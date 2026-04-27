В ТЦК Днепропетровской области умер 43-летний архитектор
Мужчина в Днепропетровской области оказался в больнице с переломами после мобилизации, а через шесть дней умер, полиция возбудила уголовное дело, сообщило 27 апреля украинское издание "Страна.ua"
"В ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) Днепропетровской области через 6 дней после мобилизации умер 43-летний архитектор Евгений Лагунов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание со ссылкой на мать мобилизованного сообщает, что его задержали сотрудники военкомата, а через несколько часов после этого он оказался в больнице с переломами и ушибами.
"По факту смерти полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В ТЦК заявили, что у Евгения произошел эпилептический приступ. В то же время мать погибшего утверждает, что у ее сына не было эпилепсии", - пишет "Страна".
