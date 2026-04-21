Беспомощность и трусость полиции. Что говорят на Украине о расстреле людей в Киеве

Украину на днях потряс громкий теракт в Голосеевском районе Киева, показавший далеко не с лучшей стороны украинских полицейских. Один из жителей столицы, который был явно не в себе, начал расстреливать прохожих

Как сообщает издание "Зеркало недели", двое правоохранителей, которые прибыли на вызов, просто убежали с места происшествия после первых выстрелов, оставив без защиты и помощи безоружных гражданских, в том числе ребенка, который был вынужден спасаться самостоятельно. При этом у полицейских при себе имелось табельное оружие.На одном из роликов видно, что раненый ребенок просит полицейских помочь его папе, но через 5 секунд полицейские позорно удирают, бросив ребенка и его отца.Известно, что стрелок накануне поссорился с соседом, выстрелил в него из травматического пистолета. Затем вернулся в квартиру, поджег ее, взял огнестрельное оружие и пошел на улицу убивать людей. В итоге погибли 7 человек и еще 14 получили ранения. Спецназ ликвидировал террориста только через два часа.На Украине сразу же начали искать "русский след", акцентируя внимание на том факте, что стрелок родился в Москве.По данным украинских СМИ, его звали Дмитрий Васильченков, он был украинским военным пенсионером. С 1992 года он служил в автомобильных войсках ВСУ. Ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о легких телесных повреждениях, а также судился с Пенсионным фондом Украины по поводу доплат.Сосед стрелка заявил, что бывал у него в квартире и видел запасы оружия ещё до того, как тот совершил теракт. Также стрелок заявил ему, что может "убить кого угодно". При этом официальное разрешение на ношение оружия у него было. Он его даже обновил в прошлом году.Подобные инциденты происходят в разных странах мира, но на Украине ситуация усугубляется большим количеством оружия, гуляющего по стране, а также общей нервозностью в обществе, вызванной военными действиями.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" считает, что таких трагедий будет с каждым днём больше и больше, так как ситуация в стране ухудшается экономически, социально, психологически, морально из-за войны, которую Владимир Зеленский не хочет заканчивать и всячески затягивает под любым предлогом.Одесский анархист Вячеслав Азаров тоже утверждает, что такие случаи будут происходить всё чаще. "По поводу массового убийства в Киеве, устроенного военным пенсионером, приходится прибегать к банальности, что с окончанием войны количество людей с ПТСР на улицах увеличится многократно, и оружия в стране полно. Так что простым гражданам придется вспомнить лихие 90-е и вести осторожный образ жизни", - считает Азаров.Теракт в Киеве вновь поднял на Украине тему легализации огнестрельного оружия. Украинский военный и блогер Денис Ярославский предлагает раздавать гражданам оружие, чтобы они смогли сами защищаться, так как правоохранительные органы не выполняют свои прямые обязанности. "Если население у нас будет во время войны подготовлено к тому, чтобы оно имело право носить оружие, подготовлено морально, подготовлено технически на полигонах, то они должны себя защищать", - рассуждает военный.Однако "слуга народа" Максим Бужанский, комментируя расстрел в Киеве, пишет, что массовое распространение короткоствольного оружия просто "поднимет градус тысяч и тысяч бытовых ссор до огнестрельного".В соцсетях украинцы пишут, что трусливое поведение полицейских является следствием той реформы полиции, которую начинал еще Петр Порошенко*. В результате в рядах полиции полно молодых людей, которые понятия не имеют, как действовать в нештатных ситуациях.В воскресенье, 19 апреля, глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков официально подал в отставку, что стало следствием стрельбы в Киеве и беспомощности полицейских. Однако, как пишет издание "Страна.ua", после отставки Жукова будет немало желающих занять его пост, чтобы подмять под себя прибыль от "бусификации". Украинская патрульная полиция вместе с сотрудниками ТЦК занимается насильственной мобилизацией и получает немалые "откупные" от уклонистов."В последние годы для патрульных открылся настоящий коррупционный Клондайк, когда их стали привлекать для помощи в “бусификации” группами ТЦК. Взятки, которые получали от уклонистов, делятся поровну между членами групп "оповещения", - пишет "Страна.ua".Проще говоря, теракт в Киеве лишний раз показал, что украинская правоохранительная система нацелена исключительно на отлов мужчин в ряды ВСУ и получение взяток. Своих прямых обязанностей украинские полицейские выполнять не хотят и не умеют.Они смелые только в толпе против безоружных уклонистов, которых хватают для отправки в один конец, а при реальной угрозе для граждан на полицию надеяться бессмысленно.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

