Предотвращение гражданской войны или дележ награбленного? Эксперты о роли полиции и СБУ на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, к каким последствиям для страны приведёт продолжение войны и не превратится ли она очень скоро в гражданскую войну — в войну уже внутри самой Украины. Поводов для оптимизма не находят.

2026-04-27T06:22

Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб отметил, что такие инциденты, как расстрел людей в Голосеевском районе Киева, будут только множиться. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* подчеркнул, что на руках у населения огромное количество незарегистрированных стволов, много людей вернулись и ещё вернутся с войны "с поломанной психикой", поэтому удивляться ничему не стоит.Политик напомнил, как в СССР несколько лет боролись с проявлениями "афганского синдрома", отметив, что до конца эта борьба так и не была доведена. А ведь Советский Союз располагал соответствующими возможностями, располагал мощным аппаратом подавления для сдерживания криминала, чего нет сегодня у Киева.Гольдарб уточнил, что вообще-то "аппарат подавления на Украине есть, только это аппарат подавления инакомыслия, это аппарат расправы с политическими соперниками, это аппарат расправы с оппозицией — вот на что направлена так называемая сегодняшняя правоохранительная система Зеленского".У этих органов борьба с преступностью — на последнем месте, есть у них задачи поважнее. Народ это видит и делает выводы."Люди ненавидят людоловов. А раз так, то точно такое отношение и к полиции", - заявил политик, пояснив, что полицейских сейчас заставляют сопровождать людоловов из ТЦК вместо того, чтобы заниматься своим делом, бороться с преступностью.Тем временем боевые действия продолжаются, продолжается и усиливается отлов украинцев ТЦКашниками для принудительного участия в этих самых боевых действиях... Но похоже на то, что умирать за клику Зеленского уже никто не хочет ни добровольно, ни в принудительном порядке.Миллионы мужчин на Украине скрываются, всё больше фиксируется случаев сопротивления людоловам из ТЦК и помогающим им полицейским.Как отметил в эфире одного из каналов украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, "это уже вполне признак Руины, когда полицейские воспринимаются не как защитники, а как угроза, равно как ТЦКашники...".Эксперт добавил, что сегодня воспринимают их "едва ли не хуже врага — подобно тому, как воспринимали полицаев во время оккупации Украины в Отечественную войну".Что ж, для такого отношения имеются веские основания. И сопротивление полицаям будет только нарастать. Хотя по-прежнему это сопротивление носит стихийный характер, но становится всё более ожесточённым.Предприниматель, блогер и общественный деятель Павел Себастьянович, комментируя факт недавнего задержания в Одессе сотрудниками СБУ группы ТЦКашников и одного полицейского (эта группировка превратила мобилизацию в доходный бизнес, буквально выбивая деньги из похищенных на улицах людей), высказал предположение, что это - "предотвращение гражданской войны".По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, эту его версию подтверждает тот факт, что задержание проводила СБУ, а это "идеологическая служба… которая стоит на защите интересов государства"."Просто нарастание протестов против ТЦК, против насилия, против беспредела, против похищений, избиений, пыток, удержаний без воды, еды, без телефонов — это массово начало проявляться", - пояснил Себастьянович, добавив, что о беспределе ТЦК знает вся страна, что ТЦКашники (и связанные с ними бандиты) действуют так, как в памятные всем 90-е годы действовали похитители канализационных люков. Только воруют теперь не люки, а сограждан - "как будто открыта где-то скупка людей".Предприниматель отметил, что против этого начал протестовать народ, всё чаще фиксируются нападения на сотрудников ТЦК, всё это явно начинает принимать угрожающий характер. Потому ради предотвращения общественного возмущения в форме нового "майдана" кто-то сверху дал команду прекратить деятельность хотя бы одной этой одесской группировки, хотя "всё то же самое происходит по всей стране".Себастьянович подчеркнул, что выход есть, мобилизацию надо перевести на коммерческие рельсы — если в армии платить по триста тысяч гривен, как платят, например, судьям в тылу, то в ВСУ буквально "выстроится очередь".По словам предпринимателя, армия уже и сегодня является, вероятно, главным работодателем в стране, но - "только непонятно, зачем этот элемент насилия, унижения людей, зачем держать всё страну в страхе, чтобы люди не могли до рабочего места дойти… ведь некому работать в стране, люди просто прячутся"."Потому надо переходить на рыночные условия найма людей в армию", - заявил Себастьянович. Он рассказал, что в некоторых подразделениях ВСУ такой найм уже осуществляется, и туда действительно "есть очередь".Отметим, не все зрители такую его аргументацию сочли убедительной. В комментариях к видеозаписи интервью спрашивают, не лучше ли сейчас искать пути к миру, а не думать о том, как привлечь побольше народа для участия в кровопролитии.Многие комментаторы выражают сомнения в том, что в ВСУ выстроится очередь желающих повоевать - "никакие деньги не стоят здоровья и жизни".А вот с тем, что Украина сегодня находится в преддверии гражданской войны, многие согласны. Как отметил один из комментаторов, "это война между государством и народом, и главное, что провокатором тут является власть".Другие комментаторы призывают не преувеличивать роль гражданского сопротивления, вовсе не этого боится власть. И излагают другую версию причин задержаний в Одессе — скорее всего, СБУ и какие-то другие криминальные группировки просто деньги не поделили. Иначе трудно объяснить, почему таких задержаний ТЦКашников и рабоающих на ТЦК бандитов не происходит каждый день и по всей стране.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Егора Леева "Звереют. Как украинцы дают отпор ТЦК и что с ними творят военкомы" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуеева "Население уже приговорено заранее". Эксперты о том, когда и что может вызвать госпереворот на Украине

