреляли. То есть практически каждый четвертый не до конца откайфовал от всенародного американского электорального доверия.Причем в отеле Washington Hilton в 1981 году тоже стреляли в одного президента США – Рональда Рейгана, "прикормленное", значит, местечко…Однако, как уже было сказано четвертое по счету (в него уже стреляли или готовились стрелять 13 июля, 15 сентября и 14 октября 2024 года) покушение свидетельствует и об очень серьезных раскладах в политических верхах США, и очень недостойных методах политической борьбы, опустившейся до услуг киллеров.Уже сегодня очевидно, что покушения могут продолжится, потому что свершившийся акт насилия своей цели не достиг, какой бы эта цель ни была.Во-первых, Трампа действительно могли захотеть убить. Независимо от того, являлось ли покушение результатом длительной подготовки или же стало жестом отчаяния одиночки, которого науськали на жертву всеми возможными средствами, а потом просто помогли попасть на важное мероприятие и провести туда с целым арсеналом оружия.Смерть Трампа выгодна многим хотя бы потому, что она освобождала бы его политических соратников – республиканцев – от всего, что сознательно или в пароксизмах тяги к экзотике и безумию экспромтов Трамп уже наворотил в американской политике. И внутри страны, и особенно за ее пределами. И от той внутриамериканской напряженности и турбулентности, вызванной поведением и шагами Трампа на многих направлениях американской жизни, вызвавших болезненные кризисные моменты. И от международных провалов и потери американской репутации, вызванных неудачами в войне с Ираном, что погрузило не только весь мир, но и США в глубокий энергетический кризис.Пока проиграли даже те закулисные воротилы, которые могли выдвинуть Трампа в тараны, который должен был бы совершить американскую перестройку, освободив американскую систему от всех архаизмов и временных политико-юридических наслоений, тормозящих развитие США. Трамп, по задумке этих мудрагелей, все решительно расчищал, разгонял и разбрасывал бы с пути, брал на себя весь негатив перемен, а потом уступал место более молодому – Вэнсу. Тот, становясь президентом досрочно, претендовал бы на второй срок и доделывал бы Америку "снова великой".Это очень важно в преддверии выборов в Конгресс, на которых республиканцы однозначно проиграли бы и превратили бы Трампа в "хромую утку", лишенную большинства возможностей проводить обещанный курс.Так, увы, пока не получилось – Трамп жив и здоров и будет продолжать куролесить. А кто и как за ним продолжит охоту, – это уже дело правоохранителей, они должны выяснить и предотвратить. А они в США по-прежнему ни мычат, ни телятся и функции свои выполняют из рук вон плохо. Достаточно напомнить, что на встречу президента Трампа с журналистами проник человек, который не имел пригласительного билета на это мероприятие, но под завязку был напичкан оружием. И все равно правоохранители уже утверждают: нападавший действовал, предположительно, в одиночку.Во-вторых, Трампа просто могли попытаться запугать. Не грохнуть старика, а просто заставить вибрировать. Чтобы он то ли отказался от своих планов и изменил курс страны, то ли наоборот – интенсифицировал все процессы, доведя ситуацию до абсурда, за которым замаячили бы перемены.Это, как вы понимаете, менее опасный и более мягкий для президента вариант. Но за организацией покушения все равно стояли силы, исповедующие прямо противоположные взгляды на ситуацию. И, ясное дело, на курс развития США.Провал же покушения говорит о том, что его повторные организации могут быть продолжены. Потому что сторонам важны их цели и задачи, а времени для электоральных изменений на выборах все меньше и меньше. Да и как сейчас водится, выборы иногда ничего принципиально не решают. А вот досрочная смена президента могла бы многое сдвинуть с мертвой точки.Многие из подержавших Трампа и жаждущих перемен вполне могут таким образом попытаться подтолкнуть к более решительным действиям против его оппонентов из Демократической партии, которые уже начинают праздновать свою победы на выборах в Конгресс.Покушение же объективно могло бы подтолкнуть Трампа и верных ему силовиков на более жесткие действия против демократов. Даже на репрессии против демократов, обвиненных Трампом во множестве грехов и преступлений. Трамп в отместку за покушения мог бы привлечь демократов к ответственности и, как минимум, спутать многим из них электоральные и прочие планы по овладению властью. А как максимум – отправить многих за решетку. Один коррупционный клубок в Украине дает в этом деле беспредельный возможности: распутай его, установи воровство, коррупцию и нецелевое использование средств американских налогоплательщиков и можно сажать, хоть бывшего президента Джо Байдена с его сынулей Хантером.У Трампа сейчас такая возможность сохраняется…И, наконец, в-третьих, политтехнологи Трампа могли использовать эрзац-покушение в несчастливом вашингтонском отеле, закончившееся посмешищем, для возбуждения увядающей его популярности. То есть фактически дважды войти в одну реку – использовать эффект простреленного уха и на нем взлететь вверх в рейтингах популярности. Так, как это и случилось в октябре 2024-го, когда Трамп своим окровавленным органом слуха покрыл рейтинги с дуру улыбчивой соперницы Камалы Харрис, как бы овцу, и взлетел в Белый дом.Увы и ах, дважды такие трюки, скорее всего не работают. Как следует из данных последнего соцопроса Reuters/Ipsos, сегодня рейтинги Трампа сорвались вниз и являются самыми низкими в истории его президентства. Сегодня рейтинг одобрения деятельности Трампа в США снизился до 36%. Это стало минимальным значением за весь его второй срок.Неделей ранее одобрение действий президента было на уровне 40%, тогда как рейтинг Трампа в начале его второго срока составлял 47%. Вызвано падение популярности Трампа неудачами войны в Иране и ростом цен на топливо, который происходит на ее фоне. Увеличение цен на топливо приводит к удорожанию товаров и услуг, что не нравится многим американцам. На конец марта этого года лишь 25% респондентов одобряют политику Трампа касательно стоимости проживания граждан и напоминают бывшему кумиру — удешевление жизни было одной из главных тем в его предвыборной кампании в 2024 году.Согласно опросу Reuters/Ipsos, сейчас лишь 35% американцев одобряют удары США по Ирану, а не одобряют удары около 61% опрошенных. Цифры практически критические. Вот политтехнологи могли и придумать спасительное фальшпокушение. Топорно, но дешево и сердито. И, как оказалось, совершенно бессмысленно – продуктивно и полезно дважды попасть в одно ухо Трапу не удалось…А самый главный негатив как раз в том, что покушение ничего не решило. От слова "совсем". И может либо повториться, и убийца доведет-таки свое дело до конца. Либо неуклюжие попытки вызвать жалость и сочувствие к человеку, который движет страну к пропасти, а всю планету ставит на грань Третьей мировой войны, хотя обещал все войны прекратить, совсем обрушат рейтинги Трампа и похоронят его под этими обломками. Вместе с уже достигнутыми результатами и планами на будущее.Вот уж действительно: либо не надо вывешивать ружье на авансцене, либо учиться стрелять…

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

